Def Techが11月25日に新曲「Save Me Tonight」を配信リリースした。









「Save Me Tonight」は、今夜だけは争いなど忘れて空に輝く星を見上げようというメッセージを込めた1曲。

Microの刹那な歌声とShenの日本語フロウも新鮮で、メロウなサウンドと切なくも温かい歌詞が印象的な楽曲に仕上がっている。







また、ミュージックビデオもYouTubeにて公開となった。

日本の知られざる絶景をDef Techの奏でる美しいメロディでより多くの人へ届けたいという思いのもと企画がスタート。

愛媛の魅力を再発見し、世界に向けて発信しているプロジェクトチーム「まじめなえひめ研究所」と

2022年創業60周年をむかえた日本の音響機器メーカー「株式会社オーディオテクニカ」とタッグを組み、

日本のスイスとも称される景勝地、四国カルストでの撮影が実現した。



大自然が残るカルストの地にて、ドローンカメラで撮影された絶景の映像は圧巻。

霧がかった道の中、ヘッドフォンを付け自らと向き合うと、徐々に霧が晴れ原生の緑や剥き出しの岩などがはっきりと見えてくる映像は自然の美しさと力強さが表現された作品となっている。





【リリース情報】

Def Tech / Save Me Tonight

11月25日配信リリース

Apple Music:https://music.apple.com/us/album/save-me-tonight-single/1652462612?l=ja&ls=1

その他配信サイト:https://linkco.re/9MNyqrrX



【ミュージックビデオ】

Def Tech / Save Me Tonight

https://youtu.be/416bx0XJSF4





■Def Techオフィシャルホームページ

http://deftech.jp

■Def TechオフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/deftech/

■Def TechオフィシャルTwitter

https://twitter.com/Def_Tech



