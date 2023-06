[株式会社thestory]

「自己発見 ~わたしを知る・気づく・深める~」をテーマに、インフルエンサー看護師たちが複数登壇



株式会社thestory(ジストリー)(本社:福岡県糸島市、代表:河京子 / 山本遼太郎)が運営する看護師の採用マッチングアプリ「N/thestory(ジストリー)」(以下「N/thestory」)は、2023年7月22日(土)に開催を予定している看護師向けオンラインイベント「わたしのためのライフとキャリア for all nurse」のコンテンツ、登壇ゲストが追加決定したことをお知らせいたします。

なお、本イベントは共同開発看護師コミュニティthestarと共に企画しております。

テーマを改めて「自己発見 ~わたしを知る・気づく・深める~」と掲げ、看護師として働く全ての方を対象に実施いたします。

オンライン配信形式、参加は事前申し込み制、無料です。

イベント特設サイトはこちら https://n.thestories.jp/nurse-event-2023









コンテンツ概要





「N/thestory」は「看護師が自分らしいキャリアを描ける社会を作る」ことを目指して事業を運営してきました。創業から約1年経ち、さまざまな看護師の方とお話しする中でよく耳にする言葉がありました。それは「看護師は自己分析やキャリアについて知る機会がほぼないのだ」という言葉です。そこで、このイベントでは、「自己発見 ~わたしを知る・気付く・深める~」をテーマに3つのプログラムをお届けします。



#1 キャリア図鑑 ~自分らしく働くひとたち~

自分らしい生き方を発信されている看護師の方をゲストとしてお招きし、トークセッション形式を用いてそれぞれのお考えを聞かせていただきます。多様な考えを知ることで、キャリアに悩む看護師の方々に自分にフィットする考え方や気づきを提供いたします。



#2 オープンダイアローグ セッション

「自分を深める」ことを目的に、希望者の参加型で「オープンダイアログセッション」を予定しています。3名程度のグループに分かれ、運営メンバーと一緒に簡単なテーマで対話してみましょう。新しい気づきが得られるはずです。



#3 看護師の学びやライフキャリア・キャリアフィットとは

書籍「できるナースと言われるために5年目までに知っておきたい108のこと」の中でキャリアに関する項目の編集リーダーを務められた藤 健二郎様に登壇いただき、「キャリアとは」「キャリアフィットという考え方」について講和をいただきます。



ゲスト登壇者







看護師のかげさん(https://twitter.com/877_727)

現在は急性期病棟で勤務している現役看護師。

SNSのフォロワーは6万人を超え、イラスト、ライティング、講師など様々な方面で活躍中、著書も多数。これまでの経験は、内科、救急、集中治療、終末期ケア等。









つゆかん(https://twitter.com/tsuyukan56)

日本でも珍しい「慢性疾患看護専門看護師」としてご活躍中の現役看護師。

リハビリ、心不全、緩和ケア、フレイル、セルフケア、プライマリケア、ACPなど経験も豊富。







かわむらしほ

現在、子育てをしながら働く現役看護師。

新卒時から訪問看護師として仕事を開始し、その後、銭湯でコミュニティーナースとして活動。









藤 健二郎

ケアプロ株式会社 ドコケア課コーディネーター看護師。

書籍「できるナースと言われるために5年目までに知っておきたい108のこと」の中でキャリアに関する項目の編集リーダーを担当。





共同開発看護師コミュニティthestar(ジスタ―)とは?





N/thestoryのコンセプトに共感する、現役の看護師約30名で構成する看護師コミュニティです。N/thestoryアプリ機能へのフィードバックによる開発協力、看護師向けキャリア形成ミートアップ「ナースの夜な夜なキャリア談義」の企画運営など、多方面でご協力をいただいています。





オンラインイベント「わたしのためのライフとキャリア for all nurse」開催概要





日時 :2023年7月22日(土)14:00~16:00

開催場所 :オンライン(Zoomウェビナー)

テーマ :「自己発見 ~わたしを知る・気付く・深める~」

プログラム:#1 キャリア図鑑 ~自分らしく働くひとたち~

#2 オープンダイアローグ セッション

#3 看護師の学びやライフキャリア・キャリアフィットとは

参加対象 :

・看護師として働いている方、看護学校生

・これから看護師になりたいと考えている方

・医療従事者のキャリアデザインに興味がある方

主催 :thestory / 共同開発看護師コミュニティthestar

参加方法 :

イベント特設サイトよりお申し込みください。https://n.thestories.jp/nurse-event-2023

※申し込み締め切り 7/20(木)





看護師のスカウト型採用マッチングアプリ「N/thestory(ジストリー)」について https://n.thestories.jp/





登録看護師のアプリインストール数2,700件、登録看護師数1000名を突破!

看護師専門の転職サービスとしては初となるスカウトメールを活用したダイレクトリクルーティングにより、「やりたい、学びたい」を応援するスキルマッチング転職の実現を目指しています。



看護師向けのサービス特徴

・ご希望に応じてキャリアカウンセリングや面談サポートなど充実したキャリアサポート

・電話や無理な勧誘なし

・実名等の個人情報はマッチングまで非公開

・レジュメは5分で簡単に登録可能

・すべてのサービス利用が無料



エリア

関東・福岡・京阪神・愛知エリア中心。今後もエリアおよび医療機関の拡大を予定しています。



※看護師の意見を反映してアプリのレジュメ機能をアップデートしたニュースリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000104937.html



※エンジェル・シードラウンド資金調達のニュースリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000104937.html



※医療機関等から看護師へ送るスカウトメッセージの平均返信率55%以上についてのニュースリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000104937.html



【サービスWebサイト】https://n.thestories.jp/

【アプリダウンロードURL】

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/n-thestory/id1627859842

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.thestories.nurse.careers



意欲ある看護師とマッチング! 求人情報を掲載したい医療機関等の募集を受付中 https://n.thestories.jp/recruiter





「N/thestory」を使った看護師採用に興味をお持ちの医療機関様等に向けた問い合わせページです。スカウトメッセージを送ることでダイレクトに看護師にアプローチしたい、自社とマッチする人材に出会いたい、オンライン採用説明会に興味がある、、、そんなご要望をお持ちの法人や医療機関等の皆さまは、ぜひ下記Webサイトよりお問い合わせください。



医療機関等向けのサービス特徴

・これまでのスキルややりたい看護にマッチした看護師、即戦力の看護師をスカウト可能

・スマホアプリ、チャット、カジュアル面談などの活用により、効率的で質の高い採用活動が可能



■一緒にはたらく仲間も積極採用中

「N/thestory」に興味を持っていただいた方は、ぜひこちらからお問い合わせください

https://corp.thestory.co.jp/#recruit



■ 会社概要

会社名:株式会社thestory(ジストリー)

代表名:河京子 / 山本遼太郎

所在地:〒819-1601 福岡県糸島市

事業内容:インターネットビジネスの企画・開発・運営、人材紹介業(厚生労働大臣許可番号 40-ユ-301262)

HP:https://corp.thestory.co.jp/

サービスWebサイト:https://n.thestories.jp/

Twitter:https://twitter.com/n_thestory

Instagram:http://instagram.com/n.thestory_/

LINE:https://lin.ee/EZOU3lyW

ポッドキャスト(Anchor):https://anchor.fm/nthestory

キャリア形成ミートアップ「ナースの夜な夜なキャリア談義」:https://nn.thestories.jp/career/yonacari-discussion







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/30-15:16)