~標高1200メートルの清里高原で開催する日本唯一の長期野外バレエ公演。英国ロイヤルバレエ団をはじめ、国内外のトップダンサーが八ヶ岳南麓に集結!~



「清里フィールドバレエ」は、1990年より始められ、今回で34回目を数える日本唯一の長期野外バレエ公演です。刻々と表情を変える清里高原の自然ととけあいながら、バレリーナたちが情感豊かに舞う姿は美の極みを誇ります。



今年は世界三大バレエ団の一つ英国ロイヤルバレエ団からソリスト佐々木万璃子氏(元バレエシャンブルウエスト)が出演するほか、新国立劇場バレエ団、東京バレエ団、Kバレエカンパニーなど日本を代表するトップダンサーが集結します。



今回の演目は「くるみ割り人形」。



大自然に抱かれた真夏の清里高原に現る夢のようなクリスマス・イブの一夜。この夏、標高1200メートルの清里へ、クララと一緒に不思議な旅へ出かけませんか。





概要





株式会社B.シャンブルウエスト(東京都八王子市上野町104-16、代表取締役今村博明)と、萌木の村株式会社(山梨県北杜市高根町清里3545、代表取締役社長舩木上次)は、2023年7月27日(木)~8月7日(月)の11日間、「第34回清里フィールドバレエ」を開催いたします。

今年の演目は、チャイコフスキー三大バレエ作品の一つ「くるみ割り人形」です。真夏の清里高原に現れる幻のようなクリスマス・イヴの一夜。甘やかで幻想的な世界にみなさまをお連れいたします。



■「第34回清里フィールドバレエ」

■主催 :バレエシャンブルウエスト

共催: 萌木の村

■開催場所: 萌木の村野外特設劇場(山梨県北杜市高根町清里3545)

■公演日:2023年7月27日(木)~8月7日(月) ※8月2日(水)休演日

〈備考〉

●7/31・8/1:全国バレエコンクールin八王子エキシビション

●8/3・8/4:未来をつくる子供たちによる交流コンサート

■ 演目

くるみ割り人形(全幕)/ワルプルギスの夜・クララの夢「くるみ割り人形」

https://prtimes.jp/a/?f=d14750-22-31b5634e938279e5dedd0bf4c30f5a0d.pdf



【主要キャスト】

佐々木万璃子(英国ロイヤルバレエ団ソリスト)

ルーカス・ビヨネボ・ブレンツロ(英国ロイヤルバレエ団ソリスト)

小野絢子(新国立劇場バレエ団プリンシパル)

福岡雄大(新国立劇場バレエ団プリンシパル)

上野水香(東京バレエ団ゲストプリンシパル)

遅沢佑介(Kバレエカンパニー名誉プリンシパル)

松浦景子(吉本興業バレリーナ芸人)

バレエシャンブルウエストダンサー



◆チケット販売窓口

[楽天チケット]: http://r-t.jp/kiyosato2023

TEL 050-5434-7343(平日10:00~17:00)

[ローソンチケット]: https://l-tike.com/kfb34/

Lコード:31644



■前売り券(全席指定)

・SS席 12,000円

・S席 8,000円

・A席 7,000円(大人) / 3,000円(小人) ※1

・フィールド席 7,000円(大人) / 3,000円(小人)



◆会場チケットセンター

■当日券

・SS席 12,500円

・S席 8,500円

・A席 7,500円(大人) / 3,000円(小人)

・フィールド席 7,500円(大人) / 3,000円(小人)

※17時より会場受付(チケットセンター)にて販売いたします。※座席に限りがございます。

※当日券は現金、及びPayPayでの精算となります。

※ 小人=4歳以上小学生以下



「清里フィールドバレエ」とは







清里フィールドバレエは日本で唯一、長期間にわたり連続で公演を行う野外クラシックバレエです。1990年に350人の観客を集めて始まった公演は、現在では1万人近くの観客動員数を誇る国内外で高い評価を得る公演に成長いたしました。

フィールドバレエは、B.シャンブルウエスト総監督今村博明と芸術監督川口ゆり子がフランスの野外ガラ公演に招待されたのがきっかけで始まりました。風になびく衣装の美しさ、月に照らされる舞台の神々しさ。自然と調和した演出に魅せられた二人が、明光風靡の清里にその夢を託しました。

幕が開ければ段取り通りに進む劇場のバレエとは違い、フィールドバレエは天候の影響を受けながら物語が進みます。雨で中止のリスクがある一方で、月明かりや立ちめく霧が思いもかけない幻想的な演出となり、言葉にできない感動を呼び起こすことがあります。

北には八ヶ岳、南には冨士山を抱えた“清里高原”だからこそ出会える夏の夜の夢―。得も言われぬ、心沸き立つ瞬間に出会えますように。



今回の見どころ&お楽しみ







1.日本三大バレエ団の一つ英国ロイヤルバレエ団からソリスト佐々木万璃子氏が初日を飾ります!パートナーの同団ルーカス・ビヨネボ・ブレンツロ氏との息の合った舞にご注目ください。



2.新国立劇場バレエ団よりプリンシパル小野絢子氏、福岡雄大氏、東京バレエ団よりゲストプリンシパル上野水香氏、Kバレエカンパニーから名誉プリンシパル遅沢佑介氏ら日本のトップダンサーが集結!



