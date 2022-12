[一般社団法人グランフロント大阪TMO]

1,000人以上の来街者と共に創り上げた世界に一つだけの「希望の翼」オブジェと大阪文化服装学院の学生が「WISH(願い・希望)」をテーマにしたオリジナル衣装をお披露目





グランフロント大阪(大阪市北区大深町)で12月25日(日)まで開催中のクリスマスイベント『Grand Wish Christmas 2022~「ハリー・ポッター」 魔法ワールドクリスマスへの招待状~』にて、催事タイトルに込められた「WISH(希望・願い)」をテーマにしたイベント「BEST WISHES EVENT」を、本日14時より北館1Fナレッジプラザにて開催。来街者の皆様と共に作り上げた世界に一つだけのオブジェや、未来のトップデザイナーを目指す大阪文化服装学院(大阪市淀川区三国本町)の学生たちが本イベントの為に制作した衣装をお披露目しました。

オブジェのお披露目にあたっては、11月10日(木)のクリスマスイベント初日から、大阪文化服装学院の学生たちによってデザインされたメッセージカードを館内に設置。そのカードに来街者の皆様に各々が「WISH(希望・願い)」を記入し、翼型のオブジェに貼り付けていただく参加型企画を実施。カード配布終了後に急きょWEB上で募集したメッセージと併せて、最終1,000通を超えるメッセージが集まりました。イベント内では、メッセージカードのデザインを手がけた大阪文化服装学院・2年生の豊田愛さんと、当日イベントに大阪府淀川区からお越しいただいた浅野さん親子が最後の2枚のカードを飾り付けて、「GRAND WISH OBJECT~希望の翼~」が完成しました。大役を担った豊田さんは「大役を任せていただき人生の良い思い出となりました」、浅野さん親子は「今日遊びに来てこのイベントを知ったのですが、子どもが見てみたいと言ったので参加しました。娘はメイクがしたいとメッセージを書きました。楽しかったです」と感想を述べました。

さらに、未来のトップデザイナーを目指す大阪文化服装学院・スーパーデザイナー学科の学生が、「WISH(希望・願い)」をテーマに制作したオリジナル衣装21作品もお披露目されました。こちらもその披露に先立ち、クリスマスイベント初日から、来街者の皆様による好きな衣装の投票企画を実施し、2,000票を超える投票がありました。イベント内では、プロモデルが人気投票上位3作品を着用して登場し、ランウェイで華麗なウォーキングを披露しました。見事1位に選ばれたのは、佐々木春留さん制作のオレンジ色で随所にハトメがあしらわれた作品です。「WISH」というキーワードからプレゼントをテーマに制作し、「家族の好きなものや家で飼っている猫をイメージしデザインしました。クリスマスの思い出である家族と過ごす時間が再び訪れるようにと願いを込めました」とコメントしました。

イベント内で発表されたオブジェ及び衣装は明日12月4日(日)から12月25日(日)までのクリスマスイベント会期中、グランフロント大阪北館内のイベントスペース等で展示予定です。

その他にも『Grand Wish Christmas 2022~「ハリー・ポッター」 魔法ワールドクリスマスへの招待状~』では、「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションし、ライティングショーも楽しめるメインクリスマスツリーの展示や、館内を巡るスタンプラリー、外周部へのイルミネーションなど様々な展開をご用意して、グランフロント大阪でしか味わえない特別なクリスマスで皆様をお迎えします。



■「GRAND WISH OBJECT~希望の翼~」 展示



<実施期間> 12月4日(日)~12月25日(日)

<場 所> 北館2階-2 イベントスペース



■「GRAND WISH COLLECTION」 展示



<実施期間> 12月4日(日)~12月25日(日)

<場 所> 北館2階-2、北館3階、北館4階イベントスペース/北館3階・6階通路(「北2」エレベーター付近)













●大阪文化服装学院・スーパーデザイナー学科について



世界に通じるトップデザイナーを養成する4年制の特別学科。3年次からは自身のブランドを持ち、2年間活動するオンリーワンの教育プログラムを実施。在学中より、セレクトショップでの取り扱いやタレント・アーティストへの衣装リースなど、積極的にブランド活動を行っています。3年次には、イタリア・ポリモーダ校へ短期留学するなど、ヨーロッパのデザイン教育メソッドをベースとしており、作品1点ではなく、つねにコレクションで世界観を表現します。国内外でのコンテストでの実績も高く、業界から高い評価を受けています。



