シード投資家「THE SEED」 (本社:東京都渋谷区、代表:廣澤 太紀、以下THE SEED)は、都内渋谷にて1DAYカンファレンス「THE FUTURE X」を開催します。セッションには、Jason Calacanis氏の来日、登壇が決定しました。







■THE FUTURE Xのコンセプト







「未来を意思決定する」



THE FUTURE Xは「同時代を生きる意思ある実践者を集め、次なる未来が始まる場」を目指したカンファレンスです。これまでTHE SEEDでは " 同世代 " の若い起業家や学生を対象とした交流の場をつくってきましたが、今回は " 同時代 " に活躍する「未来を意思決定できる」各産業のプロフェッショナルを国内外から集めることで、あらゆる領域を越えて議論を起こし、新たな未来が生まれる場を目指しています。

2020年以降、このような場が東京都内で開かれることが少なくなってきていると感じています。なので、THE SEEDのこれまでの活動で培ったコミュニティやノウハウを最大限に注ぎ込んだ、会場面積1,200平米の大規模カンファレンスという形で開催するに至りました。



HP:https://thefuture.tokyo/



■ Jason Calacanis氏が来日、登壇決定!







Jason Calacanis氏

テクノロジー起業家 兼 エンジェル投資家。人気のポッドキャストである「This Week in Startups」と「All-in」のホストを務める。シリコンバレーのベンチャーキャピタル会社 Sequoia Capital の最初の「スカウト」として、その後エンジェル投資家として、Jason は 8 つの「ユニコーン」(10 億ドルの評価額) を含む 300 以上のアーリーステージのスタートアップに投資。著書「エンジェル投資家」を2017年7月に HarperCollins から出版。カリフォルニア州サンフランシスコ在住。



■注目のファウンダーの皆様によるセッション:登壇者のご紹介

【次世代を作るファウンダー】

・AGRI SMILE 中道 貴也氏

2017年京都大学大学院 農学研究科修了。 在学中にバイオスティミュラントの研究に取り組み、対象資材は「第25回地球環境大賞」にて「農林水産大臣賞」を受賞。卒業後は、東証一部上場企業において新規事業の創成に携わった後、2018年に株式会社AGRI SMILEを創業。全国のJAとの連携強化、大手企業との事業提携等を通じて事業を着実に成長させた。AGRI SMILEはプロダクトと研究開発によって、産地と共に脱炭素型農業の実現を目指しています。



・Chai 西澤 理花氏

1996年生まれ。幼少期からアメリカ、中国、日本、ドイツを渡り歩き、2017年UC Berkeley数学専攻(B.A.)、2018年Columbia University大学院の教育政策学部(M.A.)を卒業。 日本に帰国後、2018年10月に株式会社Chai設立。 設立当初のオーガニックドッグフード販売事業で、ブランドと顧客の接点の複雑さに疑問を持ったことをきっかけに、シンプルな購買体験を提供できるサービス「BuyChat」を開発。



・NousLagus 守屋 恵美氏

1993年生まれ。筑波大学(農学士)、東京農工大学大学院(農学修士)にて生物の個体群動態に関する統計解析を学ぶ。2018年、大手通信キャリアに入社。データエンジニアを経て、AIコンサルタントとしてスマートシティを中心とした事業戦略を担当。その他、社内起業やJ.Score案件に従事。2020年RPAコンサルとして個人事業を開業、2021年にはDX推進/AIコンサルのNousLagus株式会社を創業。



・THE SEED 廣澤 太紀(進行)



【日本発グローバルカンパニーへの挑戦】

・Telexistence 富岡 仁氏

スタンフォード大学経営大学院修士卒。三菱商事にてジョン・ルース前駐日大使などと米国のユニコーンを投資対象としたグロースファンド、Geodesic Capitalを立ち上げ後、2017年1月にテレイグジスタンス株式会社を起業。AIとロボティクス、そして遠隔操作を中核的な技術として社会の自動化を進めており、製造業のみならず、工場の外のあらゆる物理的な仕組みを高度に自動化するべく、ロボットの大規模な社会実装を進めている。



