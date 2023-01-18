［株式会社トライグループ］

～2023年も全国を対象に「個別教室のトライ」 新規開校を計画中～



株式会社トライグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：平田 友里恵）は、2022年10月～12月の3ヶ月間で、東京都・神奈川県を中心に17教室をオープンしたことをお知らせいたします。

















トライグループは、子どもから大人まで一人ひとりの「学びたい」という思いに対して様々なサービスを通じて応えてきました。その中でも「個別教室のトライ」は個別指導塾の先駆けとして一人ひとりに最適な教育を届け、これまでに600教室以上を開校。今や全国No.1※の個別直営教室数を持つサービスとして拡大し続けております。日本の社会課題でもある少子化は進み子どもの人数は減少しているものの、個別最適な学習を求める声は非常に多くあります。子どもたちが求めている個別最適な学習サービスを提供し「地域に根差した塾」であり続けるために、この度2022年10月～12月の3ヶ月間で全国を対象に8教室を新規開校し、9教室を新装開校いたしました。



※個別直営教室数、2016年5月20日産經メディックス調べ





個別教室のトライについて



「個別教室のトライ」は、地域の教育情報に精通した教育プランナーが生徒一人ひとりに合わせて「オーダーメイドカリキュラム」を作成。そして、「完全マンツーマン授業」と「AI学習プログラム」を掛け合わせた学習スタイルで、個別最適な教育を提供しています。全国の子どもたちの学びをサポートし続けるべく、2023年も全国を対象に新規開校・新装開校をしてまいります。















8教室新規開校 ～個別最適な教育を求める地域の声に応え続ける～



■関東・甲信越エリア

教室名：五反田駅前校

開校日：2022年12月26日（月）

住所：〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目27-5 5セントラルビル5階

URL：https://www.kobekyo.com/around/tokyo/gotanda/



教室名：保土ヶ谷駅前校

開校日：2022年12月26日（月）

住所：〒240-0023 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町1-7 アーバン・I保土ヶ谷駅ビル５F

