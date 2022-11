[株式会社Tailor App]

動画コマースのコンサルティング・システム・研修・コンテンツ制作といったトータルサポートが提供可能に



戦略型ライブコマースの「LIVURU(ライブル)」(https://livuru.jp/)を提供する、株式会社テイラーアップ(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:松村 夏海)は、動画マーケティングプラットフォームの「Firework(ファイヤーワーク)」を提供するLoop Now Technologies(本社:米シリコンバレー、CEO:Vincent Yang)と協業を11月1日付けで開始いたしました。この協業により、ライブコマースと縦型ショート動画を活用したコマースシステムを掛け合わせ、動画コマース市場を牽引して参ります。











協業について



この度、日本におけるライブコマースの実績数No.1カンパニー(※)である「LIVURU(ライブル)」と縦型ショート動画及びライブコマースのリーディングカンパニーである「Firework(ファイヤーワーク)」が協業を開始いたしました。



今回の協業は、ライブル導入企業への配信プラットフォームとしてのFireworkの活用強化、Firework導入企業へのライブコマース領域におけるプランニングやデータ分析によるコンサルティングの強化とライブコマースフォースを通じた売り上げ増加を目的としています。



ライブルの強みであるライブコマースのワンストップコンサルティング(ライブコマースフォースを通じた売り上げ増加やデータ分析も含む)、そしてFireworkの強みであるライブコマース配信プラットフォームとしての機能性や使いやすさにより、動画コマース市場を共に牽引し、多くの企業のみなさまの動画コマース事業の成功を後押しできるよう努めてまいります。



(※)日本マーケティングリサーチ機構、2022年9月調べ。





LIVURU(ライブル)

ライブコマースの企画から配信までワンストップで完結できるコンサルティングサービスです。日本におけるライブコマースの実績数No.1であり、ライブコマースの全体プランニングを一括で行うため、質の高いライブコマースの実施が可能となっております。



さらに、世界初のInstagramライブ分析・DM自動送信SaaSであるライブコマースフォースを連携することで、Instagramからの視聴者数獲得や視聴者/コメントデータを取得し、定量・定性面での分析も可能です。(今後、他プラットフォームへも展開予定。)





Firework(ファイヤーワーク)

Fireworkは、縦型ショート動画やライブコマース、動画編集ツール、広告マネタイズ機能を一気通貫で提供する「動画マーケティングプラットフォーム」です。わずか5分で自社のウェブサイトやアプリに、エンジニア要らずで導入が可能です。



昨今、巨大SNSの集客力・マネタイズ力がますます強まり、ブランドやメディアは巨大SNS上でのビジネス構築の必要性に迫られていますが、Fireworkは、その現状にアンチテーゼを唱えています。各ブランドやメディアの自社のドメイン内への集客やマネタイズ強化を支援し、ひいては自社の将来をコントロールできるようにするという、本来あるべき姿のデジタル戦略をFireworkが持つ動画マーケティングソリューションにて包括的にサポートします。





株式会社テイラーアップ 代表取締役 松村夏海よりコメント



テイラーアップはこれまで、ライブコマース領域において市場を広げてきました。今後、ライブから動画へと市場を広げていくべく、縦型ショート動画のリーディングカンパニーであるFirework社と提携することができ、誠に嬉しく思います。ライブコマースにショート動画を組み合わせる等、新たなプランニングが可能となるため、動画コマース市場を牽引し、発展させていけるのではないかと楽しみにしております。





Firework Japan Country Manager 瀧澤優作よりコメント



Fireworkはライブコマース・動画コマースプラットフォームとして国内においても外部パートナーとの連携を強化しています。そんな中、第1弾としてテイラーアップ社とのパートナーシップを発表でき、とても嬉しく思っております。多様なプレーヤーが存在する中でも、ライブコマースの企画・運営のトップランナーであるテイラーアップ社との協業で、日本マーケットにおけるライブコマースのさらなる発展を後押しできるのではと期待しています。





LIVURU(ライブル)について



“売れる”ライブへ。ライブコマースがブランドを強くする

戦略型ライブコマースの「LIVURU」は、ライブコマースの企画から配信までをワンストップで完結する、国内ライブコマース実績本数 No.1(※)のコンサルティングサービスです。商材に適したプラットフォーム選定、キャスティング、台本制作、撮影ディレクション等を行い、低価格で効果的なライブ配信を実現します。

(※)日本マーケティングリサーチ機構、2022年9月調べ。



ライブコマースフォース for Instagram

視聴者の反応を見える可し、売り上げUP&ファンづくり

テイラーアップが独自開発した世界初のInstagramライブ分析・DM自動送信SaaSです。1分毎の視聴者数推移やコメントデータを取得でき、視聴者の反響や感情を可視化することで、定量・定性面での分析を可能にします。さらに、コメントをトリガーとして視聴者にDMを自動送信し、購買導線を構築します。



ライブルエデュケーション

DX人材が顧客体験価値を高める

ライブコマース特化のDX人材育成プログラムです。当社の経験豊富なメンバーが講師となり、ライブコマースの現状やライブを行うためのテクニックをお教えします。オンライン接客やライブ配信等、オンラインでも顧客体験価値を向上させる人材を育成します。





Firework(Loop Now Technologies社)について



本社所在地:234 7th Ave 2nd Floor, San Mateo, CA 94401

CEO:Vincent Yang

Japan Country Manager:瀧澤優作

URL:https://jp.firework.com/





会社概要



会社名:株式会社Tailor App

代表者 :代表取締役 松村 夏海

設立 :2020年7月

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容:ライブコマースコンサルティングを中心とした、SNS・WEBマーケティング支援

企業URL:https://www.tailorapp.jp



