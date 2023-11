[株式会社パレスホテルマネジメント]

2023年を締めくくるZentis Osaka初のカウントダウンパーティー開催



大阪・堂島浜に位置するZentis Osaka(ゼンティス大阪 所在地:大阪市北区堂島浜1-4-26、総支配人:秋山 幹雄)は、2023年12月31日(日)に、ホテル開業以来初となるカウントダウンパーティー「Zentis Osaka New Year's Eve Party 2023-24」を、1階 宿泊者専用ゲストラウンジおよび2階「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」にて開催いたします。







初のカウントダウンパーティーには、英国出身のアーティストDavid Cox(デイヴィッド・コックス)氏をDJに迎え、Zentis Osakaを音楽で包み込みます。同氏は、エレクトロニック・デュオ「autoKratz(オートクラッツ)」として活躍するミュージシャン兼ミュージック・プロデューサーで、当ホテルのイベント用音楽プレイリストの制作にも携わっています。ホテル2階の「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」がご提供するフリーフロードリンクを片手に、David Cox氏のエキサイティングなDJパフォーマンスをお楽しみいただけます。ご宿泊のお客様のみならず外来の方でもご参加いただける本イベントで、2023年のフィナーレを盛大にお祝いするのはいかがでしょうか。

また、カウントダウンパーティーに参加されるお客様向けの宿泊プラン「Zentis Osaka New Year's Eve Stay 2023-24」もご用意いたします。カウントダウンパーティーにご参加いただいた後はそのままホテルにお泊りいただき、ごゆっくりと元旦をお過ごしいただけます。

お客様の感性に響く、上質で快適なホテル体験を提供するZentis Osakaで、大晦日の夜を彩るスタイリッシュなひとときをご堪能ください。



DJ David Cox(デイヴィッド・コックス)氏







英国出身、東京在住のミュージシャン兼ミュージック・プロデューサー。エレクトロニック・デュオ「autoKratz(オートクラッツ)」の一員として、仏レーベル「Kitsune(キツネ)」からアルバムをリリース。ロックバンド「New Order(ニューオーダー)」のベーシストPeter Hook(ピーター・フック)氏や「Primal Scream(プライマル・スクリーム)」のギタリストAndrew Innes(アンドリュー・イネス)氏など、有名アーティストともコラボレーションしています。2021年にはデビュー・ソロアルバム『Bound(ボンド)』をリリースし、ソロアーティストとしても活躍。テレビや映画への作品提供も行っており、英国の主要な公共放送チャンネル、Netflix、映画『50/50(フィフティ・フィフティ)』でも楽曲が取り上げられました。



イベント「Zentis Osaka New Year's Eve Party 2023-24」概要





日時 :2023年12月31日(日)23:00~25:00

会場 :Zentis Osaka 1階 宿泊者専用ゲストラウンジ、2階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」

料金 :5,000円(サービス料10%・消費税込)

内容 :・デイヴィッド・コックス氏のDJパフォーマンス

・フリーフロードリンク付き(スパークリングワイン、赤・白ワイン、カクテルほか)

お問い合わせ :06-4796-0111(ホテル代表)/11月14日(火)より予約受付開始

※当日の参加お申し込みも承っております。

URL :https://zentishotels.com/ja/osaka/news/event/202311145064/



イベント参加者向け特別宿泊プラン概要





宿泊プラン :「Zentis Osaka New Year's Eve Stay 2023-24」

宿泊対象期間 :2023年12月31日(日)

予約開始日 :2023年11月14日(火)

お問い合わせ :06-4796-0111(ホテル代表)

料金 :Studio(25平方メートル )2名様 67,230円~

Corner Studio(32平方メートル )2名様 91,730円~

※サービス料10%・消費税・宿泊税込。ご朝食別。1泊2日/1室料金。

※上記金額には「Zentis Osaka New Year's Eve Party 2023-24」の参加費が含まれております。

※ご予約はチェックインの前日まで承ります。



「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」







ブレックファストからディナーまでご利用いただけるオープンキッチンのオールデイダイニングに、アフタヌーンティーやカクテルをお楽しみいただけるラウンジ・バーエリアが一体となり、朝と夜とで異なる雰囲気を見せる、スタイリッシュな空間が広がります。個室やテラス席もあり、様々なシーンで上質な時間をお過ごしいただけます。

東京・中目黒「CRAFTALE」のエグゼクティブシェフ・大土橋 真也氏がプロデュースを行う同店にて、大阪の食文化に敬意を払い、五感に響く料理の数々をご提供いたします。



Zentis Osaka (ゼンティス大阪)





2020年7月に開業した、大阪・堂島浜に位置するホテル。パレスホテルが展開する宿泊主体型ホテルブランドの1号店。

「Zentis」とは、究極を象徴する「Z」と、ラテン語で本質を表す「entis」、また日本語の「zento(前途)」、「en(縁)」から作られた造語。自らのライフスタイルの本質を極める人達が、暮らすように滞在を楽しみながら、前途を切り拓き、縁とめぐり合える場所になるという想いを込めています。



ホテル概要

■名称 :Zentis Osaka (ゼンティス大阪)

■開業日 :2020年7月15日(水)

■所在地 :大阪市北区堂島浜1丁目4番26号

3~13階 客室

2階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」、多目的ルーム「Room 001」、フィットネス

1階 フロント、ゲストラウンジ

■延床面積 :9,153.15平方メートル (2,767.46坪)

■経営会社 :株式会社パレスホテル

■運営会社 :株式会社パレスホテルマネジメント

■総支配人 :秋山 幹雄

■デザイン :タラ・バーナード&パートナーズ 代表 タラ・バーナード

■客室 :212室(スイート2室含む、25平方メートル ~57平方メートル )

■アクセス :JR「大阪」駅 徒歩約12分、JR東西線「北新地」駅 徒歩約4分、地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩約4分、京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩約4分

■公式サイト :https://zentishotels.com/ja/osaka/

■Facebook :https://www.facebook.com/zentishotels/

■Instagram :https://www.instagram.com/zentishotels/



