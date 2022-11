[株式会社THE STAR JAPAN]



株式会社THE STAR JAPAN(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:樋口愛史)は、K-POP新人男性アイドルグループ 「TRENDZ(トレンドジー)」の日本公式ファンクラブを2022年11月15日(火)にオープンいたします。



本サイトでは、TRENDZの最新情報はもちろん、ここでしか見られない動画コンテンツやフォト、Q&A等の日本公式ファンクラブ会員様限定の様々なコンテンツや情報をお届けしてまいります。



また、本日より日本公式Twitter(@TRENDZ_JP)にて、メンバーからの日本公式ファンクラブオープンカウントダウンムービーを公開中です。





(C)Global H media



2022年1月5日に韓国でデビューしたK-POP新人男性アイドルグループ。

(メンバーはHAVIT、LEON、YOONWOO、HANKOOK、ra.L、EUNIL、YECHANの7人)



デビュー以降、コンセプトを変幻自在に操り一糸乱れぬ高難度のパフォーマンスを披露し「新K-POPの主役」に浮上したTRENDZは、多彩なパフォーマンスと活動により世界中のファンの心を掴み、次世代のグローバルルーキーとして位置づけられています。



また、今月12日にはTRENDZの1st Single Album「BLUE SET Chapter. UNKNOWN CØDE」が韓国で発売、今回は、ATEEZ・DREAMCATCHER・ユンナ・MCモン・FTISLAND・INFINITE・N.Flying・LOVELYZなど、様々なアーティストのアルバムを手掛けた作曲家兼プロデューサーのLEEZがプロデュースを行っており、ボーイズグループの新しい全盛期を切り開くのではないかとTRENDZに期待が高まっています。



さらに、今年12月に日本で開催される「2022 Asia Artist Awards」への参加も決定、(「2022 Asia Artist Awards」は12月13日(火)、ガラショー「2022 AAA AFTER STAGE」は12月14日(水)に名古屋・日本ガイシホールで開催)、今後TRENDZは、TRENDZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB ≪FRIENDZ JAPAN≫を通して、日本のファンとの交流を深め、より活発的に日本活動も展開していく予定です。



今、注目されているK-POP新人男性アイドルグループ“TRENDZ”の今後の活躍にぜひご期待ください。



■ファンクラブ名

TRENDZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB ≪FRIENDZ JAPAN≫



■URL

https://trendz.jp/



■オープン日

2022年11月15日(火)



■会費

入会金:1,100円(税込)

年会費:5,500円(税込)



■無料コンテンツ

INFORMATION、PROFILE、DISCOGRAPHY、SHOP



■有料会員コンテンツ

PHOTO、MOVIE、BLOG、Q&A、DOWNLOAD、ENQUETE、BIRTHDAY SPECIAL



■有料会員特典

・ファンクラブサイト内コンテンツの閲覧(パソコン/スマートフォン)

・メールマガジン配信(不定期)

・会員証/入会特典のプレゼント(入会時)

・更新特典のプレゼント(更新時)

・イベントの先行案内

・チケットの先行抽選予約

・会員限定イベントの参加または参加申込権



■日本公式ファンクラブオープン記念 早期入会キャンペーン

2022年12月31日(土)までにご入会していただいた方の中から、

抽選7名様に≪メンバー別 直筆サイン入りチェキ≫をプレゼントいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-18:16)