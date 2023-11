[新港ふ頭客船ターミナル株式会社]

“ワンちゃんと一緒に楽しむクリスマス”をテーマに、この季節を彩るマーケットを展開!



< 2023年12月8日(金)・9日(土)・10日(日) >







横浜みなとみらい新港地区の臨海部に面する横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ハンマーヘッド、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADの4施設を結ぶ、横浜みなとみらい新港地区の水際プロムナードで、2023年12月8日(金)から12月10日(日)の計3日間、今回で6回目となる『BAY WALK MARKET 2023』を開催します。海沿いの開放的な空間でお散歩しながら楽しめるマーケットとして、今年10月の開催では延べ24万人以上の方にご来場いただきました。



『BAY WALK MARKET 2023』トピックス





クリスマスのみなとみらいエリアを満喫!海辺のロケーションでお散歩しながら楽しめるマーケットを開催

今回の『BAY WALK MARKET 2023』は、ワンちゃんと一緒に楽しむクリスマスをテーマに、様々なジャンルの店舗が並ぶマーケットを開催。海を臨むみなとみらいならではのロケーションの中、ワンちゃんグッズやクリスマスにピッタリなグリーンマーケットなど、エリアごとにクリスマスの雰囲気をワンちゃんとともに盛り上げるマルシェで、冬のお散歩をお楽しみください。(ドッグパークは、横浜赤レンガ倉庫エリアで開催中の『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』イルミネーションガーデン内の一部エリアも含まれます。)



ドッグマルシェとドッグパークを楽しむ”ドギークリスマス”でイルミネーションやお買い物を堪能!

横浜赤レンガ倉庫エリアでは、ワンちゃんグッズなどを扱う「ドッグマルシェ」とクリスマスイルミネーションと様々なオブジェが装飾された「ドッグパーク」が登場し、ドギークリスマスを謳ったマーケットを展開。幻想的な雰囲気の中、ワンちゃんの素敵なお写真も撮影いただけます。また、MARINE & WALK YOKOHAMAエリアでも、ワンちゃんの似顔絵屋さんやお洋服など、クリスマス時期にぴったりなワンちゃんグッズを各種展開します。(ドッグパークは、横浜赤レンガ倉庫エリアで開催中の『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』イルミネーションガーデン内の一部エリアも含まれます。)



クリスマスを彩る「グリーンマーケット」や「お芋のスイーツ」など、冬にぴったりな温かいグルメも展開

横浜ハンマーヘッドエリアでは、クリスマスリースやおしゃれな観葉植物など、クリスマスの雰囲気に合う「グリーンマーケット」を開催。 そしてDREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADエリアでは、今大注目の「焼き芋」や「お芋のスイーツ」の店舗が並びます。またホットラム等の温かいアルコールを販売する店舗もあるので、ほっこりとした雰囲気の中、冬の横浜みなとみらいエリアをお楽しみください。





臨港パークと新港地区を結ぶ女神橋の開通や、臨港パークから山下公園までの臨海部プロムナード「BAY WALK YOKOHAMA」にウォーキング・ランニング向けの距離表示が設置されるなど、回遊性が高まっている同エリア。本イベントも、臨海部一帯の賑わい・回遊性の向上を目的に、シーズンごとに開催いたします。



『BAY WALK MARKET 2023』開催概要





■期間:2023年12月8日(金)・9日(土)・10日(日)

■営業時間:11:00~19:00 ※9日(土)のみドッグマルシェ以外の物販店・キッチンカーは20:30 まで営業

■会場:横浜赤レンガ倉庫~MARINE & WALK YOKOHAMA~横浜ハンマーヘッド~DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADを結ぶ、横浜みなとみらい新港地区の水際プロムナード(約1km)

■入場料:無料(飲食・物販代は別途) ※ドッグパークは有料

■主催:BAY WALK MARKET 2023実行委員会(横浜赤レンガ倉庫、横浜ハンマーヘッド、MARINE & WALK YOKOHAMA、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD)

■後援:横浜市港湾局、(公財)横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜商工会議所、(一社)横浜港振興協会