・SUN METALON Inc. 西岡 和彦氏

世界的鉄鋼メーカにて、エンジニアとして11年間勤務(生産技術、企画)。新原理に基づく金属3Dプリント技術を着想し、キャンプ場等でのプライベート検証実験を経て、2021年にSUN METALON創業。



・グロービス 野本 遼平氏(進行)

弁護士として、スタートアップのビジネススキーム策定・提携交渉・資金調達等の支援に携わったのち、2015年にKDDIグループのSupershipホールディングスに入社。同社の経営戦略室長・子会社役員として、BizDev、戦略提携、M&A、政策企画について、戦略立案から実行・PMIまでを統括。2019年4月、グロービス・キャピタル・パートナーズ入社。慶応義塾大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。著書に「成功するアライアンス 戦略と実務」(日本実業出版社)など。



【日本人起業家として北米でチャレンジする真の意味とは】

・テイラー 柴田 陽氏

エンタープライズ向けに、基幹業務システムを10倍速で開発できる開発基盤「Tailor Platform」を開発するテイラー株式会社を2021年起業。日本拠点のスタートアップとして初めてYコンビネーター(S22)採択。新卒マッキンゼーを経て、連続起業家へ。来店ポイントアプリ「スマポ」(楽天に売却)、貸付ファンドのオンラインマーケット「ファンズ」(共同創業)、バーコード価格比較アプリ「ショッピッ」(IMJに売却)など。



・Anyplace内藤 聡氏

大学卒業後に渡米。East VenturesのEIR (Entrepreneur in Residence)を経て、サンフランシスコでリモートワーク環境完備の宿泊施設事業のAnyplaceを立ち上げ、UberやRobinhoodの初期投資家であるジェイソン・カラカニス氏から投資を受ける。



・シニフィアン 朝倉 祐介氏(進行)

競馬騎手養成学校、競走馬の育成業務を経て東京大学法学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社を経て、大学在学中に設立したネイキッドテクノロジー代表に就任。ミクシィ社への売却に伴い同社に入社後、代表取締役社長兼CEOに就任。業績の回復を機に退任後、スタンフォード大学客員研究員等を経て、シニフィアンを創業。同社ではグロースキャピタル「THE FUND」の運営など、IPO後の継続成長を目指すスタートアップに対するリスクマネー・経営知見の提供に従事。主な著書に『論語と算盤と私』『ファイナンス思考』『ゼロからわかるファイナンス思考』。 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役。Tokyo Founders Fundパートナー。一般社団法人スタートアップエコシステム協会理事。みずほグロースパートナーズアドバイザー。



【シリコンバレーのトップティア投資家】

・ジェイソンカラカニス氏(来日)

・テイラー 柴田 陽氏(進行)



■THE FUTURE Xの概要



日時:2023年3月3日13:00- 19:30

場所:ベルサール渋谷ファースト

内容:セッション + スタートアップブース + 懇親会

参加者:起業家/ 投資家/ 事業会社/ THE SEED関係者

規模:招待制で200名+学生参加など公募50名

HP:https://thefuture.tokyo/



■ご協賛企業

・Gold Sponsor

アディッシュ様





ゆめみ様









・Silver Sponsor

PR TIMES様









■ご協賛に関する連絡はこちらから



https://thefuture.tokyo/x/contact



■シードファンド「THE SEED」の概要





ファンド名:THE SEED

代表者:廣澤 太紀

投資対象:日本を中心とするシードラウンドのIT系スタートアップ。EC、CtoC、ブロックチェーン関連事業、AR/VR、ゲーム関連事業等など。

HP:https://theseed.vc/

ファンドブログ:https://theseed.vc/magazine

投資相談の面談について:https://theseed.vc/theseedtalk

スタートアップ関西:https://startupkansai.com/



THE SEED 代表プロフィール

廣澤 太紀(Hirozawa Daiki)

1992年生まれ 大阪府出身。

Facebook:https://www.facebook.com/Daiki.Hirozawa

Twitter:https://twitter.com/HirozawaDaiki







