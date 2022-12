[株式会社インユー]

株式会社インユー(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:松浦 愛)は、同社のオリジナルブランドであるオーガニックブランド「Minery(ミネリー)」にて、インナーケア・エイジングケアに特化したサスティナブルなコラーゲンパウダー「エッセンシャルコラーゲン by Minery」の販売を開始いたしました。













エッセンシャルコラーゲン by Mineryについて



■商品概要

「エッセンシャルコラーゲン by Minery」は、私たち人間がいつまでも心身ともに美しく前向きであるために、インナーケア・エイジングケアに特化したコラーゲンパウダーサプリメントです。野生の魚から採れたサスティナブルなマリンコラーゲンペプチド、トータルで数千億個にも至るオーガニックなプレバイオティック、プロバイオティック、ポストバイオティック。そして、コラーゲン生成に必要不可欠なアミノ酸、抗酸化物質、ビタミンCを含むオーガニック素材で構成しました。サスティナブルでありながら、インナーケアにとことん特化したサプリメントに仕上げています。



■生産背景

コラーゲンは、私たちの体内におけるタンパク質のうち約30-35%を占める最も豊富なタンパク質で、皮膚、筋肉、臓器、血管、腸内、骨、腱、靭帯などに使われる、身体にとって非常に重要な栄養素です。昨今、インナーケアやエイジングケアが注目を集めています。そんな中、加齢とともに減少するコラーゲンを安心なオーガニック水準で提供し、いつまでも若々しくお肌のハリを保ち続ける人たちを増やすことで、私たち人間がいつまでも心身ともに美しく前向きである世界を作るべく、生産に至りました。



■商品の特徴

エッセンシャルコラーゲン by Mineryは、主に13もの特徴があります。



使用されている全ての植物性食材は農薬・化学肥料不使用のオーガニック素材を採用

コラーゲンの合成・吸収をサポートすると言われている18種類の必須アミノ酸を含有

人工的な添加物・合成香料は不使用

一袋あたり750億もの良質なプロバイオティクスが含有

シューガーフリーで血糖値の上がりにくいオーガニック甘味料を使用

サスティナブルでクリーンなマリンコラーゲンペプチドを使用

コラーゲンの合成・吸収を促進するために天然型のビタミンCを含有

ケトフレンドリー

GMO(遺伝子組み換え)由来の素材は不使用

乳製品フリー

グルテンフリー

肌、髪の毛、爪などに必要不可欠な植物性のバンブーシリカを配合

腸内ケアに繋がるラクトバチルス・プランタラム、ラクトバチルス・ラムノサスを含有











Mineryプロデューサー松浦 愛からの一言







これまでオーガニックブランドMinery(ミネリー)の開発ポリシーとして、私が「心から欲しい!」とワクワクするもの、そして世の中の方も、同じように「必ず欲しい」と思うであろうものを念入りに調査してから開発をして参りました。また、私自身が「これは!」と感じ、日本ではまだ販売されていないレベルで唯一無二の厳選プロダクトだけをストイックな姿勢でプロデュース・商品開発してきました。何より、どの製品も日本では決して作ることはできないハイクオリティなものであることを自負しています。



今回はそんなMineryから特別なコラーゲンの商品を無事にリリースすることが叶いました。クオリティはもちろん間違いないものだと確信しています。



Mineryは、皆さまの健康的で、輝くような本質的な日々を心から願って、これからも国内外問わず最高のオーガニックの力でサポートして参ります。



▼エッセンシャルコラーゲン by Mineruの販売ページはこちら

https://inyoumarket.com/category/supplement/1061-5





株式会社インユーとは



”全ての人にオーガニックな暮らしを”をコンセプトに国内で最も厳しく安心できる基準を目指すオーガニックマーケットプレイス「IN YOU MARKET」と、国内最大のオーガニックWEBメディア「IN YOU journal」を運営するオーガニック企業です。



会社名:株式会社インユー

所在地:東京都渋谷区渋谷2-2-5 クルスビル5F

代表者:代表取締役社長 松浦 愛

設立 :2016年 2月

企業プレスリリース詳細へ (2022/12/10-21:40)