■協力:株式会社ドッグラン・ラボ

■WEBサイト:https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/83



横浜赤レンガ倉庫エリア





横浜赤レンガ倉庫エリアでは、ワンちゃんグッズから飼い主に嬉しいグッズ、クリスマス時期限定のワンちゃんのおめかしグッズなどを取り揃えたドッグマルシェを展開。さらにクリスマスイルミネーションと様々なオブジェが装飾された「ドッグパーク」が登場し、ワンちゃんと一緒にクリスマスイルミネーションを満喫いただけます。クリスマスを彩る幻想的な雰囲気の中、ワンちゃんの撮影をお楽しみください。







【KILONINER】

米国LA発、ハンドクラフトで高い耐用性を実現。ハーネスはKILONINERを代表する製品です。

















【TINOTITO】

TINOTITOはコーディネートが楽しめる、 最新のトレンドをキャッチした機能性抜群のお洋服です。

















【MANDARINE BROTHERS】

「どこへ行くにも一緒」をコンセプトにデザインされたシンプルかつ遊び心に溢れたペットブランドです。

















【ドッグパーク】

■営業日:12月8日(金)~10日(日)

■時間:11:00~19:00(最終受付18:30)

■入場料:一人500円(税込)、一頭500円(税込)

※予約不要。混雑時は入場制限を行う場合があります。

※ドッグパークの注意事項等については後日WEBサイトにてお知らせします。







《同時期開催》【Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫】

飲食、物販含め、延べ64店舗が出店する過去最大規模!

今年初!個室を貸切できる「プレミアムラウンジ」が登場!

■期間:2023 年 11 月 24 日(金)~ 2023 年 12 月 25 日(月)

■入場料:500 円(税込)※小学生以下は無料

※横浜赤レンガ倉庫イベント公式アプリ会員は 300 円(税込)となります。

■WEBサイト:https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/

※時間などの詳細はWEBサイトをご確認ください



MARINE & WALK YOKOHAMAエリア





MARINE & WALK YOKOHAMAエリ アでは、ワンちゃんの似顔絵屋さんやお洋服など、クリスマス時期にぴったりなワンちゃんグッズを各種展開します。







【rohan.art】

思いのままに想い出をカタチに。作風も背景も自由に決められる手描きフルオーダーのペットさん似顔絵専門店。

















【HYGGELE】

犬との暮らしを、幸せで満たすために。なんでもない日を、あたためてみませんか。















【wads pet(わっずぺっと)】

パピーからシニアまで安心のソフトトリーツからレトルト、ジビエトリーツまで幅広く取り揃えております!













横浜ハンマーヘッドエリア





横浜ハンマーヘッドエリアでは、クリスマスリース・観葉植物など、クリスマスシーズンにぴったりのおしゃれな植物を展開する「グリーンマーケット」を開催します。おうちで過ごすクリスマスを彩るグリーンアイテムをお見逃しなく!







【光星フラワー(ミツボシフラワー)】

地元横浜の下町で穴場的な存在のお花屋さんです。今回はクリスマスリースをはじめ厳選したクリスマス雑貨とともに冬を彩る季節のお花たちをご用意いたします。















【mioDryFlowerShop】

両親が花屋の娘です。「お花に無駄な部分はない」をコンセプトのドライフラワー専門店で、ネットショップやイベント中心に活動しております。

店舗で出るロス花や季節折々のお花を市場にて仕入れ、一番美しい状態の花を丁寧に乾燥させた自家製ドライフラワーをお持ちいたします。









【Dragonclaw】

世界各国から新たな特徴を持つ個体が登場し続け、まだまだ底が見えない珍奇植物の本イベント限定販売を是非お楽しみください。

DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADエリア





DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADエリアでは、今大注目の「焼き芋」や「お芋のスイーツ」の店舗が並びます。温かいスイーツを食べながらほっこりできるチルアウトな空間を堪能できます。







【蜜芋研究所】

とろ~っと濃厚。蜜芋チーズフォンデュ

3時間焼いた甘~いやきいもを熱々のチーズでチーズフォンデュに!たっぷりチーズをつけてお召し上がりください!















