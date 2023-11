[株式会社MXN JAPAN]

最終投票は12/17(日)フルギフェス(R)with Vintage.City at.東京ビッグサイトにて実施







ヴィンテージ・ファッション・アプリ「Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)」(会社:NAVER J.Hub Corporation(本社:東京都品川区)、運営代行:株式会社MXN JAPAN(本社:東京都品川区))は、「#フルギスナップコンテスト(以下、フルギスナップコンテスト)」を開催します。



Vintage.Cityは、古着の世界観を一人でも多くの人に広げるため、”FIND YOUR FIRST VINTAGE”をスローガンに掲げ、発信し続けています。しかし、多くのユーザー様から、「古着をどのように着たらよいのか分からない。」とのご意見をいただいており、このような悩みを払拭し、皆様に自分らしく古着を楽しんでいただきたく、2023年SSシーズンに初めてフルギスナップコンテストを開催いたしました。

第1回目のフルギスナップコンテストにて、参加者・投票者の皆さまより好評を博し、この度第2回目を開催する運びとなりました。





第2回目となる今回のフルギスナップコンテストは、アプリに実装されたスナップ機能内で2023年11月17日(金)~30日(木)の期間にアップされたコーデを対象にアプリ内で投票を行い、ランキング形式で競います。ランキング上位10名(男女5名ずつ)のみ、12月17日(日)に東京ビッグサイトで開催される「フルギフェス(R)with Vintage.City」にて来場者による最終投票および表彰式を行います。



最優秀賞は男女1名ずつで、 “#フルギスナップチャンピオン”の称号と、賞金10万円を贈呈します。また、特別賞として最多コーデ投稿者には“#フルギスナップチャレンジャー”の称号と賞金5万円を、最多いいね数投稿者(※1)には“#フルギスナップスター”の称号と賞金5万円を贈呈します。

古着好きなVintage.Cityユーザーとフルギフェス来場者の投票で古着コーデのチャンピオンが決まるフルギスナップコンテスト。

是非この機会にご参加ください。



■#フルギスナップコンテスト 概要

参加人数:46名(男性27名、女性19名)(※2)

参加者所属店舗:SPINNS VINTAGE / WEGO VINTAGE / フラミンゴ / フロリダ / 古着屋JAM / LOWECO by JAM / Elulu by JAM / Stickout / デザートスノー …andmore

投票方法:Vintage.Cityアプリ内で投票を実施。ランキング上位10名(男女5名ずつ)のみ12月17日(日)に東京ビックサイトで実施されるフルギフェスにて来場者による最終投票を実施。



対象:2023年11月17日(金)~11月30日(木)にアップされたコーデ

中間結果発表:2023年11月24日(金)

最終選考者発表:2023年12月11日(月)

最終結果発表:2023年12月17日(日)

最優秀賞(男女1名ずつ):#フルギスナップチャンピオン”の称号、賞金10万円

特別賞:最多コーデ投稿者 “#フルギスナップチャレンジャー”の称号、賞金5万円

最多いいね数投稿者(※1) “#フルギスナップスター”の称号、賞金5万円

URL:https://vintage.city/community/posts/816(※3)



※1)最多いいね数のコーデ投稿者

※2)下記の条件を満たしている者

・Vintage.Cityに登録している店舗スタッフ

・11/12(日)までに「#フルギスナップコンテスト」へ応募した人

・Vintage.Cityのアプリでアカウントを作成している人

※3)11月17日(金)17:00頃公開予定



Vintage.Cityは、一人でも多くの方に日常的にヴィンテージを楽しんでいただくために、古着屋のサポートに努めてまいります。



■スナップ機能について

Vintage.Cityのユーザーが日常のヴィンテージファッションスタイルを共有し、お互いにインスピレーションを与えることのできるコミュニティサービスです。実際の古着ショップのスタッフのコーデから街で見かけたお洒落さんのスタイルまで、 Vintage.Cityのユーザーなら誰でもクリエイターになり、自分のコーデをスナップ掲示板に登録して共有することができます。



■フルギフェス(R)について

フルギフェスは、2017年より開催している、広大な敷地に“全国の有名古着屋”と“古着好きの一般参加者”が多数出展する、日本最大級の古着の祭典です。今回は、『フルギフェス(R) with Vintage.City』 として、フルギフェスを運営する一般社団法人And BuyerとVintage.Cityが共同で開催します。Vintage.Cityとの共同開催は、今回で3回目となります。



<開催概要>

・日時︓2023年12月17日(日) 9︓00~19︓00(最終入場︓18︓30)

・場所︓東京ビックサイト(東京国際展示場)東展示棟第1・2ホール

(〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)

・アクセス:りんかい線 国際展示場駅 徒歩約7分、ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 徒歩約3分

・入場料︓500円(小学生以下無料)

・HP:https://andbuyer.or.jp/furugifestival/

・Instagram:https://www.instagram.com/furugi_festival/



■Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)について

Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)は、ユーザーが望むヴィンテージ・ショップや古着と出会えるヴィンテージ・ファッション・プラットフォームです。日本全国の古着屋※のDXを通して、フリマアプリやショップアプリでは手に入れることが難しい隠れた「一点モノ」たちが、個性豊かなみなさんと出会える場となるように。古着の購入や販売、古着屋の紹介、古着に特化したスナップなど古着好きのために、SDGs、サステナブルな社会のために価値をつなげるために取り組んでいます。

※ヴィンテージショップをお持ちでない個人の方も商品の登録や取引可能です。



アプリ名:Vintage.City

カテゴリ:ショッピング

対応機種:iPhone / iPad touch / iPad iOS14.0以降の対応端末

Android OS 8.0以降の対応端末

公式サイト:https://vintage.city/

Vintage.City公式twitter:https://twitter.com/vintagecity_jp

Vintage.City公式Instagram:https://www.instagram.com/vintagecity_official

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/vintage-city/id1543138773

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naverjhub.vcity&hl=ja

