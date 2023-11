[サノフィ株式会社]

サノフィ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩屋孝彦、以下「サノフィ」)は、11月12日(いいひふ)「皮膚の日」を前に、皮膚疾患である結節性痒疹(けっせつせいようしん)の疾患啓発動画「見直そう、わたしの結節性痒疹」を、疾患情報サイト「アレルギーi」にて本日公開しました。(URL:https://www.allergy-i.jp/kayumi/prurigo/prurigo-nodularis/movie/)





本動画は、疾患の認知向上と理解促進を企図し、周囲からは見えづらい結節性痒疹患者さんの実情に焦点をあてたWEB動画です。







眠れないほどの激しいかゆみを伴う「結節性痒疹」とは





結節性痒疹は、かゆみのある直径1cmほどの大きなブツブツ(結節)ができる炎症性の皮膚疾患です。結節は全身の大部分にみられるほど広がる場合もあり、かゆみだけでなく、焼けるようで針で刺されるような感覚の痛みを伴う皮膚症状が特徴です。生活の質(QOL)への影響は、強いかゆみを伴う炎症性皮膚疾患のなかでもとりわけ大きいことが知られており、眠れない、仕事や家事に集中できない、余暇を楽しめないなど日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。(※2,3)

結節性痒疹は中年以降の女性に発症しやすい傾向にあり(※4)、国内の15歳以上の患者数は約10万9千人と推計されています(※5) 。患者数が少なく社会的認知が十分でないことや、疾患疫学や治療実態に関する情報が乏しいことが課題とされています。



疾患啓発動画「見直そう、わたしの結節性痒疹」を公開





こうした現状の中で、結節性痒疹の患者さんは、周囲からは見えづらいさまざまな悩みや負担を抱えながら過ごしています。

本動画は、実際の患者さんの声を基に、「疾患のある日常」と「疾患のない日常」を同時に対比しながら再現しています。本動画を通じて、結節性痒疹に左右される毎日が「あたりまえ」になっている患者さんに、疾患による支障の大きさを再認識していただくこと、これまでとは変わりつつある結節性痒疹の"今"を伝え、疾患との付き合い方を見直すきっかけとなることを目的としています。また、患者さんの周囲にいる一人でも多くの方に、正しく疾患を理解していただくことも目指しています。



ストーリー概要 : 「疾患のある生活」編





※本動画は結節性痒疹を患う女性が主人公の本動画は、患者さんの実際の悩みや声を基に作成しました。

負担や我慢を抱えながら過ごす日々がいつしかあたりまえになっていた主人公は、かゆみで十分に眠れないまま朝を迎える。

会社に出勤するため、クローゼットの前で半袖を手に取るも、患部の見た目を気にして今日も長袖を着ていく。

職場に行っても病気のせいで人との関わりを避けてしまうことも。

帰宅し夕飯をすませ、食器を洗う際には患部が荒れないように木綿の手袋とビニール手袋を二重でするのはいつものこと。

そんな中、友人から温泉旅行への誘いのメールが届くが、疾患への不安もあり断ってしまう。

負担や我慢を抱えながら過ごす日々がいつしかあたりまえになっていたが、「疾患のない生活」や自分らしく過ごす日常を思い描いて医師に相談したことをきっかけに、一人ひとりの症状に合った治療があることを知る。結節性痒疹との付き合い方を見直し、疾患に改めて向き合うことを決意するとともに、少しずつ一歩を踏み出していく。





「見た目を気にして半袖が着られない」/「病気のせいで、人との関わりを避けてしまう」





「水仕事では手袋はいつも二重」/「旅行もあきらめてしまう」



サノフィは今後も結節性痒疹に悩む方々に寄り添い、疾患啓発活動や、疾患や治療についての最新情報の発信に努めてまいります。



サノフィのアレルギー疾患患者さん向け情報サイト「アレルギーi」とは







結節性痒疹やアトピー性皮膚炎などの疾患情報や患者さんのサポートコンテンツを発信する情報サイトです。「痒疹でお悩みの方へ」のページでは、今回制作した疾患啓発動画はもちろん、結節性痒疹の症状や原因、治療についての最新情報が掲載されています。詳しくは以下のURLをクリックし、内容ご参照ください。

URL:https://www.allergy-i.jp/kayumi/prurigo/



サノフィについて







サノフィは、人々の暮らしをより良くするため、科学のもたらす奇跡を追求する、というゆるぎない使命を原動力に進み続ける革新的でグローバルなヘルスケア企業です。約100ヵ国の社員は、医療を変革し、不可能を可能に変えるため、日々研鑽に努めています。私たちは、社会的責任と持続可能性を企業の本質とし、画期的な医薬品や生命を守るワクチンを開発し、世界何百万もの人々に届けていきます。

日本法人であるサノフィ株式会社の詳細は、http://www.sanofi.co.jp をご参照ください。



