[Bioworks株式会社]

~森美術館開館20周年記念展「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」ミュージアムショップにて販売~



Bioworks株式会社(本社:京都府相楽郡、代表取締役 CEO:今井行弘、以下 Bioworks)が研究開発する植物由来でカーボンニュートラルな新素材「PlaX(TM)️」が、2023年10月18日(水)から2024年3月31日(日)まで森美術館で開催される、森美術館開館20周年記念展「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」に出展する現代美術家の保良雄(やすらたけし)氏がデザインするTシャツに採用されました。







採用の経緯と商品概要

「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」は「環境危機への問いかけ、現代アートは何ができるのか?」をテーマに、世界16か国から34人のアーティストが作品に込めたコンセプトや隠喩、素材、制作プロセスなどを読み解き、ともに未来の可能性を考える企画展です。輸送を最小限にし、資源を再生利用した展示制作をするなど、運営においても環境への配慮を重視しています。



Bioworksが開発する「PlaX(TM)️」は、サトウキビ由来で生分解性を有するカーボンニュートラルな新素材です。石油由来のポリエステル繊維の代替として、これまでに多くのアパレルブランドで採用されています。

本展にあわせ、エコロジカルかつ着心地のいい素材を探していた保良氏からPlaX(TM)️の特性を評価いただき、展覧会の公式グッズとなるTシャツを製作することとなりました。



今回はPlaX(TM)️50%、綿50%の接結生地を用いたビッグシルエットTシャツのバックに、保良氏のデザインをプリントしております。デザイン性や環境への配慮だけではなく、素材が持つ乳酸の力による抗菌消臭、吸水速乾性などの機能性も持ち合わせています。







販売価格:8,800円(税込)

販売場所:森美術館 ショップ 53(六本木ヒルズ森タワー53階 森美術館内)

販売開始日:2023年10月18日(水)~



保良 雄氏について

1984年、滋賀県生まれ。フランスと日本を拠点に、テクノロジー、生物、無生物、人間を縦軸ではなく横軸で捉え、存在を存在として認めることを制作の目的として活動する現代美術家です。

主な展覧会に、個展「種子だけに趣旨が - this ground is still alive in Jingumae」(2023年ワタリウム美術館)「聳え立つ糞」(2022年GalleryTOH)、「Standing Ovation / 四肢の向かう先」(2021年ATAMI ART GRANT)、「Le 65e Salon de Montrouge」(2021年パリ)などがあります。



PlaX(TM)️(プラックス(TM)️)とは

「PlaX(TM)️ プラックス(TM)️」は、サトウキビなどの植物を原料とするバイオプラスチック「ポリ乳酸(PLA)」に、当社が独自に開発した「植物由来の添加剤」を加えることで、品質と機能をアップデートしたカーボンニュートラルな新しい素材です。

石油由来の合成繊維であるポリエステルなどの代替はもちろん、新たな用途への展開も積極的に行う新しい素材として、世界的に注目を集めています。



《PlaX(TM)️の特長》

・ ポリエステルと比較して糸製造時のCO2排出量を35%削減。

・ 微生物によって水やCO2に分解される「生分解性」を持つ。

・ 廃棄物から同等の素材を再生産する「ケミカルリサイクル」と相性が良く、資源を循環させるクローズドループの実現に向けた研究開発が進んでいる。

・ 焼却廃棄時のCO2排出量を大幅削減。ダイオキシンなどの有害物質も発生させない。

・ 抗菌消臭試験において高い効果が認められている。



森美術館開館20周年記念展「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」について



会期:2023年10月18日(水)~ 2024年3月31日(日) ※会期中無休



開館時間:10:00~22:00

※火曜日のみ17:00まで

※ただし2023年10月26日(木)は17:00まで

2024年1月2日(火)、3月19日(火)は22:00まで

※最終入館は閉館時間の30分前まで



会場:森美術館(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階)



森美術館ウェブサイト:www.mori.art.museum



Bioworksについて

Bioworksは2015年に設立したスタートアップです。ポリ乳酸新素材「PlaX(TM)️」の研究・開発を背景とするプランニング・プロデュースによって地球と人類がともに健やかに生きられる未来を生み出していくマテリアルクリエイションカンパニーとして、持続可能な循環型社会の実現を目指します。



■ Bioworks株式会社

代表取締役CEO :今井行弘

本社 :京都府相楽郡精華町光台1-7けいはんなプラザラボ棟7F

設立 :2015年

資本金 :17億7,285万円(資本準備金含む)/ 2023年9月時点

事業内容 :改質ポリ乳酸コンパウンド(PlaX(TM)️)及び製品の製造、販売、資源循環を促進する事業等

URL :https://www.bioworks.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-22:40)