日本から世界へ配信！マンガ『かつてその少年は神だった』を全世…
［株式会社PICK UP PRESS］
PICK UP PRESSコミックの初グローバル配信作品
株式会社PICK UP PRESS（東京都江戸川区、 代表取締役：木田祐介）は、2022年11月26日より『かつてその少年は神だった（英題：The Boy Who Used to Be God）』（著・せん）の日本語版・英語版を各国の電子書籍サイトにて順次配信いたします。
作品紹介
神聖政権が革命によって滅ぼされ、大きく変わろうとする国。
新しい自由を謳歌する者、かつての政権が犯した罪に向き合おうとする者、その罪を糾弾する者…それぞれ立場の異なる人たちが懸命に生き抜こうとしていた。
これは新しい世で、かつて『神』とされた少年が、ただ子どもだった頃を探しに行く物語。
There is a country about to undergo a drastic change after a revolution destroys its sacred regime.
Those who celebrate the new freedom, those who try to face the crimes committed by the former regime, and those who denounce the crimes... people in different positions are trying their best to survive.
This is a story of boy who was force to be god seeking a childhood as an ordinary boy.
配信URL
【日本語版】
・Amazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp//dp/B0BMP2D9NM/
・コミックシーモア
https://www.cmoa.jp/title/257116/
・LINEマンガ
https://manga.line.me/book/detail?id=364f3f96-e627-4502-bb34-83ad48fd20c8
・ピッコマ
https://piccoma.com/web/product/119459
・BookLive!
https://booklive.jp/product/index/title_id/1256548/vol_no/001
【英語版】
・Amazon.com
https://www.amazon.com/dp/B0BNK667YK/
・Amazon.co.uk
https://www.amazon.co.uk/dp/B0BNK667YK/
・kobo.com
https://www.kobo.com/jp/ja/ebook/the-boy-who-used-to-be-god
著者紹介
○せん
2017年より漫画執筆を開始。コミティアへの出展など、同人を中心に活動。
美麗なタッチの作風で多くのファンを抱えている。
代表作は『コミックBe vol.108』収録「嘘つきたちのおとぎ話」（ふーじょんぷろだくと）や、電子書籍『東の空に沈む』（弊社刊）など。
Twitter：https://twitter.com/uitemasen
世界へ漫画を発信する漫画家様 & 配信作品募集
PICK UP PRESSではコミックへの注力に伴い、コンテンツのご提供をいただける漫画家様を幅広く募集しております。
「あなたの想いを拾い上げてカタチに」をモットーに、日本だけでなく世界へ配信を行ってまいります。
加えて、一定の売上を超えたコミックに関する紙媒体での発行、ならびに全国書店での販売を予定しております。
また、本作品と同様に配信先を国内だけにとどまらず、世界へと発信していきます。
ご興味ございましたら、是非お気軽に下記よりご連絡いただけますと幸いです。
ホームページ：https://corp.pick-up-press.com/recruit/
メール：info@pick-up-press.com
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/30-18:16）
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