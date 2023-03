[株式会社京福堂]

たった1つで5つのスキンケア。『BARONY MIRROR GRACE WASH』を新発売



『関わる人全てに「豊かさ」を届け「夢」にあふれる未来を提供し続ける』京福堂(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:関 崇樹)は、本日3月7日(火)より『BARONY MIRROR GRACE WASH』(バロニー ミラー グレイスウォッシュ)の販売を開始することをご報告いたします。







京福堂では、2021年10月に40~50代向けメンズコスメブランド「BARONY」を立ち上げ、同ブランド「MAGNET」シリーズにて男性専用シャンプーとトリートメントを販売し、「MIRROR」シリーズでは男性専用オールインワンジェルを販売してきました。

お陰様で多くのお客様に本ブランド商品を手に取っていただくことができましたので、「MIRROR」シリーズ第2弾として、この度『BARONY MIRROR GRACE WASH』を新発売する運びとなりました。







商品開発の経緯





先んじて販売となったオールインワンジェル『BARONY MIRROR ALL IN ONE GEL』は、加齢によって生じる男性の肌の水分不足を解消する為に生まれました。

男性の肌は、40代以降、水分が失われていく傾向が顕著に表れます。水分が失われた肌は乾燥を防ぐために皮脂を過剰に分泌するようになり、皮脂と水分のバランスが崩れた状態がいわゆる「オジサン肌」を助長します。



現在、市場に流通している男性用の洗顔料は、皮脂や汚れを落とすことに着目した製品が多い状況にあります。洗浄力の強いものは、その分、肌にとって必要な皮脂や水分を汚れと共に過剰に奪ってしまいます。



『BARONY MIRROR ALL IN ONE GEL』を最も効果的にご使用いただくには、保湿ケア前の洗顔の段階で【男性のお肌の水分を奪わない洗顔料】を開発する必要がありました。そうして開発されたのが『BARONY MIRROR GRACE WASH』です。







BARONY MIRRORシリーズが目指す世界~ブランドメッセージ~





真剣に自分と向き合う人。



人々は、自分の内にある魅力の全てを引き出せているでしょうか?

誰しも、きっと眠り続けているなにかがある。



MIRRORシリーズは、真剣に自分と向き合わなければ見えない、本来の姿を呼び起こします。



向き合い、引き出し、磨き上げる。

"最高の自分"が"いつもの自分"になるためのエッセンスです。







商品の特徴





『BARONY MIRROR GRACE WASH』には、たった1つで5つのスキンケア機能を有しています。

1.毛穴ケア

2.パック

3.角質ケア

4.ブライトニング

5.皮脂ケア







さらに今注目の保湿・保護成分をリッチに大量配合しました。

ごっそり汚れは落とすのに、お肌を傷つけずに皮脂や毛穴の汚れをしっかりと吸着します。



・トリプルボタニカルオイル

・トリプルヒアルロン酸

・シカを含むボタニカルエキス13種

・ダブルコラーゲン

・トリプルセラミド



【使用方法】











商品概要



容量 :80g



価格 :4,980円

発売日 :2023年3月7日(火)

販売サイト:https://barony.jp/lp?u=bgw_pr







会社概要







社名 :株式会社京福堂

本社所在地 :大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル15F

代表者 :代表取締役社長 関 崇樹

設立 :2013年7月19日

資本金 :2,000,000円

事業内容 :健康食品の企画・通信販売会社URL :https://kyoufukudou.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-12:16)