[Laurus International School of Science]

人気のSTEAMレッスンを受けよう!※Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術)、Mathematics(数学)



東京と神奈川に7校を展開する人気のSTEAMインターナショナルスクール、ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス。毎年すぐに定員に達する人気のサマーイベントを、今年も開講します!







【1歳半~幼稚園生対象】STEAM SUMMER CAMP “FUTURE INNOVATORS”

創造力で未来を豊かに。この夏、あなたも未来をつくるイノベーターになってみませんか?

今年は7/24(月)~28(金)の5日間、7つのキャンパス(白金台校、高輪校、青山校、自由が丘校、月島校、武蔵小杉校、武蔵新城校)で1日から参加できるキャンプを実施します。



今年のテーマは "FUTURE INNOVATORS"。

毎日違う職業について学び、未来のイノベーターを体験します。



■7/24:生物学者

地球上の最も小さな生物から最も大きな動植物まで、すべての生物について調べることが大好きな生物学者。動物や昆虫、花や木が好きなら、生物学者のおもしろい役割について学んでみましょう!



■7/25:VR & AI開発者

世界は急速に変化していて、バーチャルに移行したり、コンピューターに助けられています。ロボットは地球を支配するのでしょうか、それとも生活を良くするための道具なのでしょうか。バーチャルリアリティと人工知能について、一緒に考えてみましょう。



■7/26:ロボットエンジニア

人間の仕事をロボットが代わりにするのは当たり前のこと。床掃除、お店の受付、オフィスビルへの郵便配達などもそうですね。昔は映画の中だけだったものが、今では生活の一部。革新的で創造的な考えを持つ人間の力を借りて、今後さらに発展していくのでしょう。



■7/27:グラフィックデザイナー

最新のテクノロジーに支配された世の中で、伝統芸能が活躍する場はあるのでしょうか?私たちの生活を明るく楽しくするためには、アーティストやエンターテイナーが必要です。絵を描いたり踊ったり、ちょっとおバカになるのが好きなら、今がちょうどそのときです!



■7/28:宇宙飛行士

私たちが住む美しい地球は、旅の出発点にすぎません。青空の向こうには広いな宇宙や可能性が待っていて、それを探し求めるチャレンジ精神旺盛な人たちが必要です。これまで誰も行ったことのないような場所に、行ってみたいと思いませんか?一生に一度の旅のために準備して、さあ出かけましょう!



期間: 7月24日(月)から7月28日(金)まで1日から参加可能

対象: 1歳半から幼稚園生

詳細: https://laurus-school.com/ja/topics/9875/

申し込み:https://onl.sc/s61pW75



申し込みは7月17日(月)まで。公式ホームページよりお申込みください。





【小1~小6対象】STEAM SUMMER SCHOOL 2023

私たちの生活に深く浸透してきたAIの技術で、生活は大きく変化し、便利な世の中に進化してきました。それと同時に、私たち人間がAIをどう使いこなし向き合っていくのかが、これからの大きな課題にもなっています。

AIの驚くべき技術を体験し、秘密を解き明かしてみませんか?そして更に進化したAI技術を考え開発してみましょう!7月3日(月)~8月25日(金)の間、1週間単位で参加できます。ぜひ一緒に楽しみましょう!



スクール内外で週ごとに異なるテーマに沿ってアクティビティを行い、公園や博物館、スタジオなども見学します。





<ウィークリーテーマ>

Week 1(7/3-7): Dino Discovery

Week 2(7/10-114): Movie Magic

Week 3(7/17-21): AI Old and New

Week 4(7/24-28): AI & the BioTech Revolution

Week 5(7/31-8/4): Stargazers

Week 6(8/7-11): Rocketeers

Week 7(8/14-18): Helidrone Pros

Week 8(8/21-25): Skypilots



期間: 7月3日(月)から8月25日(金)まで1週間単位

対象: 小学1年生から小学6年生まで

※小学1年生は、2016年4月2日~2017年4月1日生まれの方

詳細: https://laurus-school.com/ja/topics/9939/

申し込み:https://onl.sc/j8AmHeF



申し込みは参加初日の1週間前まで。公式ホームページよりお申込みください。



●ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス初等部・中等部

・住所:

〒108-0014 東京都港区芝4-1-30 芝国際ビル 7階-10階



・最寄り駅とアクセス:

都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅 徒歩2分

JR京浜東北線・山手線 田町駅 徒歩5分

都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分



【ローラスインターナショナルスクールグループ】

ローラスインターナショナルスクールオブサイエンスは、首都圏を中心に7校(白金台校、高輪校、青山校、自由が丘校、月島校、武蔵小杉校、武蔵新城校)を展開する関東最大規模のインターナショナルスクールグループです。ケンブリッジの国際カリキュラムを採用し、サイエンス、STEAM教育を強化した、日本で唯一のサイエンスインターナショナルスクールです。2023年4月に、初等部・中等部が新校舎(港区芝)に移転オープンしました。

2025年9月には高等部の開校を予定しています。

URL: https://laurus-school.com/ja/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-17:16)