大阪文化服装学院:〒532-0005 大阪市淀川区三国本町3-35-8

TEL. 06-6392-4371(代表) メール info@osaka-bunka.com











Grand Wish Christmas 2022

~「ハリー・ポッター」 魔法ワールドクリスマスへの招待状~ 開催概要



<開催期間> 2022年11月10日(木)~12月25日(日) ※一部コンテンツを除く

<開催場所> グランフロント大阪 北館・南館・うめきた広場 他、各所

<主 催> グランフロント大阪

<協 力> Warner Bros. Themed Entertainment、 ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

<特設 HP> https://www.grandfront-osaka.jp/xmas2022/



メインクリスマスツリー『Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹』







「ハリー・ポッター」魔法ワールドの物語に登場するモチーフが各所に散りばめられた約13mのメインクリスマスツリー『Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹』がナレッジプラザに登場。

期間中は、「ハリー・ポッター」魔法ワールドのクリスマスパーティへの招待状から物語が展開する幻想的な光と音のライティングショーも毎日開催予定です。まるで魔法にかけられたように空中を浮遊する不思議なツリーが、訪れる人々を魔法ワールドの世界へと誘います。



<実施期間> 2022年11月10日(木)~12月25日(日)

※ライティングショー:平日 17:00~24:00、土日祝 16:00~24:00

毎時00分、20分、40分に開催(最終上演23:40)

※11月10日(木)はイベント開催の為、ライティングショー上演時間が19:00~24:00に変更となります

<場 所> 北館1F ナレッジプラザ







ライティングショーで浮遊する階段を行き交う不思議な足跡などの幻想的な演出は、日東電工株式会社が開発した最新技術「RAYCREA(レイクレア)」を使用することで実現しました。「RAYCREA(レイクレア)」は、新しい光の表現を可能にする光制御技術で、ガラスやアクリル板に「RAYCREA(レイクレア)」のフィルムを貼付し、パネルの端部にLED光源を設置することで、フィルムを貼付した面全体を光らせることができます。※日東電工株式会社HP:https://www.nitto.com/jp/ja/products/raycrea/

さらに、ツリーの各所に散りばめられた「ハリー・ポッター」魔法ワールドのモチーフは、再利用が可能な紙パネルである日本セキソー株式会社の防炎白パネルを使用しています。大型造形にも耐える強度と、印刷しても再利用可能という環境への配慮が施された素材です。



『Champagne Gold Illumination (シャンパンゴールドイルミネーション)』









JR大阪駅前に広がる約1haにおよぶ「うめきた広場」の周辺やけやき並木、北館西側歩道の樹木94本にシャンパンゴールド色のLED約33万球が上品に光り輝きます。

今年はイルミネーション樹木内の16本に、「ハリー・ポッター」モチーフの特別な装飾が登場!それぞれ場所毎に異なるモチーフがデザインされていますので、「ハリー・ポッター」モチーフのイルミネーション樹木を探しながら、まち歩きを楽しんでいただけます。



<実施期間> 2022年11月10日(木)~2023年2月28日(火)

※「ハリー・ポッター」モチーフのイルミネーション装飾実施期間は12月25日(日)迄

<点灯時間> 毎日17:00~24:00

<場 所> うめきた広場外周・けやき並木・北館西側歩道周辺樹木 94本

<電 球 数 > 約33万球

<カ ラ ー > シャンパンゴールド



シャンパンゴールドイルミネーションの豆知識!