URL：https://www.kobekyo.com/around/kanagawa/hodogaya/



教室名：大井町駅前校

開校日：2022年12月1日（木）

住所：〒140-0014 東京都品川区大井1丁目23-4 OVALビル7階

URL： https://www.kobekyo.com/around/tokyo/oimachi/



教室名：小針駅前校

開校日：2022年11月14日（月）

住所：〒950-2011 新潟県新潟市西区小針上山13-15

URL： https://www.kobekyo.com/around/niigata/kobariekimae/



教室名：伊勢崎駅前校

開校日：2022年11月1日（火）

住所：〒372-0048 群馬県伊勢崎市大手町8-17 グリーンハウジング2F

URL：https://www.kobekyo.com/around/gunma/isesaki/



■関西エリア

教室名：枚方市駅前校

開校日：2022年12月19日（月）

住所：〒573-1191 大阪府枚方市新町1丁目7-4 StoRK BLDG枚方 4階

URL：https://www.kobekyo.com/around/osaka/hirakatashi/



■中国エリア

教室名：大町駅前校

開校日：2022年12月14日（水）

住所：〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2丁目7‐25‐5 TOビル 201号室

URL：https://www.kobekyo.com/around/hiroshima/omachi/



■九州エリア

教室名：小倉沼校

開校日：2022年12月26日（月）

住所：〒800-0207 福岡県北九州市小倉南区沼緑町1丁目20-14

URL：https://www.kobekyo.com/around/fukuoka/kokuranuma/





9教室新装開校 ～地域の皆様に選ばれ、さらに広々とした空間へ進化～



■北海道エリア

教室名：星置駅前校

開校日：2022年12月5日（月）

住所：〒006-0851 北海道札幌市手稲区星置1条3丁目3-12 Riyuju３F

URL： https://www.kobekyo.com/around/hokkaido/hoshioki/



■関東・甲信越エリア

教室名：鶴見駅前校

開校日：2022年12月5日（月）

住所：〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3丁目27 YCCビル２F

URL：https://www.kobekyo.com/around/kanagawa/tsurumi/



教室名：武蔵小杉駅前校

開校日：2022年11月28日（月）

住所：〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403-60 小杉ビルディング3F

URL： https://www.kobekyo.com/around/kanagawa/musashi-kosugi/



教室名：上大岡駅前校

開校日：2022年11月7日（月）

住所：〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー18F

URL： https://www.kobekyo.com/around/kanagawa/kamiooka/



■東海エリア

教室名：沼津駅前校

開校日：2022年12月5日（月）

住所：〒410-0056 静岡県沼津市高島町6-3 アゼル沼津ビル1F

URL：https://www.kobekyo.com/around/shizuoka/numazu/



■中国エリア

教室名：倉敷駅前校

開校日：2022年12月5日（月）

住所：〒710-0055 岡山県倉敷市阿知1丁目7番1号 天満屋倉敷店5階

URL：https://www.kobekyo.com/around/okayama/kurashiki/



■九州エリア

教室名：小郡駅前校

開校日：2022年12月5日（月）

住所：〒838-0144 福岡県小郡市祇園1-8-７ 内野ビル2F

URL：https://www.kobekyo.com/around/fukuoka/ogoori/



教室名：薬院大通校

開校日：2022年10月17日（月）

住所：〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2-15-10 サンフラワー薬院2階

URL： https://www.kobekyo.com/around/fukuoka/yakuin/



教室名：大橋校

開校日：2022年10月3日（月）

住所：〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋1-8-18 大橋Sビル3階

URL： https://www.kobekyo.com/around/fukuoka/oohashi/





トライグループについて



トライグループは「人は、人が教える。人は、人が育てる。」を企業理念とし、人×デジタルの融合で、日本の教育のカタチを変えることをミッションに掲げています。これまで教育業界のリーディングカンパニーとして、「人」の教育にこだわり続けてきたトライは、全国33万人の教師リソースを活用して、家庭教師事業・個別教室事業だけでなく、高等学院事業・大人向け教育事業・幼児向け英会話フィットネス事業、さらには全国の行政・自治体との連携事業まで展開しています。

そして、トライグループが築き上げてきた「人」のネットワークと、120万人の指導実績・ノウハウを活用して、オンライン・AIを駆使した新たな教育サービスを展開し、日本教育No.1のDX企業を目指します。





トライグループの主な事業・サービス一覧



１.家庭教師生徒数全国No.1※1「家庭教師のトライ」

２.直営教室数全国No.1※2「個別教室のトライ」

３.定期テストや受験に強い地域密着型の塾「トライプラス」

４.不登校、引きこもりからの大学進学をサポートする通信制高校サポート校の「トライ式高等学院」

５.医学部への最短コース「トライ式医学部合格」

６.医学部専門予備校「インテグラ」

７.プログラミングが楽しく学べる「トライ式プログラミング教室」

８.大人の”学びたい“に応える「大人の家庭教師」

９.元プロや現役アスリートが指導「プロスポーツ家庭教師のトライ」

１０.全米No.1の子ども向け英会話フィットネス「MyGym」

１１.官民連携型の教育事業「行政事業」

１２.総合型人材派遣サービス「トライ＠resource」

１３.短期間での集中特訓「トライ式合宿」

１４.旺文社と提携した英検学習サービス「英検合格コース」

１５.129大学の合格を実現する「第一志望校合格保証コース」

１６.完全1対1の双方向授業「オンライン個別指導塾」

１７.デジタル空間上の“予備校”「オンラインLIVE集団塾」

１８.プロ講師のライブ授業が無料で受講できる「オンラインLIVE季節講習」

１９.永久0円のハイクオリティな映像学習「Try IT」

２０.最先端のAI技術を活用した高速・高精度の学習診断「診断AI」

㉑志望大学合格に必要な問題をAIが厳選「入試問題的中AI」

㉒短期間で学年別・レベル別の集中対策ができる「オンライン勉強合宿」

㉓専任コーチが毎週の学習を管理・ナビゲート「オンラインコーチング」

㉔デジタル空間上の自習部屋・質問部屋「オンライン自習スペース」

㉕完全マンツーマンで“受験のパーソナルトレーナー”が指導「難関大合格パーソナルプログラム」

※１家庭教師および生徒在籍数全国1位 2020/6/10 産經メディックス調べ

※２個別直営教室数 2016/5/20 サンケイメディックス調べ





会社概要



会社名 ：株式会社トライグループ

本社所在地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-10-3

代表者 ：代表取締役 平田 友里恵

URL ：https://www.trygroup.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/18-21:40）