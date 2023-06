[株式会社LIVE SPORTS MEDIA]

SPOTV NOWオリジナル企画「Premier League CLASSIC MATCH」で岡崎選手本人がゴールを決めた2016年レスターvsニューカッスル戦を振り返る!



株式会社 LIVE SPORTS MEDIA(本社:東京都港区、以下LSM)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」では、プレミアリーグオフシーズン企画として「Premier League CLASSIC MATCH」を配信中です。中でも一番の目玉企画として、元日本代表の岡崎慎司選手に業界で初めて解説者としてご出演頂きました。

SPOTV NOW有料会員限定のコンテンツとして、岡崎選手自身がゴールを決めた[15/16シーズン] 第30節 レスターvsニューカッスル戦を、当時の思い出や裏話と一緒にご本人に振り返って頂きます。







「SPOTV NOW」では、海外サッカーファンの皆さまにシーズンを問わずいつでもプレミアリーグをお楽しみいただくため、オフシーズン期間中にプレミアリーグの歴代名勝負をフルマッチで毎週お届けするオリジナル企画「Premier League CLASSIC MATCH」を有料会員限定コンテンツとして配信中です。今回1番の目玉企画として、日本代表で歴代3位の得点記録を持ちプレミアリーグ優勝も経験している岡崎慎司選手に、業界で初めてフルマッチの解説者としてご出演頂きます。岡崎選手がバイシクルシュートを決めた [15/16シーズン] プレミアリーグ第30節 レスター・シティvsニューカッスル戦を7/1(土) 19:00より、SPOTV NOW有料会員ならびにU-NEXTで「SPOTV NOWパック」をご購入頂いているお客様へお届けします。

さらに岡崎慎司選手の初解説を記念して、ご本人の直筆サイン入りボールが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。詳しくはSPOTV NOW公式Twitterをご確認ください。





■岡崎慎司選手と15/16シーズンのレスターについて

岡崎選手は清水エスパルスに6シーズン在籍した後、2010年からはドイツへ。シュツットガルト、マインツと渡り歩き、2015年からイングランドのレスターへ移籍しました。同クラブでは4シーズンを過ごし、加入1年目の15-16シーズンにはクラブ創設132年で初となるプレミアリーグ優勝を経験。そのシーズンではリーグ戦36試合5ゴールを記録し、中でも“伝説的な名場面”として一目置かれているのが、今回配信する2016年3月14日に行われたリーグ第30節ニューカッスル戦(1-0)で決めた一撃。この伝説のバイシクルシュートやスター選手不在・昇格2年目ながらも大躍進したミラクルレスターについて本人の言葉で振り返ります。





■「Premier League CLASSIC MATCH」について

「Premier League CLASSIC MATCH」はSPOTV NOWオリジナル企画としてプレミアリーグのオフシーズンに、プレミアリーグの歴代スター選手や監督などが活躍した当時の試合をSPOTV NOWの有料会員限定で再配信する企画です。

元日本代表の香川真司選手や岡崎真司選手、元イングランド代表のスティーブン・ジェラード選手、フランク・ランパード選手、デイビッド・ベッカム選手、元フランス代表のティエリ・アンリ選手、元アルゼンチン代表のセルヒオ・アグエロ選手など、懐かしの名場面の数々をフルマッチでお届けします。

対戦カードはSPOTV NOW有料会員を中心としたファン投票により選ばれた16試合を厳選し決定致しました。

詳細については今後SPOTV NOWサービス内または公式Twitter、Instagramにて順次お知らせ予定です。

※ファン投票は4/30(日)をもって終了しました。

※U-NEXTの「SPOTV NOWパック」でもご覧いただけます。





■岡崎慎司選手直筆サイン入りボールのプレゼントキャンペーンについて

キャンペーン対象者について

2023年7月1日(土)23:59までに「SPOTV NOW」の有料会員に登録している方(既に有料会員登録がお済みの方も対象です)で、「SPOTV NOW」公式Twitter &「SPOTV NEWS」公式Twitter をフォローされている方が対象となります。



プレゼント内容

・岡崎選手直筆サイン入りボール(抽選で3名様)



キャンペーン参加条件

・キャンペーン期間中に「SPOTV NOW」の有料会員登録をされている

・SPOTV NOW公式Twitterアカウント(@SPOTVNOW_JP)をフォロー

・SPOTV N NEWS公式Twitterアカウント(@SPOTVNEWS_JP)をフォロー

・本プレゼントキャンペーンツイートを#SPOTVNOWをつけて引用リツイート

※SPOTV NOW有料会員情報に関しては当選後に確認させていただきます。

※SPOTV NOW有料会員登録がキャンペーン終了後に行われていた場合は対象外となります。



キャンペーン対象外について

下記に該当する方は本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。対象外の方のキャンペーンへの適用の対応は行っておりません。

・「SPOTV NOW」有料会員登録を行っていない方、または有料会員を退会されている方。

・キャンペーン期間終了後に「SPOTV NOW」有料会員登録を行った方。

・応募者ご本人と異なる名義や情報で有料会員登録を行っている方。

(応募者が未成年で保護者名義で登録されている場合は対象となります)

・SPOTV NOW, SPOTV NEWS公式Twitterをフォローされていない方。

・本キャンペーンのツイートを引用リツイートされていない方。





■「Premier League LEGEND MATCH」今後の配信スケジュール

・6/24(土) 19:00~

マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ(2021-22シーズン プレミアリーグ 第38節)

出場選手:イルカイ・ギュンドアン選手、ベルナルド・シウバ選手、ペップ・グアルディオラ監督、

フィリペ・コウチーニョ選手、スティーヴン・ジェラード監督



・6/28(水) 19:00~

サンダーランド vs アーセナル(2011-12シーズン プレミアリーグ 第25節)

出場選手:ファン・ペルシ選手、トマーシュ・ロシツキー選手、ミケル・アルテタ選手、

アーセン・ヴェンゲル監督



・7/1(土) 19:00~

レスター vs ニューカッスル(2015-16シーズン プレミアリーグ 第30節)

出場選手:岡崎慎司選手、エンゴロ・カンテ選手、リヤド・マフレズ選手、ラニエリ監督、ベニテス監督



・7/5(水) 19:00~

マンチェスター・ユナイテッド vs ストーク・シティ(2008-09シーズン プレミアリーグ 第13節)

出場選手:クリスティアーノ・ロナウド選手、ディミタール・ベルバトフ選手、カルロス・テベス監督、

アレックス・ファーガソン監督



※7/5以降の配信スケジュールはPSOTV NOW サービス内または公式Twitter、 Instagramにて順次お知らせしてまいります。

※配信予定、日程が変更になる場合がございます。





■SPOTV NOWとは

スマートフォン、タブレット、パソコンからプレミアリーグ、MLBをはじめ、Wリーグ(女子バスケ)、ホッケー女子リーグ、Fリーグ女子など国内女子トップリーグの試合をライブ配信にて視聴することができます。なお国内女子トップリーグ各種コンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をしていただければどなたでも無料で視聴いただけます。

プレミアリーグ/セリエA/MLBのライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。(月額¥1,300(税込)、年額¥9,900(税込))