グランフロント大阪では、2013年より環境に配慮したエコイルミネーションの使用を開始し、2019年には1球あたりの使用電力をさらに30%カットした「NEWエコイルミネーション」を全エリアに採用。エネルギー使用量の削減と高効率化を実現しました。また、グランフロント大阪では2022年9月より、使用する全電力をCO2フリーの再生可能エネルギー由来電力(再エネ電力)に切り替えており、敷地内のイルミネーションにも再エネ電力を使用しております。



「テッド・イベール」特別装飾~魔法ワールドからのギフトボックス~







フランス現代アート界の鬼才、ファブリス・イベールの作品であり、梅田のシンボルとして親しまれているアートオブジェ「テッド・イベール」が今年も衣替え。魔法ワールドから届いたクリスマスボックスに囲まれ、「テッド・イベール」も魔法使いの姿に大変身!可愛らしい姿で来街者の皆様をお出迎えいたします。



<実施期間> 2022年11月10日(木)~12月25日(日)

<場 所> うめきた広場1F 水景



「ハリー・ポッター」シリーズの物語を巡るスタンプラリー







映画「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品のストーリーや、物語に登場する名言をおさらいしながら、館内8箇所に設置されたポイントを巡るスタンプラリーを開催中です。コンプリートすれば、あなたも「ハリー・ポッター」通になれるかも。



<実施期間> 2022年11月10日(木)~12月25日(日)

<場 所> グランフロント大阪・館内8箇所

※スタンプラリー台紙は館内各所のリーフレットラックに設置されています



「ハリー・ポッター」魔法ワールドモチーフのフラッグが南館せせらぎのみちに登場







「ハリー・ポッター」魔法ワールドの物語に登場するホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮のエンブレム等がデザインされたフラッグ装飾が、南館せせらぎのみちに登場。空間を彩り豊かに演出します。



<実施期間> 2022年11月10日(木)~12月25日(日)

<場 所> 南館1Fせせらぎのみち



Instagramフォトキャンペーン







グランフロント大阪館内のクリスマス装飾やフォトスポット、イルミネーション、グルメなどの写真にハッシュタグ「#グランフロントクリスマス」を付けて Instagram に投稿いただいた方の中から、抽選で魔法ワールドグッズをプレゼントするSNS投稿キャンペーンを実施します。さらに、館内8箇所のスポットをコンプリートしたスタンプラリー台紙の写真を投稿いただいた方はWチャンス企画にも参加いただけます。



<実施期間> 2022年11月10日(木)~12月25日(日)



「ハリー・ポッター」魔法ワールドギャラリー



南館6F OSAMPO SPOTには、「ハリー・ポッター」魔法ワールドに関連する作品や施設の最新情報を映像・パネル展示で紹介するコーナーが登場中です。



<実施期間> 2022年11月10日(木)~12月25日(日)

<場 所> 南館6F OSAMPO SPOT



タリーズコーヒーとハリー・ポッター魔法ワールドがコラボレーション! 「 Magical Coffee Time 」







今年、第2弾となる 「タリーズコーヒー×ハリー・ポッター」 のコラボレーションは、ハロウィンシーズンに展開します。映画第2作目である『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の作中、およびJ.K.ローリングが創り出した愛すべき魔法ワールドからインスパイアを受け、クィディッチのホグワーツ各寮の衣装をまとったベアフル(R)やドビーをモチーフとしたボトル、劇中に登場するスイーツや、イギリスのホリデー菓子の定番である「ミンスパイ」をモチーフにしたドリンクなど、ファンの心をくすぐるようなアイテムを多数お届けしてまいります。



<実施期間> 2022年10月28日(金)~

<場 所> 南館B1F TULLY'S COFFEE & TEA、北館1F・9F TULLY’S COFFEE



「ハリー・ポッター」魔法ワールドとは



少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。

さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオ&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会へと広がりを見せています。 また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドエクスペリエンスのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。 「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へ『ハリー・ポッター』シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へご招待します。







Warner Bros. Themed Entertainmentについて



ワーナー・ブラザーズグローバルブランド&エクスペリエンスに属するWarner Bros. Themed Entertainment (WBTE)は、ワーナーが保有するアイコニックなキャラクター、ストーリー、ブランドのロケーションベース・エンターテイメント、ライブイベント、展覧会やテーマパークなどの創造、制作、ライセンスを行っています。世界各国で展開するエクスペリエンスには、DC、ルーニー・テューンズ、スク―ビー、ゲーム・オブ・スローンズ、フレンズ等の作品にインスパイアされたものや、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、Warner Bros. World Abu Dhabi、WB Movie World Australia等が含まれます。WBTEは、ワーナーのブランドやフランチャイズの世界に没頭できる体験を、最高クラスのパートナーと共に世界のファンへ提供します。



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)



