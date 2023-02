[エスイノベーション]

~キックオフイベントを2月21日(火)16:00-18:00に開催します~



エスイノベーション株式会社(本社:新潟県新潟市、代表取締役CEO:星野善宣、以下エスイノベーション)は、「InnoLaboNIIGATA produced by KDDI」(以下、INK)を通して、新しい技術やビジネスアイデアを持つスタートアップと、地域を支えてきた新潟県内企業による事業共創の機会を提供します。KDDI株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:高橋 誠 以下、KDDI)が首都圏で展開する∞Labo(注1)で培った事業共創ノウハウを参考に、月1回の定例会(ネットワーキング)、事業共創に関する相談・支援等を継続していくことで新潟県内のオープンイノベーションを促進していきます。







課題と目的



新潟県内の地域企業の多くは独自の技術と強みを持ち、新規事業への取り組みに大きなポテンシャルを秘めています。一方、県内・県外スタートアップとのリレーション構築や新しい技術、サービスの導入も遅れています。I T導入、DX 推進に関心は高まっているものの、 具体的な手法、ノウハウが不足している現状があります。

本事業は、新潟県内のナショナル企業と県内・県外のスタートアップの連携を推進することで新規事業、新たな連携モデルの構築を推進することを目的としています。





運営体制について



新潟県によるサテライトオフィス等整備事業で、サテライトオフィス等が整備される「NINNO3(ニーノスリー)」(新潟市中央区天神・PLAKA3)にINKを設置。KDDIが首都圏で展開している∞Labo(注1)事業を参考に、県内スタートアップ拠点である株式会社スナップ新潟(本社:新潟県新潟市、代表取締役社長:逸見覚、以下スナップ)とコンソーシアムを組みイノベーションラボ事業を実施します。

(注1)KDDI ∞ Labo(ムゲンラボ)は「事業共創プラットフォーム」でスタートアップのビジネスアイディアやテクノロジーとKDDI ∞ Laboに参画する多様な大企業のアセットを連携させて社会にインパクトのある新たな事業を共に創出する取り組み。https://www.kddi.com/open-innovation-program/mugenlabo









InnoLaboNIIGATA produced by KDDIについて



・定例会(月1回)の開催。

・地域企業、スタートアップからの相談・支援。

・両社の共創にかかる相談・支援。



県内のベンチャーに理解のあるナショナル企業(20社程度からスタート)でパートナー企業連合を作り、オープンイノベーションの定例会(交流イベント等)を開催いたします。県内企業の課題やニーズ、隠れた事業シナジーの可能性を模索し連携のサポートまでを伴走していきます。









キックオフイベント



日時:2023年2月21日(火)16時00分~18時00分

会場:NINNO (新潟市中央区笹口1−2 プラーカ2 2F)



<内容>

1.開会挨拶(新潟県 産業労働部 参与 株式会社 START 中俣博之氏)

2.本編オープニング

3.提案型ピッチ(5社×15分)

4.スピーチ(新潟県産業労働部 参与 株式会社グッドパッチ Goodpatch Anywhere 事業開発プロジェクトリーダー齋藤恵太氏)

5.閉会挨拶(KDDI株式会社 江幡智広氏)





KDDI株式会社について



会社名: KDDI株式会社

代表者: 代表取締役社長 高橋誠

設立日: 1984年6月1日

本社 :東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号ガーデンエアタワー

事業内容:電気通信事業

URL :https://www.kddi.com/





株式会社スナップ新潟について



会社名: 株式会社スナップ新潟

代表者: 代表取締役社長 逸見覚

設立日: 2019年9月30日

本社 : 新潟市中央区天神1−1プラーカ3

事業内容: 地域からでも大きな成長を目指して起業に挑戦できるオンラインコミュニティシステム「スナップサロン」を構築・運営。

URL :https://snap-niigata.co.jp





エスイノベーション株式会社について



会社名: エスイノベーション株式会社

代表者: 代表取締役CEO 星野善宣

設立日: 2021年5月20日

本社 : 新潟市中央区西堀通三番町790番地 西堀501ビル 3F

事業内容: 地域企業イノベーションプラットフォームの構築・運営、事業承継支援、DXソリューションの地域ローカライズ

URL : https://sinnovation.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/20-12:16)