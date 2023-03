[ダイナテック株式会社]

バリューコマース社との共同開発、ZHDのグループシナジーを発揮



ダイナテック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:堀内芳洋)は、 2023年2月27日(月)に、宿泊予約システム「Direct In S4(ダイレクトインエスフォー、以下S4) 」において、バリューコマース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者:香川 仁)と共同で、ポイント機能と会員ランク機能をリリースいたしました。









【機能の概要】



ポイント機能×会員ランク設定で自社予約を推進







S4をご利用の宿泊施設様から、自社予約を推進できるポイント機能へのご要望を多数いただき、会員プログラム強化と顧客ロイヤリティ向上を目的とし、バリューコマース株式会社と共同開発をいたしました。今回の機能リリースにより、会員へのポイント付与と、利用に応じた会員ランクの設定が可能となりました。ポイントがあることで、自社予約をよりお得感を作りだし、自社予約の強化となります。さらに、本機能をご活用いただくことで、施設独自の会員プログラムを自由に構築できます。ランクアップに伴い獲得ポイントもアップし、貯まったポイントで再度自社予約をするという好循環を生み、リピーター獲得の促進にも寄与します。

オリジナルのポイント付与キャンペーンによる訴求も可能







宿泊実績に応じたポイント付与だけでなく、新規会員登録ユーザー向けにポイントを付与するウェルカムキャンペーンなど、自由なオリジナルキャンペーンも実施できます。また、単純なポイント付与だけでなく、販促支援としてもご活用いただけます。例えば、閑散期の予約促進として、閑散期を対象にポイント加算を設定することで、宿泊プラン上でお得感を訴求できます。

ランク条件を細かく設定可能、施設に合わせた会員プログラムを実現







施設様からのご意見を基に、会員ランクの条件設定を細かく、自由度を高めに設計。会員ランクの基準は「宿泊数」「利用金額」「獲得ポイント」の3つから選択でき、1ポイント単位で付与の指定が可能です。ランクは最大10個まで設定できます。また、ポイントの有効期限は有効期限なしや付与日や最終宿泊日を起点として1日単位での設定も選択できるため、施設の運用に合わせた会員プログラムの実現が可能です。さらに会員ランクの条件は自動でランクアップ・ランクダウンが更新され、管理も容易で、業務負担を増やしません。













【今後の展望】

ダイナテックとバリューコマースでは今後も共同開発を行い、宿泊施設の皆様の力となれる機能やサービスを展開予定です。Zホールディングスのシナジーを発揮し、DX促進と自社予約の強化を図り、宿泊施設様の経営を支援することを目指していきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーDirect In S4(ダイレクトインエスフォー)について

国内最大級のシェア、3,500施設が導入している宿泊予約システム「Direct In」の最新モデルです。(初期費用0円/月額7500円~)自社HPプランをGoogle ホテル広告やYahoo!トラベルに自動で掲載できる「D-RISE」を標準機能で提供し、自社への集客をアップいたします。快適な表示とシンプルな操作性で、お客様をストレスフリーな予約体験へと導きます。最短2ステップで予約が完了するわかりやすい導線は、予約の機会を逃しません。SNSアカウントによる「ソーシャルログイン」や「自動翻訳付き多言語機能」など、自社予約を強くする宿泊予約システムとして、さらなる機能強化も実施しています。https://www.dyn.co.jp/product/directin/▼Direct In S4のご紹介動画はこちらから▼ 集客や離脱などの課題をDirect In S4でどのように解決できるのか などを紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。 https://youtu.be/ppkEcv4Ushkバリューコマース株式会社について

バリューコマースは、アフィリエイト(成果報酬型広告)によるECサイトへの「集客」と、モール内クリック課金型広告やECサイト運営ツールによる「販売促進」の2つの強固な軸で、「集客」から「顧客維持」までのトータルソリューションを提供し、コマース事業者の収益最大化を支援するパフォーマンスマーケティングカンパニーです。https://www.valuecommerce.ne.jp/ダイナテック株式会社について

宿泊施設に特化したホテル管理システム(PMS)の「Dynalution(ダイナリューション)」、自社宿泊予約システム「Direct In(ダイレクトイン)」の2つのプロダクトを柱に、創業以来35年、日本中の宿泊施設様にトータルソリューションを提供。『LINK Smile』をミッションに掲げ、宿泊施設様のDX支援と、自社予約を大きく伸ばし、収益にも貢献できるプロダクトを生み出してまいります。https://www.dyn.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-12:16)