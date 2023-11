[富士フイルムビジネスイノベーション株式会社]

日本より最優秀賞を含む計4作品が入賞



富士フイルムビジネスイノベーションアジアパシフィック(本社:シンガポール、社長:内藤 昌継)は、同社が主催し、国内外の富士フイルムグループの印刷機器ユーザーによるデジタル印刷作品を評価するコンテスト「Innovation Print Awards(イノベーション・プリント・アワード、以下、IPA)」の2023年度の入賞作品を発表しました。日本からは、最優秀賞を含む4作品が入賞。日本の印刷機器ユーザーの作品が最優秀賞として選出されるのは、2021年以来、2回目です。





「IPA」は、富士フイルムビジネスイノベーションアジアパシフィックが、2008年から毎年、アジア・パシフィック地域で開催しているコンテストで、本年度で16回目となります。富士フイルムビジネスイノベーションのプロダクションプリンター「Revoria Press」シリーズやインクジェットデジタルプレス「Jet Press」シリーズ、ワイドフォーマットプリンター「Acuity」シリーズなどを使って制作された印刷作品を応募対象としています。「IPA」では、印刷やグラフィックデザインなど各分野の識者で構成される第三者委員会※1が、応募作品の仕上がり品質、デジタル印刷技術の活用、革新性、ビジネス有効性、全体的な美しさといった基準に基づいて評価し、入賞作品を決定します。また、応募作品は、アジア・パシフィック地域で開催される印刷関連のイベントや展示会などで紹介されるため、応募者である印刷会社やデザイン会社は、自身の技術・発想力を国際的にアピールする機会を数多く得ることができます。



本年度においては、アジア・パシフィックの11の国と地域から275作品の応募があり、その中から39作品が入賞作品として選出されました。そのうち特に優れた作品に贈られる最優秀賞には、インクジェット技術を活用した作品とトナー技術を活用した2作品が選ばれています。また、日本からは最優秀賞を含む4作品が入賞しました。尚、入賞作品および応募作品は、「グラフィックコミュニケーション東京※2」をはじめとするショウルーム、および各地域で開催されるイベントで展示される予定です。



※1:アジア全域で印刷機材メーカーの垣根を越えて行われる唯一の印刷作品コンテスト「Asian Print Awards (主催:Asian Print Awards Management Pte Ltd.)」の実行委員長でもあるポール・キャラハン氏らが審査員を務める。

※2:開設コンセプトである「変革」と「共創連携」を体感できる多様なコンテンツを展示する、グラフィックコミュニケーション事業のショウルーム。最新のデジタル印刷機や、デザイナーとのコラボレーションによって生み出された出力物などを展示。



最優秀賞に選出された2作品の詳細は、以下の通りです。



最優秀賞Best Innovation Award 2023(インクジェット)/「芸術関連製品」部門 第1位

作品名:”SUN BOOK” by YOSHIROTTEN

企業名:株式会社サンエムカラー(京都府京都市)

出力機種:Jet Press 750S







作品説明:デザイナーYOSHIROTTEN氏による、アート作品365点からなる、展示会用アートブック。「高濃度でダイナミックレンジが広く、シャドー側の表情が豊かな印刷」を、デジタル印刷機「Jet Press 750S」で実現。表紙は12色のバリエーション、6センチの厚さがある小口部分に箔を施すなど、個性的な外観を持つ。365部限定販売。



最優秀賞 Best Innovation Award 2023 (トナー)/「特殊色の活用」部門 第1位

作品名:“Mooncake Box”

企業名:Spectrum Press International Pte Ltd(シンガポール)

出力機種:Revoria Press PC1120





作品説明:中国や台湾などの伝統的な行事「中秋節」で、中秋の名月を祝うために食べるお菓子「月餅」の商品化粧箱。特殊トナーを活用した鮮やかな色彩と、入り組んだデザインが組み合わされた箱の豊かな色合いが、月餅が象徴する、繁栄や幸せ、幸運を表している。ダイカットしたモチーフのデザイン性も高く、独創性と技術の高さが目をひく作品。



その他日本からの入賞作品は、以下の通りです。



「フォトブック」部門 第1位

作品名:メタバース時代の新たなフォトブック市場開拓 - VRフォトグラファーとアバター達の撮影会 -

企業名:ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社(栃木県宇都宮市)

出力機種:Revoria Press PC1120



作品説明:MyAnimeList社(世界最大のアニメファンコミュニティの企画運営会社)が開催したVR Chat Worldでの撮影会で、VRフォトグラファーがVR空間でVRカメラを用いて撮影したアバターたちのフォトブックアルバムとポスター。RGB色域表現が基本のVR空間の特徴を限りなく再現した、Web3.0時代の新しい作品。



「大判印刷物」部門 第1位

作品名:Infographic Poster - World Energy Balances and CO2 Emissions 1975-2020 -

企業名:株式会社サン・ブレーン(東京都北区)



作品説明:世界のエネルギー収支とCO2排出量を題材にした、インフォグラフィック作品。インフォグラフィックとは、言葉や数字だけでは伝わりづらい情報を整理、分析、編集してイラスト・チャート・グラフ・表などで表現したもの。



「マルチピース」部門 第2位

作品名:闘病中の子どもたちへの支援活動 - Kurume University Children’s Art -

企業名:株式会社昭和堂 (長崎県諫早市)

出力機種:Revoria Press PC1120



作品説明:久留米大学病院で闘病中の子供たちの絵を使い商品化した、身長測定ポスターやカレンダー、トランプ。同病院に勤務する、小児がんならびに小児科領域の治療に携わる医師を中心としたボランティア組織が行っている、闘病中の子供たちを支える取り組みのひとつで、その収益は小児科領域の活動や病気の子供たちへの支援活動資金として還元されている。



富士フイルムビジネスイノベーションアジアパシフィックについて

富士フイルムビジネスイノベーションアジアパシフィックは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社のアジア・パシフィック地域を統括する子会社で、本社機能およびシェアードサービスを提供しています。

https://fujifilm.com/fbglobal



富士フイルムビジネスイノベーションについて

働く人々がより創造力を発揮し組織の力を最大化するために、DXを通じた知識と情報の効果的な利活用を支援します。1962年の創業以来培った技術や知見をもとに、ワークフローソリューション、ITサービス、デジタル複合機などの印刷機器に関する研究・開発・生産・販売を行っています。基幹システムの販売や導入支援、業務プロセスのアウトソーシングサービスも提供し、世界中のお客様のビジネスを革新するグローバルリーダーであり続けます。

https://fujifilm.com/fb



