[株式会社SORA]

11月11日にブランド設立8周年を記念してノベルティグッズをプレゼント致します。



株式会社SORA(本社:東京都港区虎ノ門/代表取締役社長:中川雅喜)は

2023年11月11日『Hotaru no Hikari - ホタルノヒカリ」全店舗にて『8周年・記念祭』を開催致します。

https://www.hotarunohikari.jp



税込2,000 円以上 お買い上げのお客様に 限定商品『めでタイ』をプレゼント!

天麩羅スナックをマヨネーズ風味にしたサクサク♪美味しいスナック菓子です。

※お一人様 1 個限り(無くなり次第終了)



【展開店舗】

虎ノ門本店、渋谷ヒカリエ店、大丸 心斎橋店、二子玉川店、新宿 伊勢丹店、ネット通販店

※6店舗での展開となります。





『Hotaru no Hikari』とは、日本の食文化である 珍味 をスタイリッシュにデザインし、新しい珍味のスタイルを世界へお届けするギフト珍味です。弊社は、2015年11月11日に、珍味ブランド『Hotaru no Hikari』を東京都港区虎ノ門にオープン致しました。 虎ノ門本店を始め、 2018年8月29日:LUCUAosaka店(閉店)。2019年2月4日:渋谷ヒカリエ店 。2020年11月11日:大丸・心斎橋店。2021年2月11日:二子玉川店。2021年3月31日伊勢丹・新宿店をオープン致しました。

ホタルノヒカリは《2017年よりJAL国際線のファーストクラスにて提供されているおつまみブランド》です。



《ホタルノヒカリ・8周年記念のノベルティー》

・第一弾『めでタイ』を先着100名様にプレゼントさせて頂きます。

税込2,000 円以上 お買い上げのお客様に 限定商品『めでタイ』をプレゼント!

天麩羅スナックをマヨネーズ風味にしたサクサク♪美味しいスナック菓子です。

※お一人様 1 個限り(無くなり次第終了)





・第二弾『天麩羅TOKYO mini 5Pセット』1580円(税込)を

1個ご購入いただけると「もう一つプレゼントさせて頂きます。」









【誰も見たことがない 新しい東京名物】

「天麩羅TOKYO」

海には海の。山には山の。古くからお土産は、文字通り

その土地の名物を伝えるものでした。

では、TOKYOの名物は?

古いもの生かし、新しいものを取り込み、

進化し続けるこの街の新名物、それが天麩羅TOKYOです。

古来、老若男女に愛されてきた天麩羅は代表的な日本の味。

こだわり抜いたフレーバーと手軽さを備えTOKYOの今を届けます。

ワクワクする味の体験と新しいTOKYOを大切な誰かにシェアしませんか。

■天麩羅TOKYO mini5Pセット内容

【いか天・瀬戸内レモン味】

【いか天・梅昆布味】

【いか天・唐辛子味】

【いか天・安曇野産わさび味】

【いか天・トリュフオイル味】



※遠方・離島の場合、お届けに日数を頂きますのでご注意ください。



【サイズ】

縦:15.7センチ 横:29センチ 幅:5センチ

(目安のサイズとして参考ください)



※こちらの商品はBOX入りです。

※専用紙袋付きです。



2023年11月のおすすめ商品

『王様の週末 セット』(ギフトBOX白紙付き) 3,780円(税込)

王様の様な優雅な時間を過ごして頂きたい!おつまみを集めました。







《商品内容》

No.0 ホタルノヒカリ

日本海産のほたるいかを丸ごと干し上げました。

能登地方伝統の魚醤油「いしり」を隠し味に使用し、より一層味に深みを持たせています。



・商品名のエピソード

海で神秘的な光を放っているホタルイカの、いしり干し。魚醤を使用し、烏賊ワタの香りのたまらない珍味。



No.04 上空10メートルの贈物

ぎんなんを、減圧フライ製法で揚げております。サクッとした食感のおつまみスナックに仕上げました。 パンチの効いた塩味とほろ苦さがクセになる逸品です。

赤穂の天塩使用。

減圧フライ製法:75度で2回上げし、中の水分だけ取り除いています。



・商品名のエピソード

銀杏の木は10m以上に成長します。

その高い銀杏の木からのささやかな贈り物。



No.10 日本のACE

創業430年の老舗干物屋さんとのコラボ商品「干し明太子」カラスミのような味わいでクセになる逸品です!