【焼き芋専門店 芋やす】

ひと月熟成の紅はるかの焼き芋

今年の新芋の紅はるかの熟成が徐々に進んで参りました。新芋用に焼き温度も4段階に分けて焼きました。新芋の香りのよさと熟成の甘味どちらもお楽しみください。













【SCREW DRIVER】

ホットバタード・ラム

クリーミーなバターとメープルの甘み、シナモンの香りが絶妙にマッチ。寒い夜にピッタリのラムカクテル!











心地よい季節を音楽で彩る「みなとみらいSTREET MUSIC」も開催





各エリアでは、“みなとみらいを音楽であふれる街に”をコンセプトに、素敵な音楽演奏が街中にあふれる「みなとみらいSTREETMUSIC」を実施。同プロジェクトに参加しているアーティストによる、クリスマスの雰囲気にぴったりな音楽演奏を披露し、お散歩の気分を盛り上げます。『みなとみらいSTREET MUSIC』の共通看板を目印に、是非お楽しみください。







周辺エリアでも、クリスマスの“横浜みなとみらいを楽しみ尽くす”様々なイベントを開催予定





【横浜スパークリングトワイライト】

ヨコハマのミナトを彩る5分間の花火を開催。今年度は延べ8日間の打ち上げを予定し、「BAY WALK MARKET 2023」の開催期間中にも花火があがります。

■期間:2023年12月9日(土)20︓00~20︓05 ※荒天時は中止

■場所:新港ふ頭

■WEBサイト:https://www.yokohama-sparkling-twilight.com/

■主催:横浜スパークリングトワイライト実行委員会



【夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2023〉】

新港中央広場や横浜港大さん橋国際客船ターミナルでの大規模なプロジェクションマッピング、山下公園全域で展開するイルミネーション、街全体が光と音楽にあわせて躍動するスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」など、冬の夜に美しい光の横浜があらわれます。

■期間:2023年11月27日(月)~2024年1月4日(木)

■場所:横浜都心臨海部(新港中央広場、横浜港大さん橋国際客船ターミナル、山下公園ほか)

■WEBサイト:https://yorunoyo.yokohama/

■主催:クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会



【アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫】

今年の横浜の冬を彩るのはBibi Leiさん。自由な心と純粋さを表現するために作品は指で描かれ、そのすべての作品に女の子が現れます。夢のような、子どものような、希望、愛、喜びのエネルギーが秘める色彩を赤レンガ倉庫でお楽しみください。

■期間:2023年12月2日(土)~2024年2月18日(日)

■場所:横浜赤レンガ倉庫イベント広場

■WEBサイト:https://akarenga.yafjp.org/event/art_rink2023_2024/

■主催:横浜赤レンガ倉庫



【ZOU-NO-HANA FUTURESCAPE PROJECT 2023】

アートの創造性で”公共空間”の新しい使い方を提案する「ZOU-NO-HANA FUTURESCAPE PROJECT」。2023年のテーマは「ナイトアウト」。アーティスト、大学、クリエイター、ミュージシャンなど多様な主体が提案する夜の公共空間の楽しみ方を通じて、特別な体験や時間をお過ごしください。

■期間:2023年12月8日(金)~10日(日)

■場所:象の鼻パーク・象の鼻テラス(横浜市中区海岸通1 丁目)

■WEBサイト: https://fsp.zounohana.jp/2023

■主催:象の鼻テラス



【PUKARI Night】

2日間限りのおしゃれな海上ナイトラウンジ開催。ジャズの生演奏を聴きながらフード&ドリンクが楽しめます。

■期間:2023年12月8日(金)~9日(土) 16:00~22:00

■場所:ぷかりさん橋

■主催:パシフィコ横浜、株式会社横浜アーチスト



【横浜イルミネーション・クリスマス特集2023-2024】

横浜各所は、今年もイルミネーション&クリスマスイベントを多数開催予定!

今年の冬に横浜で開催される、イルミネーションとクリスマスイベントをまとめた特集ページを公開中!横浜の定番スポットのライトアップをはじめ、個性豊かなクリスマスツリーや音楽と合わせたイルミネーションイベントなど盛りだくさんな内容です。鮮やかな光に彩られた、この時期ならではの横浜をお楽しみください。

■WEBサイト:https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/illumination/



