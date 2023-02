[株式会社ユートピアアグリカルチャー]

公式オンラインストア&VERVE COFFEE ROASTERS六本木/鎌倉雪ノ下にて販売!



株式会社ユートピアアグリカルチャー(本社:北海道沙流郡日高町、代表取締役社長:長沼真太郎)は、オンライン限定販売のチーズケーキ「CHEESE WONDER」より、2023年3月3日(金)から丸ごとイチゴを生チーズムースで包む春限定プロダクト「CHEESE WONDER RED 2023(チーズワンダーレッド2023)」の販売を開始致します。本商品は自社オンラインショップ及びVERVE COFFEE ROASTERS 六本木店、鎌倉雪ノ下店にて販売いたします。オンラインショップではメールマガジン登録者限定で3月1日(水)より先行販売を実施致します。

また、VERVE COFFEE ROASTERSではCHEESE WONDER RED 2023にピッタリなコーヒーを提案いたします。互いの個性を引き出すペアリングをお楽しみください。









【販売期間と場所】

1:自社オンラインショップ

https://www.utopiaagriculture.com/products/cheesewonderred2023/

価格:1セット(6個入り) 3,580円(税込+送料別)

2023年3月3日(金) ~ 2023年5月27日(土)まで

※販売日及び販売数は製造状況に応じて変更の可能性があります



2:VERVE COFFEE ROASTERS

https://vervecoffee.jp/

▼六本木店

住所:東京都港区六本木5-16-7

営業時間:7:00~21:00

▼鎌倉雪ノ下店

住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-10-8

営業時間:7:00~19:00



価格:1個850円(税込)

販売方法:イートイン方式

2023年3月3日(金)~2023年3月26日(日)まで

※当日分の在庫量によって売り切れる場合があります。





丸ごとイチゴの爽やかな甘酸っぱさがチーズのコクを引き立てる「CHEESE WONDER RED 2023」 商品概要



2021年2月より販売を開始した、“発明的チーズケーキ”「CHEESE WONDER」季節限定プロダクト



【商品名】

CHEESE WONDER RED 2023(チーズワンダーレッド2023)



【 商品特徴】

丸ごとイチゴを生チーズムースで包む、フルーツアイスとチーズケーキのフュージョン



チーズワンダーレッド2023は、丸ごとイチゴの爽やかな甘酸っぱさがチーズのコクを引き立てる、フルーツアイスなチーズケーキです。

チーズワンダーの特徴であるザクザククッキーとふわとろ生チーズスフレにマッチする、甘いイチゴジャムを混ぜ込んだふわふわな生チーズムースがフレッシュなイチゴを丸々と包み込んでいます。



