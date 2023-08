[ホテルインディゴ軽井沢]

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢(長野県北佐久郡軽井沢町)は、2023年9月1日(金)~2023年9月30日(土)の1ヶ月間を「SDGs月間」と位置付け、オールデイダイニング「KAGARIBI」にてサステナブルなメニューを提供することで、エシカル消費を推進いたします。





「SDGs ビュッフェコーナー」







オールデイダイニング「KAGARIBI」の朝食ビュッフェにて「SDGsビュッフェコーナー」を2023年9月22日(金)~2023年9月29日(金)に開催いたします。



「SDGsビュッフェコーナー」は、色々な料理を少しずつ楽しみたいというニーズに応えつつ、地球に配慮した食のスタイルを追求して生まれました。使用する食材は、シェフがネイバーフッド(ホテル周辺)にある持続可能な農業、漁業を行う生産者の考えに共感し選んだものです。「信州ゆめクジラ農園」の規格外野菜と、「Happy Village Farm」のサステナブルな農法で育まれた野菜をふんだんに使用した「畑バー」や、本来ならば廃棄となるはずの酒粕を餌として育った「信州酔いどれサーモン」のカルパッチョが並びます。生産者とシェフの思いが込められた「SDGs ビュッフェコーナー」で、おいしく、楽しい食を通じて、気軽にSDGsについて体感していただける機会を創出いたします。



<使用食材について>

「信州ゆめクジラ農園」

https://yumekujira.jp/

一般に流通することのない、規格外野菜の販売を通じてSDGsに貢献する「信州ゆめクジラ農園」。西洋野菜を中心に季節の彩り野菜を年間100種類以上、レストラン向けに栽培しています。畑は長野県安曇野市と松本市にあり、一日のうちでも寒暖差が激しく、野菜栽培には最適な地域です。



「Happy Village Farm(ハッピービレッジファーム)」

https://shop.happyvillagefarm.com/about

長野県松本市波田(はた)にある「トマトと個性派野菜」を育てる農園。緑肥を活用した土づくりや土壌分析などを通じて永続的に土地を維持することで、安定した収量と品質の両立を実現したサステナブルな野菜栽培を行っています。オリジナル品種「ゆめみそら」「茜空」トマトや、「中福(なかふく)」南瓜、「信州黄金蕪」などの個性派野菜と信州在来の鞍掛豆・黒大豆を育てています。



信州酔いどれサーモンについて

生産者の郷津さんは、白馬山麓からの湧き水を源とした清流を引き、北安醸造株式会社(長野県大町市)の地酒「北安大國」で廃棄となるはずの酒粕をサーモンの餌として活用しています。

雪解け水で育てられ、酒粕を餌として育った「信州酔いどれサーモン」は、適度な脂と締まった身が魅力です。



■「SDGsビュッフェコーナー」概要

提供期間:2023年 9月22日(金)~2023年9月29日(金)

場所:オールデイダイニング「KAGARIBI」

時間:6時30分~10時30分(L.O10時)

料金:大人(13才以上)4,000円/1名、お子様(6~12才)2,000円/1名(税・サ込)



「By the glass プロモーション with テルモン」







オールデイダイニング「KAGARIBI」にて、レミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド「テルモン」のシャンパーニュを1杯から楽しめる「By the glass プロモーション with テルモン」を2023年9月1日(金)~2023年9月30日(土)の期間限定で開催いたします。

シャンパーニュ・メゾン「テルモン」は、”量よりも質"を求め、オーガニック農法から、ボトルやパッケージ、運送方法に至るまでの多面的な視点で、サステナブルに取り組んでいます。自然に対する敬意と愛情を大切にしながらも妥協のないシャンパーニュ造りをするブランド理念に共感し、9月のSDGs月間に「テルモン」のシャンパーニュを提供することとなりました。



<「テルモン」のサステナブルな取り組みの一例>

・オーガニック農法に注力

・再生ガラスを使用し、軽量化を実現したボトル

・外装材を撤廃

・輸送空輸をせず陸送か船によるシッピングでの運送



本プロモーションでは、ブランドのフラッグシップアイテムである「レゼルヴ・ブリュット」を1杯からお楽しみいただけるよう、バイザグラスにてご提供いたします。「レゼルヴ・ブリュット」は、シャルドネ、ピノ・ムニエ、ピノ・ノワールの3つの葡萄品種の繊細なマリアージュが描き出す、フレッシュかつリッチな味わいが特徴です。



テルモンのシャンパーニュと、オールデイダイニング「KAGARIBI」の薪火イタリアンのマリアージュをお楽しみいただきながら、SDGs達成へのモチベーションを高めていただける、美味しく、豊かなひとときをお過ごしください。



■「By the glass プロモーション with テルモン」概要

提供期間:2023年9月1日(金)~2023年9月30日(土)

場所:オールデイダイニング「KAGARIBI」

時間:11時30分~14時30分(L.O14時)/17時~22時(L.O21時30分)

料金:「レゼルヴ・ブリュット」 3,000円/グラス(税・サ込)

予約:電話またはメールにて承ります。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: Kagaribi.Karuizawa@ihg.com



■メゾン テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/champagnetelmont_japan/

オフィシャル画像:https://x.gd/woSCt



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-20:16)