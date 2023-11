[ネスレ日本 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー]

従業員の眠りを変える「ネスレ ヘルスサイエンス睡眠プログラムwith Fitbit」



ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー(本社:兵庫県神戸市、カンパニープレジデント:中島昭広、以下「ネスレ ヘルスサイエンス」)は、グーグル合同会社(以下「グーグル」)と協力し、 2023年11月15日(水)に、企業や医療機関の健康経営をサポートすることを目指し、「ネスレ ヘルスサイエンス睡眠プログラム with Fitbit」を発表しました。ネスレ ヘルスサイエンスは、アメリカのサプリメント「Pure Encapsulations GABA(ピュア エンキャプスレーションズ ギャバ)」を販売しており、このたび、新たに「機能性表示食品」の届出が受理され、リニューアル販売予定です。





睡眠を可視化するグーグルのウェラブルデバイスFitbitと、睡眠トレーニングを組み合わせたプログラム提案により、従業員の睡眠の質(寝つき、すっきりとした目覚め、一時的なストレスを感じている方の眠りの深さ)を向上させることを目指します。



ネスレ ヘルスサイエンスが社会課題の睡眠に取り組む理由





日本人成人の5人に1人が睡眠に問題を抱えており*1、睡眠問題による国内の経済損失は年間15兆円と言われています*2。睡眠不足が数日にわたって続いている状態は「睡眠負債」と呼ばれ、注意力の低下や記憶力の低下につながると言われています*3。睡眠不足は医療現場におけるヒヤリハットや事故*4、自動車運転時の交通事故など*5の頻度を高めるという研究報告も示されています。

また、2024年4月からは自動車運転の業務や、医業に従事する医師、建設業における時間外労働の上限規制

が適用され、これらの仕事に従事する方々の働き方が変化すると言われています*6。



※1 令和元年「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)

※2 Rev Econ Stat, 100 (5) : 783-798, 2018

※3 「良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと」2023年3月版(厚生労働省)

※4 Jpn J Psychosom Med, 52 : 955-962, 2012

※5「健康づくりのための睡眠指針2014」(厚生労働省)

※6「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ」(厚生労働省)



ネスレ ヘルスサイエンス睡眠プログラムwith Fitbitとは





「ネスレ ヘルスサイエンス睡眠プログラム with Fitbit」は、従業員の心身の健康を睡眠の観点からサポート

することを目的としており、Fitbitによる睡眠モニタリング、良い睡眠習慣習得のための睡眠トレーニング、機能性表示食品に含まれるGABA成分の3つの側面を組み合わせ、各企業の状況に合わせたプログラムをご提供します。当プログラムは、健康経営に取り組む法人向けに企業や医療機関が、お申込み後ご利用頂けます。



ネスレ ヘルスサイエンス睡眠プログラムwith Fitbit

https://www.pureencapsulations.jp/sleepprogram





Fitbit





Fitbitは、毎日の睡眠の質・運動量などを記録し、健康状態を確認できるウェラブルデバイスです。Fitbit端末を身に着け、生活者の1日のライフサイクル(心拍データや睡眠ログ等)を可視化し、健康意識向上、行動変容を促すだけでなく、多種多様なバイタルデータを可視化して多面的に分析することで、睡眠に関わる課題解決に貢献します。現在、国内で800を超える企業、研究機関での利用実績があるFitbitを活かし、今後も、日本のパートナー企業や地域のエコシステムと連携することで、ヘルスケアイノベーション領域への貢献を強化していく予定です。







サプリメントブランド「Pure Encapsulations (ピュア エンキャプスレーションズ) 」





「Pure Encapsulations」はアメリカの医療専門家からの信頼度No.1のサプリメントブランド※7として、その品質に高い評価を獲得しています。「Pure Encapsulations」の製品は8つの原材料(コーティング剤、香料、着色料、甘味料、保存料、硬化油、二酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム)を使用せず、またグルテンフリー認証機関(GFCO)で監査された施設でグルテンを使用せずに製造しています。



URL: https://www.pureencapsulations.jp/

※7. 医療専門家に最も推奨されるサプリメントブランド (アメリカ合衆国内におけるブランド調査)Nutritional Business Journal(R) 2016, 2020



機能性表示食品「Pure Encapsulations GABA (ピュア エンキャプスレーションズ ギャバ) 」





「Pure Encapsulations GABA」は、1カプセルに700mgのGABAが含まれており、医家向けサプリメント市場における1粒あたり含有量国内No.1のGABAサプリメントです※8。GABAはヒトの体内や植物中に広く存在しているアミノ酸です。ナス、ミニトマト、ニンジンなどの野菜からも摂取できますが、「Pure Encapsulations GABA」はGABAを効率よく摂取できるサプリメントです。



※8 TPCマーケティングリサーチ(株)調べ(2022年10月調査)

[届出表示] 本品にはGABAが含まれています。GABAは睡眠の質 (寝つき、すっきりとした目覚め) の向上に役立つ機能がある ことが報告されています。また、一時的なストレスを感じている方の睡眠の質 (眠りの深さ) の向上に役立つ機能があることが報告されています。



[届出番号] I717



製品概要







・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。



■ネスレ ヘルスサイエンスについて

ネスレ ヘルスサイエンスは、2011年食品飲料業界のリーディングカンパニーである「ネスレ」によって創設された、先進的なヘルスサイエンスカンパニーです。世界140カ国以上で、12,000人以上の社員が在籍し、消費者向け健康製品、医療介護施設向け栄養補助製品、科学的知見を取り入れたビタミンやサプリメントなど、幅広いブランドを展開しています。「高い付加価値」と「グローバルな研究開発力」を強みとし、「栄養の力」を基軸に、総合的に健康をサポートする提案をしています。



■ネスレ ヘルスサイエンスのパーパスについて

ネスレ ヘルスサイエンスは、“Empowering healthier lives through nutrition(栄養を通じて、人々のより健康的な生活を 支援すること)”をパーパスとしています。消費者、医療・介護現場が願う健康的な生活のため、高品質で科学的根拠に基づく栄養ソリューションを顧客に提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/19-03:40)