【4つのポイント】





宮城県亘理産の甘酸っぱいイチゴをまるっと使用

甘酸っぱいイチゴにチーズの塩味と旨味

自社牧場で育てた放牧牛乳と平飼い卵を使用

冷たいイチゴになめらかムースとザクザククッキー





1:宮城県亘理産の甘酸っぱいイチゴをまるっと使用





イチゴ生チーズムースと生チーズスフレの間に、フレッシュなイチゴを丸々閉じ込めました。爽やかな甘みと酸味が特徴の、宮城県亘理産のイチゴです。





半分にカットする際は硬めの半解凍状態でのカットがオススメ。

隠しきれない存在感を放つイチゴを見つけてください。



※天候により産地が変更になる場合があります。



2:甘酸っぱいイチゴにチーズの塩味と旨味





イチゴの優しい甘さに、チーズの旨みと塩味がよく合います。

生チーズムースにはイチゴペーストを混ぜ合わせており、見た目も可愛らしいピンク色に。

イチゴを閉じ込めた上にさらにイチゴパウダーを後がけして、春色に染まったチーズワンダー。暖かくなる季節にぴったりの、甘酸っぱく軽やかな味わいです。



3:自社牧場で育てた放牧牛乳と平飼い卵を使用





生チーズスフレやクッキーにはチーズワンダー同様、自社牧場・養鶏場で採れる原材料を使っています。牛乳は放牧酪農によりお菓子作りに最適な風味豊かなものになります。

卵は北海道新冠町の他、札幌市の山で始めた、限りなく放し飼いに近い環境を目指した鶏舎で採れた卵も使用。

製造背景から地球や動物に優しく、心からおいしさを楽しめるお菓子作りにこだわっています。



4:冷たいイチゴになめらかムースとザクザククッキー





おすすめの食べ方は半解凍状態。ザクザクのクッキー、なめらかなムースの中から現れるのはひんやりとしたイチゴ。

冷凍でお届けするからこそできた、フルーツアイスとチーズケーキの融合です。

春の陽気に包まれながら口の中で溶けていくイチゴの食感をお楽しみください。





美味しいお召し上がり方



チーズワンダーレッド2023の美味しさの決め手は、丸ごと入ったイチゴの食感と酸味、イチゴジャムの甘み、生チーズスフレのコクにザクザククッキーの組み合わせ。ふわふわなムースの中から現れる、ひんやりとしたフルーツアイスのようなイチゴを堪能することができる、半解凍の食べ方がオススメです。クッキーが柔らかくなる前にお召し上がりください。



食べ方

1:全解凍

冷凍庫から出し常温で1~2時間程度。とろりとしたムースの食感をお楽しみいただけます。

※レッド2023は解凍しすぎるとイチゴの水分が溶け出てしまいますのでご注意ください。

2:半解凍(オススメ)

冷凍庫から出し常温で30分~1時間程度。ムースの滑らかさとアイスのような食感の両方をお楽しみいただけます。

3:冷凍

冷凍庫から出し常温で3分程度。アイスのような味わいがお楽しみいただけます。

※解凍後は当日中にお召し上がりください。





販売方法



1:自社オンラインショップ





(https://www.utopiaagriculture.com/products/cheesewonderred2023/)

販売期間/日時:2023年3月3日(金)~2023年5月27日(土)までの毎週金曜日及び土曜日 20時

※メールマガジン購読者限定で毎週水曜日午前10時からも販売いたします。

※メールマガジン登録者限定で3月1日(水)10時より先行販売を実施致します。

価 格 :1箱6個入り3,580円(税込+送料別)

賞味期限 :製造日から20日間

公式instagram:https://instagram.com/cheesewonder_ua

公式Twitter:https://twitter.com/cheesewonder_ua



2:VERVE COFFEE ROASTERS

▼六本木店



住所:東京都港区六本木5-16-7

営業時間:7:00~21:00



▼鎌倉雪ノ下店



住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-10-8

営業時間:7:00~19:00



価格:1個850円(税込) 販売方法:イートイン方式

2023年3月3日(金)~2023年3月26日(日)まで

※当日分の在庫量によって売り切れる場合があります。

HP:https://vervecoffee.jp/



ペアリングコーヒー

JOSE GUZMAN(ホセグズマン)

シトラス系の香りが前面に出ており、甘いタンジェリンと繊細なレモンの香りが重なり合っています。さらに微かにミネラルを含むシャルドネのフレーバーが全体の味わいに心地よい調和を生んでいます。CHEESE WONDER RED 2023の爽やかな甘味と酸味によく合う一品です。

https://vervecoffee.jp/collections/single-origin/products/jose-guzman



VERVE COFFEE ROASTERS

2007年サーフカルチャー発祥の地と言われるカルフォルニア州・サンタクルーズで“FARMLEVEL TO STREETLEVEL”(コーヒー農園と街の架け橋)をコンセプトに誕生。

2016年4月に日本に進出、その立地に沿ったオリジナリティを演出しつつも、根底にあるサンタクルーズ・スピリッツと心地よい接客、居心地の良さを追求した空間演出が人気となっており、大手資本が入っていないスペシャルティコーヒーブランドとしては最大規模を誇っています。

