世界有数のDAOイベント「DAO NYC」初の国外開催は日本/東京



Fracton Ventures株式会社(本社:東京都品川区、代表者:鈴木雄大、亀井聡彦、赤澤直樹 以下 当社)は、世界中のDAO有識者を集め、アジアにおけるDAOのノウハウ、ナレッジを共有するカンファレンス「DAO TOKYO」を2023年3月28日神田明神にて開催することを発表いたします。









■DAO TOKYO について

DAO TOKYOは、ニューヨーク以外で初めて開催されるDAO特化型のカンファレンスとして、実際にDAO NYCを成功に導いたTally( https://www.tally.xyz/ )などを中心としたDAO NYC運営チームからの全面支援の上Fracton Venturesが独自に開催いたします。最前線の知識を有するDAO有識者を世界中からお招きし、DAOのノウハウとナレッジを高め合うイベントとなるよう取り組んで参ります。





■Fracton Ventures 亀井よりDAO TOKYOを行う狙い

”DAOを作る”ことを目指すのではなく、”DAOに関わる”人を増やす試みを行うことが、今最もエコシステムにとって重要であると認識し、Tallyチームと協議の上DAO TOKYOを開催する運びになりました。DAO分野の最前線にいるコントリビューター達は何を考え、どんなガバナンスに参加し、DAOを通じて何を作ろうとしているのか、そういったことをDAO TOKYOを通じてアジアのDAOコントリビューターが学べる機会になると良いと願っています。



■DAO NYCについて





DAO NYCは、DAO向けのガバナンスダッシュボードを開発するTally、Metamaskを開発したConsenSysを共同主催とし、2022年6月22日にニューヨークにて開催されたDAO特化型のカンファレンスです。DAO分野に精通した参加者が集合したDAO分野の一大カンファレンスになり、イベントは大成功に終了しました。Fracton VenturesはDAO NYC開催直後からTallyチームと会話を始め、半年以上の時間をかけ今回のDAO TOKYOが決定し、DAO分野の牽引を期待されカンファレンス開催の任を託されました。







(素材提供:DAO NYC)



DAO NYCスピーカー(一部抜粋):

・Matt Wright (ConsenSys)

・Alisha.eth (Ethereum Name Service)

・Bill of SpokeDAO (behind of ETHDenver)

・James of _ (FIre Eyes)

・Shreyas (Llama)

・Pe3erpan (1kx / Metacartel Ventures)

・Vishal (Multicoin Capital)

・Scott Moore(Gitcoin)





カンファレンス名称:DAO TOKYO(ダオ トーキョー)

日時:2023年3月28日(通日開催)

会場:神田明神ホール

規模:最大300名

対象:

海外のDAOコントリビューター

国内外のDAO分野の有識者

国内のDAOコントリビューター

DAOに貢献する意向がある方

テーマ:

パネルディスカッションテーマ一例)

DAOの定義について

各エコシステムにおけるDAOのユースケース

DAOのガバナンス上での課題

DAOを通じたPublic Goodsへの寄与

言語:原則英語

チケット:公式サイト経由で申し込み(有料)

公式サイト:https://dao-tokyo.xyz/

公式Twitter:https://twitter.com/DAO_TOKYO_XYZ



■Fracton Ventures株式会社について



Fracton Venturesは日本初のWeb3特化型インキュベーターです。創業した2021年及び翌年2022年はFracton Incubation 2021/2022 Powered by bitbankを開催し、累計18ものWeb3プロトコル/プロジェクトを育成し、グローバルに送り出しました。共同創業者3名による書籍「Web3とDAO 誰もが主役になれる「新しい経済」(かんき出版)もご好評をいただいております。2023年はカンファレンスDAO TOKYOの開催、DAOSquareをはじめとしたアジアのDAOとのパートナーシップを積極的に締結するなど、アジアのDAO/Web3エコシステムの架け橋としてグローバルなネットワークを有し、Web3エコシステムをリードして参ります。



法人名 :Fracton Ventures株式会社

本社所在地:〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目1−1住友不動産大崎ガーデンタワー9F TUNNEL TOKYO内

代表者 :鈴木 雄大、亀井 聡彦、赤澤 直樹

チーム :13名(2022年12月現在)

設立 :2021年1月28日

事業内容 :Web3のエコシステム構築事業

URL :https://fracton.ventures/