3.スペシャルゲストとして吉本新喜劇で人気急上昇中のバレリーナ芸人“けっけちゃん”こと松浦景子さんが特別出演!



《地域ぐるみのお楽しみ企画も初開催!》



4.公演期間中、バレエチケットを見せると清里地域の近隣店舗でお得な特典が受けられる「バレエplus+」初開催(NPO法人清里観光振興会主催)!対象施設は27箇所!



5.清里フォトアートミュージアムで清里フィールドバレエの写真展を初開催!舞台写真家・萱嶋晴子氏の作品全24点を展示。



6.萌木の村オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズでもフィールドバレエ関連企画を開催中!



(以下、詳細)



1.日本三大バレエ団の一つ英国ロイヤルバレエ団からソリスト佐々木万璃子氏が初日を飾ります!パートナーの同団ルーカス・ビヨネボ・ブレンツロ氏との息の合った舞にご注目ください。



佐々木は、元バレエシャンブルウエストダンサー。 ローザンヌ国際バレエコンクールで最年少でロイヤルバレエスクールへのスカラシップを取得し、ロイヤルバレエスクールへ入学。同スクール卒業後、英バーミンガム・ロイヤル・バレエ団を経て、現在、英国ロイヤルバレエ団のソリストを務める。



昨年12月に開かれた同バレエ団の「くるみ割り人形」公演で、主役の「金平糖の精」に大抜擢され、一躍時の人に。この度、“凱旋”という形で清里フィールドバレエで主役を演じます。



公私共にパートナーである同じくロイヤルバレエ団所属のルーカス・ビヨネボ・ブレンツロ氏との息の合った共演をお楽しみください。





〈佐々木万璃子氏からメッセージ〉

皆様、こんにちは。

英国ロイヤルバレエ団の佐々木万璃子です。この夏、同ロイヤルバレエ団、また私のパートナーでもあるルーカスとともに清里フィールドバレエに出演させていただけますことを心より嬉しく思います。

清里フィールドバレエは、私にとって、とても特別な舞台です。世界中をみても、こんなにも神秘的で自然と融合された美しい野外舞台はここだけと思います。私は、この舞台を観るたびに、そして、この舞台に立たせていただく度に、多くの事を学ばさせていただいております。

この度は、幼い頃から毎年様々な役を経験してきた思い入れのある作品「くるみ割り人形」に出演させていただけます事、そして、今期ロイヤルバレエ団にて主役を務めさせていただきました金平糖の精を、清里の舞台でルーカスとともに踊らさせていただけます事、また、シャンブルウエストの皆様と共演できます事を、今よりとても楽しみにしております。

この夏、清里で皆さまとともに素敵な夜を過ごさせていただけます日を、心から楽しみにいたしております。





2.新国立劇場バレエ団よりプリンシパル小野絢子氏、福岡雄大氏、東京バレエ団よりゲストプリンシパル上野水香氏、Kバレエカンパニーから名誉プリンシパル遅沢佑介氏ら日本のトップダンサーが集結!



今回も新国立劇場バレエ団より二枚看板のプリンシパルの小野絢子氏、福岡雄大氏が出演するほか、東京バレエ団よりゲストプリンシパルの上野水香氏ら日本を代表するトップダンサーが主演を務めます。Kバレエカンパニー名誉プリンシパル遅沢佑介氏が清里フィールドバレエに初出演します。

日本最高峰のバレエダンサーが日替わりで出演することで、同じ演目でも異なる表情を見せます。









3.スペシャルゲストとして吉本新喜劇で人気急上昇中のバレリーナ芸人“けっけちゃん”こと松浦景子さんが特別出演!





吉本興業所属の芸人・松浦景子さんが今年もスペシャルゲスト出演することが決まりました。バレリーナ歴20年以上、全国クラシックバレエコンクール2015年での優勝経験もある異色のバレリーナ芸人。

YouTubeで配信中の「バレリーナあるある」が人気沸騰中で、YouTubeの登録者数は約25万人、再生回数1.5億回超えのけっけちゃんが本気の踊りを披露します!



4.公演期間中、バレエチケットを見せると近隣店舗でお得な特典が受けられる「バレエplus+」初開催(NPO法人清里観光振興会主催)!対象は27店舗!



