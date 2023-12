[ダイアナ株式会社]

2024年1月2日(火)より新作スニーカーをダイアナ各店舗にて一斉発売いたします。







ダイアナ株式会社が展開するレディースシューズ・バッグブランド【ダイアナ】のスニーカーブランド【プラスダイアナ】より新作商品のご案内です。「HAPPY NEW SNEAKERS」と題した新作スニーカー14デザインを、2024年1月2日(火)よりダイアナ店舗で一斉発売いたします。ぜひこの機会に店頭にお立ち寄りくださいませ。







「HAPPY NEW SNEAKERS」の中からお勧めのアイテムをご紹介いたします。













商品番号:HE43507

カラー:クロ、ベージュ

価格:¥14,300(税込)

サイズ:21.5cmー25.5cm

ニット素材ならではのフィット感と人工皮革スムースのきちんと感を掛け合わせた、異素材コンビスニーカー。アッパーのニット素材、インソール、アウトソールにリサイクル素材を使用したサスティナブルモデルです。グログランリボン、グリッター、大粒ビジューと女心をくすぐるエッセンスがたっぷりと詰まったスニーカーです。ニットとリボンは撥水加工の為、軽い雨にも対応可能です。















商品番号:IF45510

カラー:クロ、アイボリー、ピンク

価格:¥16,500(税込)

サイズ:21.5cmー25.5cm

ダッドスニーカーよりもきれいめに履ける、プラスダイアナの新たなスタンダードアイテム。程よいボリューム感の新開発ソールは5cmヒールとナチュラルに盛れる高さに仕上げています。ベーシックカラーのボディに、流れるようなグリッターのラインでクラス感のある仕上がりに。













商品番号:IF45512

カラー:クロ、アイボリー、ネイビー

価格:¥16,500(税込)

サイズ:21.5cmー25.5cm

クラッシックなアイテムであるローファーをスニーカーソールに合わせた、新しいタイプのスニーカーです。ローファーのきちんと感がありつつも、スニーカーのカジュアルさもあるので、きれいめカジュアルなコーディネートに重宝するアイテムです。軽さと弾力性のある発砲EVAソールを使用した5cmヒールでスタイルアップも叶いつつ、履き心地も抜群です。





その他のアイテムや詳細は以下特設ページをご覧くださいませ。

HAPPYNEWSNEAKERS詳細

ダイアナ公式WEBSHOP【dianashoes.com】では2024年1月4日(木)10:00~より発売を予定しております。こちらも合わせてご覧くださいませ。











プラスダイアナについて

レディースシューズ“DIANA(ダイアナ)”のスニーカーブランド『+diana(プラスダイアナ)』。

スマートなスタイルに遊び心をプラスした、「大人らしく」「女性らしく」「スタイルよく」履けるファッションスニーカーを豊富なラインナップで展開しています。

オフィスでもプライベートでも、シーンを越えて自分らしいファッションで今のライフスタイルを楽しむ、大人の女性のためのスニーカーブランドです。Instaglamアカウント:plusdiana_official









ダイアナ株式会社

企業理念:美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社:150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6

事業内容:婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド:ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、F by WELLFIT、アルテミス by ダイアナ、タラントン by ダイアナ、+diana

URL:https://www.dianashoes.co.jp