コーヒーが本来持っている、複雑で甘酸っぱいフルーティーな味わいと種類や産地によって異なる味わいの違いを楽しんでもらいたいという思いから、“COFFEE IS A FRUIT” (コーヒーはフルーツだ)をテーマに、季節ごとに旬の甘く、フルーティーな味わいが際立つコーヒー豆の美味しさを追求したコーヒーの体験を提供しています。





「CHEESE WONDER」開発の背景



2021年2月に開始した我々の挑戦はリジェネレイティブな放牧牧場の運営と、発明的チーズケーキ CHEESE WONDERの販売の二つから始まりました。今回販売するCHEESE WONDER RED 2023もこのCHEESE WONDERをベースにしたお菓子です。





美味しいお菓子作りで大切にしている3つのポイント(フレッシュである、手間をかける、良い原材料を使う)を追求する中で、お客様が食べる時に一番良い状態であること、そして原材料にこだわるということに課題を持っていました。この2つの課題を解決した時、この発明的チーズケーキが完成しました。



1.「フレッシュさ」の追求





「オンライン販売だからこそできるお菓子の美味しさを届けたい。」

チーズワンダーの特徴は絞りたての生チーズムース・生チーズスフレのふわふわ感と、焼きたてクッキーのザクザク感です。お店で作りたてを召し上がっていただく以外でこの美味しさをお届けできるのがオンライン販売で冷凍配送するという方法でした。

出来立ての美味しさを急速冷凍で閉じ込め、冷凍したままお届けし、食べる直前に解凍する。だからこそ、お客さまが食べたい時に食べたい食感でお楽しみいただけるお菓子が出来ました。



2.「原材料」の追求





原材料の追求の中で、こだわることが難しいのが乳製品でした。牛乳は販売のプロセスにおいて様々な育て方をされた牛乳が合わせられてしまいます。全ての乳価が均一で買い取られ、品質も混ぜられてしまうため、育て方にこだわるインセンティブが働きにくくなっています。そのため、お菓子作りに合う、最良の牛乳を目指すために自社で牧場運営を始めました。私たちが採用した放牧酪農は、牛にとって健康的な育て方であるだけでなく、酪農で発生する温室効果ガスをオフセットできる可能性があると言われています。





実証実験は始めたばかりですので、完全にオフセットできているとは限りませんが、ハレの日に食べるお菓子だからこそ、環境にも引け目を取らない作り方を選択しました。自社放牧牧場で作った牛乳でお菓子を作り、その販売した利益を土地に再投資し地球にも動物にも人にも優しい循環を作ることを目指しています。また、卵においても平飼い方式を採用した自社養鶏場で元気に育った鶏の新鮮な卵を使用しています。





ユートピアアグリカルチャーとは







「GRAZE EXPERIMENTS」をテーマに、美味しいお菓子作りのために美味しい原材料を追求した結果たどり着いた放牧による牛乳作りに挑戦している会社です。お菓子は食べなくてもよいものではある、それでも食べたくなるお菓子だからこそ、地球環境に悪影響をもたらさずに心から楽しめる、本当に美味しいお菓子作りを目指しています。



代表取締役 長沼真太郎

2013年に株式会社BAKEを創業し代表取締役に就任。2018年にBAKE退社。スタンフォード大学客員研究員を経て、2020年にユートピアアグリカルチャー社の代表取締役として再始動。2022年北海道コンフェクトグループ株式会社の代表取締役に就任。



■会社概要

社 名 :株式会社ユートピアアグリカルチャー

所在地 :北海道沙流郡日高町字豊郷916-6

設 立 :平成2年10月12日

事 業 :放牧牧場の運営、乳製品の製造・販売、養鶏場の運営、

自社牛乳や卵を使ったお菓子の企画・販売

公式サイト:https://www.utopiaagriculture.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-10:46)