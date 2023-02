[株式会社ミスティー・コレクション]

銀座三越 期間限定ショップにて先行発売



肌によりそう光 高硬度ピュアシルバー

PURE SILVER FOR SKIN, PURE LIGHT FOR ALL.







純銀 (ピュアシルバー) 特有の鏡のような透明感のある輝きと、金属アレルギー発症率が極めて低いという特長を持つ、ピュアシルバージュエリーブランド「SARARTH(サラース)」。



一般的なシルバージュエリーでは、銅などの他の金属を混ぜることで硬度を高める反面、金属アレルギーを引き起こす原因になっていますが、SARARTHは、ピュアシルバーのみでプラチナ同等の硬さを保つ “高硬度 PURE SILVER 999” (SV999) を独自の特許技術で開発。

世界で初めてのピュアシルバージュエリーというジャンルを開拓しました。



この度、豊かな地球の未来に向けて、自然に負担をかけないタイムレスな輝きを放つ「モアサナイトコレクション」が、銀座三越の期間限定ショップにて先行発売いたします。



《SARARTH LIMITED SHOP 概要》

【期間】2月8日(水) – 2月14日(火) 10:00 – 20:00

【場所】銀座三越 本館1階 GINZAステージ

期間中、55,000円以上お買いあげの先着30名さまにオリジナルイヤーカフ をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。



宇宙に魅せられた輝きを放つ 「モアサナイトコレクション」

モアサナイトは、近年エシカルダイヤモンドとして注目を集めている人工宝石のひとつ。地球に落ちた隕石の衝突跡から発見された美しい鉱物が起源とされており、専門家でも見誤るほどの眩い輝きと、天然ダイヤモンドに比べて汚れが付着しにくく衝撃に強いなど扱いやすい素材として知られています。



「モアサナイトコレクション」は、PURE SILVER 999 特有の鏡のような透明感のある輝きと、モアサナイトの放つ光を最大限に活かしたミニマルデザイン。 K24をプレーティングしたゴールドには、温もりに満ちたイエローモアサナイトをセット。

地球にも自分にもより良い選択として、人生に美しく寄り添うコレクションは、リング・ピアス・ペンダントがラインナップ。



リング

PURE SILVER 999, MOISSANITE 66,000円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 77,000円







リング

PURE SILVER 999, MOISSANITE 55,000円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 58,500円







リング

PURE SILVER 999, MOISSANITE 25,300円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 33,000円







リング

PURE SILVER 999, MOISSANITE 45,100円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 55,000円







ピアス

PURE SILVER 999, MOISSANITE 52,800円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 55,000円



ピアス

PURE SILVER 999, MOISSANITE 4,4000円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 46,200円



ピアス

PURE SILVER 999, MOISSANITE 59,400円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 61,600円







ペンダント

PURE SILVER 999, MOISSANITE 36,300円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 39,600円







ペンダント

PURE SILVER 999, MOISSANITE 37,400円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 39,600円







ペンダント

PURE SILVER 999, MOISSANITE 44,000円

PURE SILVER 999, K24P, MOISSANITE 47,300円

(全て税込)



《SARARTH》

ブランドローンチから、自然と共生するサステナブルな生産背景や社会貢献に心を砕くSARARTH。宝石鉱山での過酷な労働環境やジュエリーを制作する上で起こる環境負荷の現実を知ったデザイナーが、できるだけ自然に負担をかけないタイムレスなジュエリー作りを目指し、原料や生産過程、全てに責任を持つジュエラーとしてあり続けることを目指しています。



Website/Online Store : https://www.sararth.com

Instagram : @sararth_jewelry https://www.instagram.com/sararth_jewelry

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCmMdATnUnzBshxvQicgmRlg



《デザイナープロフィール》

宗形あやみ

東京都生まれ。10代で渡仏し、パリでアート・ジュエリーデザインを学ぶ。2009年に「アヤミジュエリー」を立ち上げる。自身がアレルギーで悩んだ経験から、シルバー本来の無垢な美しさと肌への優しさを、ジュエリーを通して一人でも多くの人に届けたいと2021年に高硬度のピュアシルバーを用いたジュエリーブランド「サラース」を立ち上げる。多くの可能性を秘めた世界初の新素材を様々な領域に役立てるためのプロジェクトを進行中。