スケソウ鱈の卵巣を冷風乾燥機で80時間じっくりと干し上げているので旨みがギュッと凝縮されています。「干し明太子」に仕込んでもらいました。





No.18 HATA HATA

日本海産のはたはたを、甘さ控えめの味付けで加賀風の浜焼に仕上げました。石川県産の新鮮なはたはたを使用し、香ばしくやわらかい食感がたまりません。隠し味にはいしりを使用し、味に深みを持たせています。

秋田県の魚醤「しょっつる」の材料であるはたはたと、石川県の魚醤「いしり」がコラボしたユニークな商品です。



隠し味に『いしり』が使用されていますが、実は日本三大魚醤油の一つ『しょっつる』はハタハタを発酵させて作られるものなので、なんとこの商品には三大魚醤の要素が2つも含まれている事になります。美味しくないはずがありません。



No.39 Thank You ( ^ω^ )

ペルーの標高3,000mのウルバンバ地域でとれたジャイアントコーンを梅昆布フレーバーに!老若男女が楽しめる日本の味付けです。

Thank You!という商品名にちなんで、日頃の感謝をジャイアントコーン梅昆布味に乗っけて伝えてみては如何でしょうか?



特定原材料等:いか・大豆

お日持ち:14日以上

※本製品製造工場では卵・乳製品・小麦・落花生・えび・かにを含む製品を製造してます。



【販売店情報】

『001. Hotaru no Hikari 虎ノ門本店』

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-5-5 ニュー虎ノ門ビル1F

TEL:03-6205-7877

月~金:11:30~19:30 土祝:12:00~17:00 日:定休日



『002. Hotaru no Hikari LUCUA osaka店』

※ルクア大阪店は閉店致しました。



『003. Hotaru no Hikari Shibuya Hikarie店 』

〒150-8509 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs B2F

TEL: 03-6434-1860

月~日:10:00~21:00 ※渋谷ヒカリエ 営業時間に準ずる



【004. 大丸・心斎橋店】

〒542-8501大阪市中央区心斎橋筋1-7-1

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸・心斎橋店 食品コーナー ホタルノヒカリ

TEL:080-9270-6702

月~日:10:00~20:00 ※大丸 心斎橋店 営業時間に準ずる



【005. 二子玉川店 ※ホタルノヒカリでは最大級の店舗となります。】

〒158-0094 東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンターB1F

TEL: 03-6805-7189



【006. 伊勢丹 新宿店 】

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館B1F 粋の座特設会場(加島屋横)

TEL:080-8757-6957



【報道関連】

《TV放送》

[ノンストップ 虻ちゃんバス散歩]

[モーニングサテライト アサヒビールホールディングスの秘書が選ぶおつまみ]

[読売テレビ かんさい情報ネットten]

[ABC 朝日 おはよう朝日です] [ABC 朝日 キャスト]

[BS-フジ クイズ脳ベルshow]♯483 回にてO.A ※回想マンガでのクイズ出演

[BS-TBS 夕焼け酒場]♯188 回にてO.A ※きたろう さん

[テレビ朝日/じゅん散歩] ※高田純次さん

[TBS/王様のブランチ] ※小池徹平さん

[TBS/王様のブランチ] ※安田顕さん、岡田将生さん

[フジテレビ/有吉くんの正直さんぽ]※有吉弘行さん、陣内智則さん、滝沢カレンさん



《ラジオ》

・文化放送 福井謙二グッモニ

・日経ラジオ

・TOKYO FM「antenna* TOKYO ONGOING」

※小宮山雄飛(ホフ・ディラン)さんとの対談 etc......・FM802「Ciao Amici」

・J-WAVE 81.3FM "SEASONS"

※モデル・マリエさん



《書籍・新聞》

・日経デザイン 売れるネーミング特集記事

・あまから手帖 旬の手土産 ・まっぷる・大阪版 ・ことりっぷ・大阪版

・日経新聞/日経MJ ・東京新聞・共同通信社 ・美人百花 秘書が選ぶ手土産

・東京・大人の宴100選

・美人百花

・OZ magazine ・パケ買いしたくなる!ヒット商品のデザイン号

・VERY ・GINGER

・VOUGE

《商品実績》

・日本航空(JAL) ファーストクラス専用おつまみに採用されています。



※JALオリジナルパッケージに採用 ・星のや東京オリジナルパッケージ(廃盤)

※渋谷シアターコクーン歌舞伎・「切られの与三」オリジナルパッケージ ・伊勢丹新宿本店・ルパン三世コラボ・パッケージ etc......





