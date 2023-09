[株式会社MAHALO]

大人気のサンリオキャラクター「マイメロディ」「クロミ」の2種類がymmeバームで初のコラボレーションアイテムを発売いたします。





株式会社Mahalo(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:松井裕香)は、2023年9月30日(土)より株式会社サンリオの「マイメロディ」「クロミ」と初のコラボレーションとなるオリジナルBALMを自社プロダクト『ymme(ワイミー)』より販売いたします。ymmeにて大人気のBALM(バーム)は爽やかなシトラスの香りでヘアアレンジも固めず自然に、そのままハンドケアやリップヘアにも。自然由来のバターを使っており、優しい成分で保湿からスタイリングまで幅広く使えるアイテムとなっております。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642987





製品概要





ymme BALM(PK)マイメロディ

マルチバーム(ヘアスタイリングバーム|ハンドケア|リップケア)

50g|¥2,420(税込)



ymme BALM(BK)クロミ

マルチバーム(ヘアスタイリングバーム|ハンドケア|リップケア)

50g|¥2,420(税込)



コラボレーションの背景





株式会社Mahaloは「トキメキとイロドリ」を提供し、ymmeでは「香りもデザインもカワイク楽しむ」をコンセプトにたくさんの方に愛される「マイメロディ」「クロミ」限定パッケージで一層気分をあげて楽しみながらサロンクオリティのケアができるようにこの度、コラボレーションいたしました。







ymme BALM(バーム)|成分ポイント





3種のオーガニックバター

こだわりのシアバター・ムルムルバター・クプアスバターを贅沢に配合し、髪にも肌にも優しく潤う









心地良い香りでリラックス

爽やかなシトラスベースの気持ち和らぐ香りグレープフルーツ果⽪油&ラベンダー油&マンダリンオレンジ果⽪油で強すぎない香り



取り扱い店舗





9月30日~順次発売

※取り扱い店舗、ECサイトにより発売日が異なることがございます。



・ymme公式オンラインストア

https://ymme-ec.shop-pro.jp

・Amazon|ymme公式

・Qoo10|ymme公式



・HANDS(一部店舗)

・アインズアンドトルペ(一部店舗)

・ローズマリー(一部店舗)

・@cosme(EC)

他、随時展開店舗は公式instagram/ニュースにてお知らせ



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642987



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-15:16)