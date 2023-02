[株式会社ツインバード]

ツインバードの家電製品に加え、燕三条のものづくりに視点を当てたPOP UP SHOPを期間限定開催。新宿駅中の「BEAMS NEWS(ビームス ニューズ)」にて 2月3日(金)~ 2月19日(日)まで



株式会社ツインバード(代表取締役社長 野水重明 本社:新潟県燕市)は、 2023年2月3日(金)から

株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽 洋 以下ビームス)の店舗「BEAMS NEWS(ビームス ニューズ)」で開催されるPOP UP SHOP「B印MARKET BEAMS meets 燕三条」において、生活を彩る調理家電などをラインナップすることをお知らせします。









■今回のお取り組に際して

ツインバードは、2021年の「リブランディング宣言」以降、

単なる家電メーカーから「ライフスタイルメーカー」へと進化していくために、「工業」という言葉を社名から外し、 「ツインバード工業株式会社」から「株式会社ツインバード」に社名を変更致しました。

今回は、その一環としてライフスタイルをリードしてきたビームスの運営するメディアコマース「B印MARKET」と取り組み、ツインバードとしては初めてのPOP UP SHOPへ出店します。

ツインバードは今後も、ライフスタイルメーカーへの変革を加速し、形にとらわれず、時代や変化に柔軟に対応しながら、さらに進化していくことをお約束します。









■イベントについて

POP UP SHOPでは、音楽や古着、サーフィンなど日々の生活を楽しむビームスのリアルな視点で、セレクトされたおすすめのアイテムをご紹介します。



開催概要



■ POPUP開催場所/期間



場所:「ビームス ニューズ」

期間:2023年2月3日(金)~2月19日(日)

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ(JR新宿駅新南改札内)

営業時間/9:00 - 21:00(平日・土)/9:00 - 20:30(日・祝)

※都合により、内容・期日等が変更または中止になる場合がございます。



最新の情報は「ビームス ニューズ」のホームページ(https://www.beams.co.jp/shop/nsn/)をご確認ください



■展示製品



スチームオーブンレンジ

DR-FH71B

価格:¥59,800(税込)



ミラーガラスオーブントースター

TS-D048B

価格:¥8,980(税込)



中身が見える冷蔵庫

HR-EI35B

価格:¥200,000(税込)

※ ツインバードオンラインストアからの購入となります。



全自動コーヒーメーカー 3杯用

CM-D457B

価格:¥42,777(税込)



全自動コーヒーメーカー 6杯用

CM-D465B

価格:¥48,888(税込)



■その他のお取り扱いブランド

《4w1h》

《EAトCO》

《TAKAKUWA KINZOKU》

《UNILLOY》



企業概要



■B印MARKET BEAMSについて









〈B印MARKET BEAMS〉(https://www.beams.co.jp/special/bjirushi_market/)は、ライフスタイルにこだわりを持つスタッフたちが、数万点あるビームスの取扱商品の中から選んだ自身のオススメや、自身が見つけてきた商品をパーソナルなストーリーとともにお届けするオンラインショップ。

どんなありふれたものでも、視点を変えて“新しい面白さ”を見つけることや、「モノ」や「体験」を、とにかく深堀りすることがビームススタッフの得意とするところ。そんなビームススタッフのリアルな経験や視点を交えながら、他にはない〈B印MARKET BEAMS〉ならではのラインナップで展開している。











■株式会社ツインバードについて

1951年に新潟県燕三条地域にて、メッキ加工業として創業。

1984年からは本格的に家電事業に参入。以降、お客様の声に真摯に耳を傾けた商品開発と、職人たちによって受け継がれた確かな技術力で、お客様にご満足いただける製品・サービスを届けている。

2021年から「本質的に価値ある家電を追求する」という想いのもと、リブランディングを始め、社名も新たに「新生・ツインバード」への転換を加速させている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-22:40)