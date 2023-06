[ウエルシア薬局株式会社]

6月6日より全国のウエルシア薬局にて新発売!!



ウエルシア薬局株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:田中 純一、以下ウエルシア)は、プライベートブランド(以下PB)「からだWelcia・くらしWelcia」より、「うまみの黄金比率でつくった万能だし」「歯ごたえがすばらしい三陸肉厚わかめ」「ふだんが贅沢になる有明海産の味のり」を2023年6月6日より全国のウエルシア薬局にて発売します。







■開発について

毎日の食卓をもっとおいしく・安心・安全にするために、素材と国産にこだわった「だし」「乾燥わかめ」「味のり」を開発しました。



【うまみの黄金比率でつくった万能だし】

■商品特長:

・5種類の国産風味原料を使用しました

・ご家庭で誰でも簡単に本格的な美味しさが再現できます

・手軽に使える粉末スティックだしタイプ

・調理例:お味噌汁、肉じゃが、だし巻き卵、おでん



■商品詳細





【歯ごたえがすばらしい三陸肉厚わかめ】

■商品特長:

・安心・安全の三陸産のわかめを使用しました

・肉厚で弾力があり、歯ごたえが良い

・わかめ本来の風味を損なわないように、低温でじっくり乾燥させました

・調理例:お味噌汁、お吸い物、スープ、麺類、サラダ、酢の物、煮物、和え物



■商品詳細





【ふだんが贅沢になる有明海産の味のり】

■商品特長:

・有明海産の上質な海苔を使用。味だけでなく香りもお楽しみください。

・紙のスタンドパック採用により、卓上ボトルに比べプラスチックを92%削減しました。

※本商品を共同開発いただいた、株式会社白子の卓上製品と比較して

・パッケージの工夫により、賞味期限が18ヶ月になりました。一般的なプラスチック容器よりも賞味期限が長いです。

※製造日から未開封の場合



■商品詳細



今後も、糖質オフや栄養成分を付与した商品など健康に配慮しつつ、罪悪感なくご褒美感覚を味わえる、ドラッグストアならではの菓子開発(ギルティー・フリー)と、ドラッグストアの知見を活かしてからだへの優しさとおいしさ(ヘルシー&テイスティ)の両立を実現していきます。



◆HP https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/karadatokurashi/



「からだWelcia・くらしWelcia」 の4カテゴリ





「からだWelcia・くらしWelcia」の各商品は、以下の4つのカテゴリに分類されます。



ビューティケア

コンセプトは“クリーンビューティ”、安心安全の成分・地球環境への配慮・クルエルティフリーの3つを大切に、商品を開発。ベーシックラインとプレミアムラインの2ラインで展開。誰もが手に取りやすい価格の、ドラッグストアらしい「ベーシック商品」(青のからだWelcia)と、原料や製法にこだわった付加価値のある「プレミアム商品」(黒のからだWelcia)の2ラインは、どんな人のニーズにも応えるラインナップです。



食品

コンセプトは“ギルティー・フリー”と“ヘルシー&テイスティ”。糖質オフや、栄養成分を付与した商品など健康に配慮しつつ、罪悪感なくご褒美感覚を味わえる、ドラッグストアならではの菓子開発と、ドラッグストアの知見を活かしてからだへの優しさとおいしさの両立を実現していきます。



日用品

コンセプトは“らくサポ”。毎日の大変な家事負担を軽減して少しでも「らく」ができるよう、サポートする商品を、お客様目線で開発しました。今あるものに工夫をプラスすることで、より役に立つ、そして、さらに魅力ある商品に生まれ変わりました。



ヘルスケア

コンセプトは“わかる!ヘルスケア”。日々のくらしや人生の長い年月における元気ですこやかな毎日を実現するため、わかりやすいヘルスケア商品により幅広い年代に対して積極的で自発的な健康管理に取り組むことをサポートしていきます。



デザイン&商品名について





ブランド全体の監修は、多数の広告・ブランディングコンサルで活躍するクリエイティブディレクターの戸田宏一郎氏(CC INC.)に、思わずくすっとするユニークでひと目見ただけで「これが何か」がわかるこだわりのすべての商品名は、コピーライター・岡本欣也(オカキン)氏が担当しています。



クリエイティブディレクター・アートディレクター 戸田宏一郎



1970年生まれ。株式会社電通を経て2017年1月にCC INC.を設立。Creative & Consultingを標榜しデザインを基軸に、企業の課題解決を主眼とした提案からCI /VI、広告やプロダクト開発などの最終的なアウトプットに至るトータルコミュニケーションをデザインする。東京ADC賞、朝日広告賞、毎日デザイン広告賞、OneShow Design、D&AD など国内外で受賞多数。最近の主な仕事に、伊藤忠商事トータルブランディングやTAXI GO、広告にはHONDA、サントリー金麦、SEIKO企業等多数。 ホームページ:http://cc-inc.jp/



コピーライター岡本欣也



岩崎俊一事務所を経て、2 0 1 0 年オカキン設立

著書は『ステートメント宣言。』『「売り言葉」と「買い言葉」』

『大人たばこ養成講座』。

T C C 賞、A D C 賞、A C C 賞、各新聞広告賞等受賞多数

「大人たばこ養成講座」 1 、2 、3 出版







新PBにかける想い





ウエルシアホールディングスグループでは、『いいものがある。いいひとがいる。いい店だと思う。』というビジョンのもと、ウエルシアのPB「からだWelcia・くらしWelcia」を新たに展開しています。

「お客様に新しい価値や驚きを与えられる」ことを目指して2020年11月に発足したPBプロジェクト。それから2年、私たちは安価をバリューとするのではなく、お客様の「当たり前」を超えて「高付加価値」で「他にはない」商品づくりを目指しています。

新PB「からだWelcia・くらしWelcia」は、ヘルスケア・ビューティケア・食品・日用品の4カテゴリで展開。それぞれの商品を一目見て、「これが何か」が分かるよう商品名にもこだわり、「誰も傷つけたくないスポンジ」「ぬり心地が心地いいオーガニックリップ」など、一番の特徴を表し、お客様に伝えたいことを明確化しています。



ウエルシアはこれからも、商品開発の基準にSDGsを用いるなど環境・社会課題への貢献を重視しながら、公式サイト内「からだの声とくらしの声」などを通じてお客様の声を生かした商品開発に注力し、これからもブランド強化を目指していきます。



ウエルシア薬局株式会社 会社概要





社名:ウエルシア薬局株式会社

本社所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15

代表者:代表取締役社長 田中 純一

資本金:1億円

店舗数:2,765店(2023年2月28日現在)

事業内容:調剤併設型ドラッグストアチェーン展開

HP:https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

からだWelcia、くらしWelcia販売開始時期:2021年6月



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-13:16)