丸紅ITソリューションズ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:池田 孝 以下、丸紅ITソリューションズ)は、市場をリードするSAPのERPソフトウェア「SAP S/4HANA On-Premise」「SAP S/4HANA Cloud private edition」と連携するエコシステムとして、「移送ガバナンス for SAP S/4HANA」の提供を開始しました。





SAP S/4HANAはさまざまな業界の基幹システムとして採用されています。丸紅ITソリューションズは20年以上のSAP事業の歴史を通して、海外製品であるSAPシステムを、特に総合商社の厳格なガバナンスポリシーに適用させるためにトライアル&エラーを繰り返し、豊富な経験とノウハウを蓄積してきました。その試行錯誤の中、SAP運用の共通課題の1つである “SAP環境の変更管理” をスムーズに行うために、丸紅ITソリューションズは「移送ガバナンス for SAP S/4HANA」を独自に進化させてきました。



「移送ガバナンス for SAP S/4HANA」は、日本企業の厳格なガバナンスルールを満たす移送(リリース)業務を実現します。



日本企業のSAP S/4HANA移送業務では、以下のような課題が生じます。

1.標準の移送ツールTMS(Transport Management System)の機能不足

2.特に日本企業の厳格な内部統制ルールを遵守するための管理機能不足

3.開発者、運用者、承認者のインターフェースが煩雑



これらの課題を解決するために開発したのが、SAP S/4HANAのリリースプロセスを迅速かつ信頼性を高める移送ツール「移送ガバナンス for SAP S/4HANA」です。

SAP S/4HANA環境は複雑で、リリースプロセスには大変な注意が払われます。プロジェクトの佳境においては、限られた期間内に大量のプログラムを移送しなくてはなりません。「移送ガバナンス for SAP S/4HANA」は、3ランドスケープ(または2ランドスケープ)における移送(リリース)業務を効率化し、迅速かつ信頼性の高いものにすることで、日本企業の厳格で和風なガバナンスルールを満たすことのできるツールです。







「移送ガバナンス for SAP S/4HANA」の価格や詳細については、紹介サイトのお問い合わせ窓口よりお問い合わせください。

■本サービスに関する詳しい情報は、「移送ガバナンス for SAP S/4HANA」の紹介サイトをご覧ください。

https://www.misol-box.com/saptms/



<お客様のお問い合わせ先>

丸紅ITソリューションズ株式会社

ソリューション事業本部 ソリューション営業部 電話:03-4512-3333

ホームページ: https://www.misol-box.com/saptms/



