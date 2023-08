[リ・プロダクツ株式会社]

清掃資材の販売・製造および清掃サービスを提供するリ・プロダクツ株式会社(本社:滋賀県大津市、代表取締役:高奥 要輔)は、この度、法人の清掃DXに特化した月額レンタルサービス「おそうじレンタル」で、施設等での油汚れなどの床掃除を効率化する商品のレンタルを開始しました。取り扱いを開始するのはケルヒャー ジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長:マーク・ヴァン・インゲルゲム)が提供するコードレス電動モップ「床洗浄機 BR 30/1 C Bp」です。企業は本商品のレンタル・導入により、従来のモップ拭きから解放され、さらに油などのしつこいフロア汚れを簡単に効率よく清掃することができます。



当社は今後も、テクノロジーとロボットを活用することにより、快適空間をクリエイティブするべく邁進してまいります。

URL:https://www.re-products.co.jp/pikapika_pro.html







「おそうじレンタル」商品利用の特長





「おそうじレンタル」ではお客様に快適な空間を提供するため様々な商品を取り扱っています。この度は従来から商品展開を広げ、油汚れの多い飲食店にも対応できるよう、コードレス電動モップ「床洗浄機 BR 30/1 C Bp」の取り扱いを開始しました。これにより清掃を効率化するための新しい選択肢を提供いたします。



本商品を使えば、汚れが部分的に強い箇所でも誰もが簡単にキレイにできるため、モップ拭きの煩わしさがなくなります。さらに「おそうじレンタル」を通して利用することで即時交換が可能なため、修理等の面倒なく使い続けることができます。



コードレス電動モップ「BR 30/1 C Bp」導入のメリット





「おそうじレンタル」で取り扱うロボット掃除機とセットで利用すれば、店舗や施設内の汚れを満遍なく綺麗にしながらも、並行して頑固な汚れを落とす作業ができます。



清掃時間を最大50%削減

掃除機がけの時間でゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性により、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃もできるため、時間を有効活用し生産性が向上します。



必要最低限の備品でコスト削減

モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ20~25平方メートル (※ケルヒャー ドイツ本社調べ)自体の交換が必要です。従来は当然その分の水と洗浄剤も利用しましたが、本商品ではこれらが必要最低限で済むので、清掃コスト削減が実現できます。



取り扱い開始の背景





この度新たにレンタルを開始したケルヒャー製のコードレス電動モップ「床洗浄機 BR 30/1 C Bp」は、油などのしつこいフロア汚れをなくし、快適空間を日常的に維持するのに重要な役割を担うと考え導入しました。本サービスによる商品提供で、油汚れの多い飲食店など、従来対応できていなかった施設にも対応可能になります。今後は飲食店をはじめとする清掃時間や工数を削減したい店舗や施設で利用いただくことを想定しております。





なお、リ・プロダクツではケルヒャー ジャパン社の床洗浄ロボット「KIRA B 50」を日本で初めて導入いたしました。コードレス電動モップ「床洗浄機BR 30/1 C Bp」の取り扱いは本取り組みに続くものです。今後も清掃DXによる人とロボットの協業および業務効率化を加速してまいります。



詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000068349.html

※本製品は当社清掃事業への導入事例であり、「おそうじレンタル」取扱商品ではございません



「床洗浄機BR 30/1 C Bp」取扱内容







メーカー:ケルヒャー(販売:ケルヒャー ジャパン株式会社)

取扱商品:床洗浄機 BR 30/1 C Bp

価格:9,500円/月

サポート内容:初期導入時~導入後稼働時まで随時対応、定期メンテナンス、消耗品の定期配送

初回付属品:ロボット本体、マイクロファイバーローラー × 2本、専用洗剤、急速充電器、バッテリーパワープラス、洗浄機本体(水タンク取付済)

最低利用期間:6ヵ月

定期配送品:マイクロファイバーローラー × 2本 ※6か月・12か月ごと

問い合わせURL:https://www.re-products.co.jp/pikapika_pro/contact.html



無料お試しレンタルについて





商品を手軽にお客様にお試しいただくための「おそうじレンタル」独自サービスとして無料で・5営業日間試用可能な「無料お試しレンタル」を提供しています。

ご希望の方は以下Webフォームよりご連絡ください。

URL: https://www.re-products.co.jp/pikapika_pro/free_trial.html





「おそうじレンタル」とは







「おそうじレンタル」とは、ロボット本来の機能を最大限活かして企業の清掃DXをトータルサポートする月額レンタルサービスです。清掃会社の視点から、お掃除ロボットの選定および初期設定・操作方法を、導入前から導入後まで支援しています。オンラインで全国各地の施設に遠隔サポートを行い、清掃にかけるコストの削減方法、ひいては業務の効率化を支援・実現しています。

リ・プロダクツ株式会社 会社概要







1973年の創業時より清掃サービス受託・清掃用品の販売/製造メンテナンスなど、清掃資材と清掃サービスの両方を提供。主要取引先にはニデック株式会社の他、ショッピングセンターやオフィスビル、スーパー・各種量販店などの小売店など。アナログな清掃業界に革命を起こすべく、2008年には独自の清掃ITシステムで特許を取得しました。2018年より、「おそうじレンタル」事業をスタートし、「決まった業者に頼む」「自分でやる」の2つしかなかった清掃の選択肢を広げ、“新しい選択肢“を提案すべく、サービスを展開しています。



代表取締役社長:高奥 要輔

本社:滋賀県大津市浜町1番6号

創業:1973年7月

URL:https://www.re-products.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-14:46)