NPO法人清里観光協会主催でバレエ期間中の7月27日~8月7日(※8月2日の休演日も含む)、清里地域の対象店舗でバレエチケットを見せるとお得な特典を受けられるイベント「バレエplus+」を初開催いたします。

対象店舗はレストランやカフェ、レジャー施設やミュージアムなど全27施設。紙チケットおよび電子チケットともに対象です。バレエ公演とともに清里の周遊もお楽しみください。



https://kiyosato.gr.jp/ballet-toku/



5.清里フォトアートミュージアムで清里フィールドバレエの写真展を初開催!舞台写真家・萱嶋晴子氏の作品全24点を展示。



清里フォトアートミュージアムで、清里フィールドバレエの写真展を初開催していただくことになりました。フィールドバレエを10年近く撮り続けてくださっている舞台写真家・萱嶋晴子さん(甲府市在住)がファインダー越しに捉えたダンサーの姿全24点を展示します。



萱嶋さんは、幼い頃からバレエに親しみ、物理学の世界から写真家に転身した異色の経歴の持ち主。3Ⅾ動作解析ソフト会社勤務を経て、舞台写真の第一人者 瀬戸秀美氏に師事。バイオメカニクスを学んだ視点からダンサーの身体の動きを追う舞台写真家です。



タイトルにつけられた「プリンセスブルーの夜」とは、ちょうどフィールドバレエの公演が始まるころの時間、夕暮れから漆黒に移りゆくほんの一瞬の夜空のこと。その刹那の美に魅せられた写真家のまなざしをご覧ください。



https://www.kmopa.com/category/news/



■萱嶋晴子写真展

「清里フィールドバレエ プリンセスブルーの夜」

●会期:2023年7月7日(金)~8月20日(日)

10:00~18:00(入館は17:30まで)入場無料 / 会期中無休

●主催・会場:清里フォトアートミュージアム内ホール「パトリ」

清里駅から車で約10分

●特別協力:Ballet Chambre Ouest 萌木の村



6.萌木の村オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズでもフィールドバレエ関連企画を開催中!



バレエ会場から徒歩5分ほどに位置するオルゴール博物館ホール・オブ・ホールズでも府フィールドバレエ関連企画を開催しています。バレエ公演を併せてお楽しみください。



https://hallofhalls.com/



●音と光のバレエ展「くるみ割り人形」



7月1日(土)~9月3日(日)11:00~、14:00~、15:30~

(所要時間15分 / 入館料+300円)

2km先まで届く爆音、その迫力で人気の自動演奏楽器「リモネール1900」にプロジェクションマッピングを投影。100年前の音とデジタルアートの融合で、バレエ「くるみ割り人形」の世界観をお楽しみください。

会場:萌木の村オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズ メインホール



●バレエ衣裳展「 Conte bleu~おとぎ話」



7月2日(日)~8月31日(木)

(地下2階 / 入場無料)

バレエシャンブルウエストと同団芸術監督川口ゆり子所蔵の衣裳などを展示。

会場:萌木の村オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズ



株式会社B.シャンブルウエスト









平成元年、今村博明と川口ゆり子により設立し。古典全幕バレエ、オリジナルバレエを次々と発表。定期公演の他、日本唯一の長期野外バレエ公演「清里フィールドバレエ」を開催し好評を得ています。

平成12年、16年には2度の海外公演を開催。東日本大震災後は、心の復興を願い東北3県の被災地で慰問公演を行いました。また、文化庁の委託を受け全国各地の小中学校を巡演するなど、八王子を拠点に芸術が持つ力を発信し続けています。



https://www.chambreouest.com/



《主な受賞歴》

1997 文化庁芸術祭大賞

2002 文化庁芸術祭大賞

2004 第36回舞踊評論家協会賞

2011 文化庁芸術祭最優秀賞

2017 八王子文化功労

2019 東京都文化功労

2020 地域文化功労者として文部科学大臣より表彰



株式会社B.シャンブルウエスト

〒192-0902 東京都八王子市上野町104-16

TEL 042-624-4037

代表取締役 今村 博明



萌木の村株式会社







標高1,200m、八ヶ岳の大自然に抱かれた約1万坪の敷地を有する複合観光施設。

人と自然との共生を綴ったアメリカの作家ヘンリー・D・ソローの名著「ウォールデン 森の生活」に感銘を受け、1977年に萌木の村は誕生しました。

清里初の喫茶店「ROCK」に始まり、その後、木々に囲まれたクラシックホテル、貴重な自動演奏楽器が集まるオルゴール博物館、森の中のメリーゴーラウンド、完全無農薬のナチュラルガーデンと、半世紀にわたり清里の観光と文化の1ページを担って参りました。

清里開拓の父、ポール・ラッシュ博士の精神が染み渡った、八ヶ岳本来の姿を色濃く残す場所。

ポール・ラッシュ博士の言葉「Do your best it must be first class(最善を尽くせ、しかも一流であれ)」を胸に、ここ清里から時代を切り拓いて行きます。



https://www.moeginomura.co.jp/

https://naturalgardens-moegi.jp/



萌木の村株式会社

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545

TEL 0551-48-3522

代表取締役社長 舩木上次



