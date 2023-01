[AlphaDrive/NewsPicks ]

ユーザベースグループの株式会社アルファドライブと株式会社ニューズピックスの共同事業であるAlphaDrive/NewsPicksは、1月1日付けでデザインスタジオ「knots creative」を立ち上げ、自社のサービス及びコーポレートブランディング、クライアント企業の変革をデザインで推進します。





【本文】

人と企業の変革ドライブカンパニーAlphaDrive/NewsPicksは「ビジネスパーソンと企業に、きっかけと創造力を」をミッションに、企業内の「人」にフォーカスした組織変革、新規事業開発支援を行っています。





knots creativeではビジネスの課題をデザインの力で解決し、変革を起こすことを目指します。たえず変化し先が見えない世界で、ビジネスパーソンの可能性を信じ、企業の内からイノベーションを生み出すことを後押しします。





またknots creative は事業会社のデザイン組織でありながら、インハウスデザインだけでなく、クライアントのみなさまのクリエイティブ支援を行うクリエイティブブティックとしての側面も持っています。自社サービスの開発やブランドエクスペリエンスの強化にとどまらず、そのサービスを更に効果的にクライアント企業に活用していただくためのクリエイティブ支援、立ち上がった新規事業のグロース支援のクリエイティブ制作を行います。





クライアント企業向けクリエイティブ支援においては、2023年1月にAlphaDrive編集長へ就任した佐々木鋼平率いる編集部と連携し、クライアント企業の人、組織、事業の変革推進を編集とデザインの力で後押しします。







knots creative の想い







「knots creative」という組織の名前には「複雑に絡まったビジネス課題をクリエイティブの発想力で紐解いてつむぎ直し、社会に対して挑戦できる繋ぎ目を拡げていきたい」という想いを込めています。











モーションロゴマークは太さの異なるロープを繋ぐときに使う結び方「二重継ぎ」をモチーフとして制作しました。粒度の異なるビジネス課題をつむいで繋げていきたいという想いを形にし、さらに動きを加える事で能動的に課題に向き合う姿勢を示しています。またブランドカラーは希望や幸福の印象を持つ黄色です。関わるクライアントに、希望や幸福を繋げていきたい想いで黄色を設定しました。





https://knots-creative.com/







knots creativeが提供する3つのデザイン領域







1 Design for Our Services & Products





AlphaDrive/NewsPicksのコーポレートブランディングをはじめ、自社サービスやプロダクトにおける人、組織、事業の変革をデザインアプローチで担います。





自社プロダクトである新規事業開発特化型の総合支援ツール「Incubation Suite」や新規開発プロダクトのデザイン、コンサルティングサービスのブランディングを行い、社会の変革をリードするようなサービス開発を行います。











AlphaDriveの子会社AlphaDrive高知のコーポレートブランディング(「German Design Award 2023」の特別賞を受賞)、AlphaDrive/NewsPicksの人と組織の変革に関する研究開発機関「POT Institute」のサービスブランディング、AlphaDrive/NewsPicksのコーポレートブランディングに資するCI/VI展開など



2 Design for Business Partner





AlphaDrive/NewsPicksが提供するサービスや組織変革、事業開発を立ち上げ段階から支援。プロジェクトをデザインアプローチで成長させます。





0→1のプロジェクト立ち上げにおけるコンセプト設計、コピーライティング、ロゴからキービジュアル、Webサイト制作、映像制作までの一貫した支援。さらに立ち上がったプロジェクトやサービスを1→10に成長させるアクセラレーション領域において、より広いステークホルダーに対してプロモーションデザインを提供していくことにも今後注力いたします。









高知県土佐町と一緒に取り組んだワーケーション、研修施設「土佐町大屋敷」のサービスブランディング、大企業とスタートアップを接続するオープンイノベーションプログラムのクリエイティブディレクション、共創コミュニティのクリエイティブディレクションなど





3 Design for Designer





わたしたちは、デザインの力がよりビジネス領域に入り込むことによって暮らしを豊かにし、より良い未来を描いていくと信じています。これまで以上にデザインをビジネスに組み込み、日本社会でイノベーティブな変革を起こしていけるか。あらゆる可能性を2模索し、考え、発信していきます。

2023年3月頃から隔月でデザイン×ビジネスの可能性について考えるイベントを開催、webコンテンツで提供していく予定です。







knots creative Chief Creative Director に村木淳之介が就任







東京造形大学卒業。広告制作会社にてデザイナーとしてキャリアをスタート。主にマス広告のグラフィックデザインを手掛ける。その後、2つの事業会社で上場に際してのクリエイティブ、コーポレートブランディングを経験。2019年9月よりNewsPicksに参画。2020年1月からはAlphaDriveにおけるクリエイティブも兼務。ビジネスにデザイン思想を組み込んで、事業成長や組織活性に紐づくクリエイティブの創出に従事する。2023年1月より現職。











▼knots creative Chief Creative Director 村木淳之介 コメント





からまりをひも解き、つむぎなおす。

ビジネスの課題をデザインの力で解決し、変革を起こす。

それがわたしたちknots creativeです。

たえず変化し先が見えない世界を、

可能性を信じ、挑戦する人とともに進みたい。





そんな想いを持って、わたしたちはknots creativeを立ち上げました。

knots creativeではデザインとビジネスの関係性を再構築し、

ビジネスパーソン、企業、社会、デザイナーにとって、

より良い価値を生み出し、届けていきます。





▼AlphaDrive/NewsPicks 代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一のコメント



組織変革・新規事業開発の支援を核とするわたしたちAlphaDrive/NewsPicksにとって、クリエイティブ能力は最も大切なケイパビリティのひとつです。クライアント企業のみなさまが紡ぎ出すイノベーションや変革施策のインパクトを最大化するためのクリエイティブ能力を最大化していきます。これからknots creativeが手がけていくクリエイティブ・プロジェクトにぜひご期待ください。



▼AlphaDrive/NewsPicks 執行役員 ブランディング担当 小川望のコメント



knots creativeには、グラフィックデザイナー、イラストレーター、UIデザイナーなど幅広いクリエイターが在籍しており、関わる領域は自社事業にとどまらず、クライアント企業のデザイン案件も数多く手掛けております。また、2022年にはドイツの権威あるデザイン賞「German Design Award」で特別賞を受賞。着実に進化を続けるknots creativeの活動にご期待ください。







クリエイティブ人材の採用を強化







knots creativeでは、デザインの力で人や組織、事業の変革を後押ししたい仲間を求めています。今後、デザイン×ビジネスの領域でコーポレートブランディングとクライアント支援を強化するために組織の拡大を行います。アートディレクター、クリエイティブディレクター、UIデザイナー、グラフィックデザイナーの採用を進めていますので、ご興味のある方はお問い合わせください。

wantedlyの採用記事 :https://www.wantedly.com/companies/company_8903996/post_articles/471109



