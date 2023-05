[株式会社TBSグロウディア]

TV アニメ『ゴールデンカムイ』とサンリオキャラクターズとのコラボレーション第 2 弾!



株式会社TBS グロウディア(本社:東京都港区、代表:園田憲)は、2023 年 4 月から第四期が放送中の人気 TV アニメ『ゴールデンカムイ』と老若男女問わず愛され続けている「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした新商品を販売いたします。新商品の発売に合わせて 2023 年 5 月 24 日(水)より東京と大阪を皮切りに POP UP SHOP を開催決定!









『ゴールデンカムイ×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP』を期間限定開催!

新規描き起こしイラストを使用した「アクリルチャーム」や「ステッカーコレクション」「ポーチ」など、新商品を多数取り揃えて販売いたします。





『ゴールデンカムイ×サンリオキャラクターズPOP UP SHOP』



◆東京会場・渋谷 PARCO

開催日:2023 年 5 月 24 日(水)~6 月 12 日(月)開催場所:渋谷 PARCO 6F PENGUIN SOUVENIR

営業時間:平日 11:00~21:00 / 土日祝 10:00~21:00お問い合わせ先: 03-6427-0696(店舗)

(5 月 24 日(水)は混雑緩和のためオンライン整理券の配布を予定しております)



◆大阪会場・梅田ロフト

開催日:2023 年 5 月 24 日(水)~6 月 18 日(日)開催場所:梅田ロフト 5Fバラエティ雑貨売場

営業時間:11:00~21:00(最終日は 18:00 まで)お問い合わせ先: 06-6359-0111(代表)

(5 月 24 日(水)は混雑緩和のため整理券の配布を予定しております)



◆名古屋会場・名古屋 PARCO

開催日:2023 年 6 月 16 日(金)~6 月 25 日(日)開催場所:名古屋 PARCO 西館 B1F イベントスペース 営業時間:10:00~21:00(最終日は 18:00 まで)

(6 月 16 日(金)は混雑緩和のためオンライン整理券の配布を予定しております)



◆札幌会場・札幌 PARCO

開催日:2023 年 7 月 1 日(土)~7 月 17 日(月)開催場所:札幌 PARCO 7F 0%SAPPORO

営業時間:10:00~20:00

(7 月 1 日(土)は混雑緩和のためオンライン整理券の配布を予定しております)





・イベント情報ページ

https://animaru.jp/static/special/anmr/goldenkamuy/2023/index.html









・ゴールデンカムイ×サンリオキャラクターズ ’23 POP UP SHOP

専用公式Twitter アカウント @Kamuy_Sanrio23g



<製品情報>

・つながる!アクリルチャーム(全 11 柄)※カプセル販売300 円(税込)



・トレーディング缶バッジ(全 11 柄)495円(税込)





・トレーディングアクリルスタンド(全 11 柄)770 円(税込)



・ミニクッション(全 11 種)2,200 円(税込)







※会場では上記以外にも多数の商品を販売いたします!









各会場にて「ゴールデンカムイ×Sanrio characters」 「ゴールデンカムイ」関連商品を2,000 円(税込)以上お買い上げ毎に 、先着で「ホロクリアカード(全 11 種)」をランダムでプレゼント!

※特典の数には限りがございます。

※なくなり次第終了となります。

※1 会計につき最大 11 枚までのプレゼントになります。

※コンプリートセットのご用意はございません。

※ランダムでのお渡しのため絵柄をご指定いただくことはできませんので、予めご了承ください。

※レシートの合算はできませんので、ご了承ください。

※WEB 通販(アニまるっ!)では最大 11 枚までの付与となります。



<WEB 販売>

TBS・MBS アニメ公式オンラインストア「アニまるっ!」にて WEB 通販を実施いたします。販売期間:2023 年 6 月 2 日(金)12:00~2023 年 6 月 19 日(月)23:59 https://animaru.jp/anmr/shop

※システムの関係上、販売開始時間は多少前後する場合がございます。



<関連サイト>

TV アニメ 『ゴールデンカムイ』 https://kamuy-anime.com/



