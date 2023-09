[株式会社アクト]

日経XTECH「情報セキュリティ戦略セミナー2023」マイナビ「TECH+ EXPO for セキュリティ2023」



ITトータルソリューション、サイバーセキュリティ事業などを行う株式会社アクト(本社:東京都文京区、代表取締役CEO 小林 智彦 、以下 アクト)は、2023年9月に日経XTECH「情報セキュリティ戦略セミナー2023~アフターコロナ時代のサイバーセキュリティ対策~」とマイナビ「TECH+ EXPO for セキュリティ 2023」の2つのオンライン展示会に協賛いたします。





それぞれのイベントには当社のサイバーセキュリティスペシャリストが登壇し、マルウェア・ランサムウェアなど昨今のサイバー攻撃およびEDR・SOCといったソリューションに焦点をあてたセミナーを実施します。



<参照リンク>

2023年9月4日(月)、5日(火)

日経XTECH「情報セキュリティ戦略セミナー2023~

アフターコロナ時代のサイバーセキュリティ対策~」

https://events.nikkeibp.co.jp/atclnes/event/00003/00054/



2023年9月12日(火)~15日(金)

マイナビ「TECH+ EXPO for セキュリティ 2023」

https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2023/enterprise/expo_security2023/







<オンライン展示会1.>

「情報セキュリティ戦略セミナー2023~アフターコロナ時代のサイバーセキュリティ対策~」



・開催期間:2023年9月4日(月) 12:30~16:55(予定)

2023年9月5日(火) 12:45~17:10(予定)

・2023年9月5日(火) 12:45~17:10(予定)

・受講料:無料(事前登録制)



当社登壇日時:9月5日(火)14:40-15:10

タイトル :運用負荷が高い?セキュリティ「新定番」EDR運用のハウツー

プレゼンター:横井 宏治(よこい こうじ)

株式会社アクト サイバーセキュリティ事業部 ビジネスプロデューサー



◼️講演内容

AV/NGAVに続いて登場した新カテゴリ、EDR (Endpoint Detection and Response)。

エンドポイントの多様なログを取得・分析し、攻撃を検知、また攻撃を検知した際、攻撃を

停止し被害を復旧できるこのEDRはエンドポイントセキュリティ製品としての新しい「定番」

となりつつあります。しかし、いまだにその運用負荷を懸念し、導入を見送る企業も少なくあ

りません。本登壇ではEDRを簡単かつ最大限に活用・運用するためのハウツーを、事例なども

踏まえご紹介します。





<オンライン展示会2.>

「TECH+ EXPO for セキュリティ 2023」



・開催期間:9月12日(火)~9月15日(金) 10:00~16:55

・受講料:無料(事前登録制)



当社登壇日時:9月15日(金)14:00-14:20

タイトル :【1個/1分ペース】生まれ続ける「未知のマルウェア」と、EDRという最善策

プレゼンター:横井 宏治(よこい こうじ)

株式会社アクト サイバーセキュリティ事業部 ビジネスプロデューサー



◼️講演内容

世界で1か月に観測される新しいマルウェアはおよそ45,000個。1分あたり1個、今この瞬間にも「未知のマル

ウェア」が生まれ続けている事になります。この規格外なスピードに対応するため、セキュリティの現場では更

なる打ち手が求められるようになりました。本登壇では進化するマルウェアやサイバー攻撃の事例紹介を踏ま

え、セキュリティの新定番となりつつあるEDRのご説明や、具体的な運用方法をご紹介します。





< 株式会社アクト 会社概要 >

1994年の創立以来、社会のIT化に対応し、お客様へその時代に合わせた最適なソリュー

ションを提供してまいりました。今後も『時代の先を見据えた』ITソリューションベン

ダーとして、安全に便利で変化に強い社会の実現に貢献していきます。

会社名 :株式会社アクト

代表者 :代表取締役CEO 小林 智彦

本社所在地:東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル6階

設立 :1994年11月11日

資本金 :1,000万円

事業内容 :サイバーセキュリティ事業、システム開発、導入支援

従業員数 :67名(2023年4月末現在)

URL :https://www.act1.co.jp/



<お問い合わせ>

株式会社アクト

マーケティング本部 広報・PRグループ

TEL:03-6683-1168(平日9:30-17:30)

mail:market@act1.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-17:46)