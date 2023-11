[株式会社イー・ロジット]

埼玉草加フルフィルメントセンターでの稼働に向けて2023年12月より着工



Eコマース領域におけるBPOサービス及びコンサルティングサービス・人材育成サービスを提供する株式会社イー・ロジット(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:谷辻昌也)は、2023年12月から2024年1月にかけて自動倉庫システムの「RENATUS」が着工いたしますことをお知らせします。第一号機となる自動倉庫システム「RENATUS」は、当社の埼玉草加フルフィルメントセンターにて導入されます。









背景と目的





当社は2023年5月12日にRENATUS ROBOTICS inc.(本社:デラウェア州、日本法人:東京都文京区、以下「RENATUS社」とする。)と資本提携契約を結び、これまで「RENATUS」の導入に向けた協議を重ねてまいりました。まもなく製造・据付工事が開始となり、いよいよ「RENATUS」の導入に向けて本格始動いたします。迫る2024年問題に向けて、人手不足の解消や倉庫における効率化を図ってまいります。また、「RENATUS」は環境にも考慮された省電力・脱炭素も叶いますので、SDGsにも適した自動倉庫システムとなります。今回のプロジェクトを始め、より一層の物流ネットワーク全体の自動化・最適化を、RENATUS社とともに目指します。



施工概要





場所 ・・・ 埼玉草加フルフィルメントセンター

間口数 ・・・ 約3,500間口

面積 ・・・ 約200坪程度

天井高 ・・・ 5.5m



施工スケジュール(予定)





製造・据付工事 ・・・ 2023年12月~2024年1月頃

テスト運用 ・・・ 2024年2月~2024年3月頃

実運用開始 ・・・ 2024年4月~2024年8月頃



今回の自動倉庫システム「RENATUS」の導入による影響と効果 (情報提供:RENATUS社)





1.保管効率を改善

天井(5.5m)までトート(*1)の保管が可能

2.入出庫効率を改善

GTP (*2)方式による管理でピッキングの負荷を軽減

3.出荷の精度と生産性を向上

機械によるトートのピッキングが可能

4.梱包までワンストップでの作業を実現

約3500間口のコンテナから出荷オーダーに対して最大処理能力を出すアルゴリズムでピッキング

5.1ピッキングステーション(*3)あたり、最大500行/hのピック速度

6.従来の自動倉庫と比較すると必要な作業員数を1/2に削減可能



*1 オリコン(折り畳みコンテナの略)のこと、商品を入れる箱

*2 Goods to Personの略、機械により直接作業者のもとに商品が届く仕様のこと

*3 「RENATUS」においてピッキング作業するスペースのこと



【RENATUS社 「RENATUS」製品紹介動画】

https://youtu.be/cqNhLuODj84



今後の展望





今回、「RENATUS」が第一号機として埼玉草加フルフィルメントセンターにて着工いたしますが、今後は別拠点への展開も予定しております。また、当社に限らず、倉庫を自社保有するEC・物流企業様に向けた外販も検討中です。今後、ショールーム見学も予定しておりますので、引き続きこのプロジェクトにご関心いただければと思います。





【RENATUS ROBOTICS Inc. 企業概要】

RENATUS ROBOTICSは、「ワンストップ梱包」により、イニシャル・ランニングコストを従来システムと比べ大幅に削減することが可能な自動倉庫システム「RENATUS」を提供するスタートアップです。米国法人及び、その100%子会社に当たる日本法人の2法人で事業を展開しています。物流現場へのロボット導入経験が豊富な元スマートロボティクス社の創業者CTOや、カリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)出身の日英バイリンガル等のメンバーで構成されています。



社名 RENATUS ROBOTICS Inc.

代表 大澤 琢真

所在地 1160 Battery St.

San Fransisco, CA 94111

USA

ホームページ https://www.renatus-robotics.com/

設立 2022 年 5 月 27 日





【株式会社イー・ロジット 企業概要】

株式会社イー・ロジットはECフルフィルメントのBPOサービス事業者として、2000年の創業以来、累計1,700社を超えるクライアント企業と取引してまいりました。クライアント企業のビジネスの更なる成長を目指し、これまで培ってきたナレッジを活かして、EC事業戦略、マーケティング支援、フルフィルメントサービスやEC物流コンサルティング、人材育成サービスを提供しております。



社名 株式会社イー・ロジット

代表 谷辻 昌也

所在地 東京都千代田区外神田 3 丁目 11 番 11 号 CIRCLES 秋葉原

ホームページ https://www.e-logit.com/

設立 2000 年 2 月 14 日



