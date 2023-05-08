［株式会社新杵堂］



株式会社新杵堂（代表取締役社長 田口美保子、以下「新杵堂」という）は、グローバル営業戦略における東南アジア重要拠点であるタイランド(バンコク)における【タイフェックス2023】タイランド最大級の食祭典(※1)に出展です。

会場は、バンコク市内最大級施設であるインパクト(※2)です。

このたび、現地財閥CTIグループとアジア物流契約における一環にてブース内に出展させて戴きます。

当日は、アジア担当役員・メンバーそして現地メンバー・パートナー皆様と一丸となってご来場皆様にご試食用スイーツ提供そしてその場での商談対応させて戴きます。

当日ご来場そしてメール・オンラインでのご商談も受け付けております。(※3)







※1 https://thaifex-anuga.com/

※2 http://www.impact.co.th/

※3 新杵堂グループ世界チーム mrworldwide@shinkinedo.com 対応役員 松浦

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社新杵堂 社長室広報チーム

TEL：0573-65-2809(平日 10時～17時)

URL ：https://www.shinkinedo.com/

Email: pr@shinkinedo.com



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