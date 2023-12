[エブリライブ株式会社]

開催日:2024年1月26日(金)



エブリライブ株式会社(本社:東京都新宿区・代表取締役:佐々木尚之・URL:https://everylive.jp/)が運営するライブ配信アプリ「everylive(エブリライブ)」は、2024年1月12日リリース3周年を記念し、渋谷の新たな次世代型ランドマーク「Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)」にて「everylive 3rd Anniversary Party」を開催致します。スペシャルゲストには総フォロワー数73万人を超えるアーティスト『博多4K』の出演も決定!







■2024年1月26日(金)everylive 3rd Anniversary Party!開催

翌年2024年1月12日にリリース3周年を迎えるeveryliveは、このたび記念パーティを開催することになりました。

ライブ配信アプリでは初となる「Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)」を使用し、everylive初のオフラインゲストに「博多4K」さんをお迎えします。

当日は2023年に活躍したライバーの皆さまをパーティ会場にご招待し「every award 2023」の表彰を行います。

一緒に歩んできたユーザーの皆さまとともにeveryliveの新たな1年をスタート致します。





■スペシャルゲスト「博多4K」出演

総フォロワー数73万人を超え、1st Single 『あ』は1ヶ月で100万回再生を突破し、現在390万回を超える再生数を誇る。2022年3月に京セラドームにて開催された『関西コレクション2022 SPRING & SUMMER』※sugar nineステージに初出演、続く8月の『関西コレクションAUTUMN & WINTER』※同ステージでもオリジナル楽曲による“紹介ラップ”で会場を魅了する圧巻のパフォーマンスで、“博多4K”を強烈に印象付けた。その後も2023年3月そして8月と4度に渡り出演!!



everyliveの記念パーティでは、オリジナル楽曲による"紹介ラップ"の圧巻パフォーマンスを予定しています。



博多4K official site : https://hakata4k-lushmusic.com/





■Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)について

日本を代表するターミナルである渋谷駅に隣接し、代官山や恵比寿へのアクセスも良く、オフィス・商業・教育・文化施設のほか住宅等の多様な機能が立地する施設となっています。

2024年7月26日までに店舗等がおおむね開業し、まちびらきイベントを実施する予定です。



Shibuya Sakura Stage web site:https://www.shibuya-sakura-stage.com/



▼会場イベント情報

会場イベント名:everylive 3rd Anniversary Party!

開催日時:2024/1/26(金) 17時頃予定

会場場所:Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)

※イベント名称や期間は変更となる場合がございます



■イベントスポンサー募集中!

everylive 3rd Anniversary Partyの実施にあたり、オフィシャルスポンサー・パートナーカンパニーとしてご支援いただける企業様を募集しております。

ご支援いただいた企業の皆様へオフィシャルスポンサーとしての特典をご提供いたします。



▶スポンサーのお問い合わせはコチラ

https://forms.gle/Ai2VYBqT2zyJRm58A



ーーー

■ everyliveについて

仲間と語るライブ配信アプリ「everylive(エブリライブ)」は会社のミッションとして、「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」ということを掲げています。

ライブ配信は、「リアルタイム・双方向」による「コミュニケーション」を介して利用者同士の繋がりを生み出し、その中で行われる様々なコミュニケーションが人々をポジティブな感情にすると考えています。

そういったライブ配信の世界観の中で、everyliveは「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。



■ everyliveの社会課題に対する取り組み

ライブ配信業界にはいくつかのペインポイントがあるのではと考えています。

主なものの1つが、配信内容の巧拙よりもギフティングのリアクションが重要であり、おねだりで収益を得るイメージと捉えられがちという点です。

そのようなライブ配信業界のペインポイントを解決するためにも、配信者の夢や目標を配信活動と結びつけ、配信活動がその夢や目標の実現の後押しになるというサービスにしていきたいと考えています。



■「everylive」では、ライバーを募集中!

「everylive」では、さまざまなジャンルの企業様とのコラボイベントを実施しています。



そのほか、大型オフラインイベントや一風変わったオリジナルイベントなど、盛り上がるイベントが盛りだくさん!この機会に「everylive」でライブ配信を楽しんでみてください。



