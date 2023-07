[774株式会社]

ななしいんくメンバーが浴衣姿で登場!アトレ秋葉原ジャックやコラボカフェ、オフラインイベントなど盛りだくさん!



774株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:西岡明彦)が運営するVTuberプロダクション「ななしいんく」より、『ななし夏祭り2023』の開催をお知らせいたします。

『ななし夏祭り2023』では、2023年8月1日(火)より「アトレ秋葉原」におけるコラボレーション企画を期間限定で実施するほか、キュアメイドカフェとのコラボカフェや、秋葉原エンタスでのオフラインイベントなど、この夏限定の企画をご用意しております。







『ななし夏祭り2023』

ななしいんくとお祭り騒ぎ!?「ななし夏祭り2023」開催決定!

今年の8月は「ななしいんく」が"秋葉原"をジャック!?

「ななしいんく×アトレ秋葉原」やキュアメイドカフェでのコラボカフェ、あなただけに推しが微笑む1on1のトークイベントなど、秋葉原の街を彩るななしいんくメンバーに会いに来てください!



■イベント特設ページ

https://774-natsumatsuri.com/



ななしいんく×アトレ秋葉原『「ななし夏祭り2023」ポップアップストア』開催決定!







ななしいんく全メンバー29名がこの夏限定の浴衣姿で登場!

アトレ秋葉原の壁面を「ななしいんく」がジャックします!



さらにアトレ秋葉原アンバサダースタッフとして

「因幡はねる / 宗谷いちか / 西園寺メアリ / 杏戸ゆげ / 涼海ネモ / 紫水キキ」の6名が、

アトレ秋葉原でのポップアップストアを盛り上げます!



『ななし夏祭り2023』限定グッズやオリジナル購入特典、

そして、ななしいんく全メンバーの「ちびキャラ」姿の描き下ろしも...?



続報をお楽しみに!!



・開催期間:2023年8月1日(火)~2023年8月15日(火)

・催事会場:アトレ秋葉原1/2F・特設会場

・入場料:無料



ななしいんく×キュアメイドカフェ『「ななし夏祭り2023」カフェ』開催決定!







「ななしいんく×キュアメイドカフェ」 コラボカフェの開催が決定!

ななしいんくメンバーをイメージしたコラボフードやスイーツ、ドリンクをご提供!

コラボメニューご注文で限定特典もプレゼント!



さらに、メイド服に身を包んだキュアメイドカフェアンバサダースタッフの5名、

「島村シャルロット / 堰代ミコ / 柚原いづみ / 獅子王クリス / 瑚白ユリ」が待望のコラボカフェへご案内。

上記5名の「キュアメイドカフェ制服衣装」描き下ろしグッズもお見逃しなく!

あなたのご来店をお待ちしております!



・開催期間:2023年8月4日(金)~2023年8月20日(日)

・催事会場:キュアメイドカフェ



■キュアメイドカフェコラボページ

https://www.curemaid.jp/collab_cafe/774natsumatsuri/



ななしいんく×秋葉原エンタス『「ななし夏祭り2023」ないしょの夏祭り会』開催決定!







秋葉原エンタスにて、夏をテーマにした展示イベントを3日間限定で開催!

夏をイメージした展示スペースに加え、『ななしいんく』として初となる1on1トークイベントも予定しております!

推しとの距離がぐっと縮まる、ひと夏の思い出をぜひ!

※1on1トークイベントは一部メンバーの参加となります



トークイベントへの参加方法など、続報をお待ちください!



・開催期間:2023年8月11日(金)~2023年8月13日(日)

※1on1のトークイベントは 8月12日,13日の2日間のみ実施

・催事会場:秋葉原エンタス

・入場料:無料(展示スペースのみ) ※トークイベントは別途有料チケット必要





『ななし夏祭り2023』イラストレーター(順不同)





■浴衣衣装イラスト

・あかつき聖 様(杏戸ゆげ、花奏かのん、季咲あんこ)

・カラスロ 様(龍ヶ崎リン、獅子王クリス、虎城アンナ、狼森メイ、蛇宵ティア)

・北田 藻 様(柚原いづみ、月野木ちろる)

・久賀フーナ 様(茜音カンナ、涼海ネモ、橙里セイ、家入ポポ、瑚白ユリ、紫水キキ)

・green322 様(風見くく、瀬島るい、飛良ひかり、湖南みあ)

・さばみぞれ 様(島村シャルロット、西園寺メアリ、堰代ミコ)

・なな 様(因幡はねる、宗谷いちか、日ノ隈らん、天羽衣、いなうるう、日向ましゅ)



■アトレ秋葉原アンバサダーイラスト

・Go-1 様(因幡はねる、宗谷いちか、西園寺メアリ)

・たぴおか 様(杏戸ゆげ、涼海ネモ、紫水キキ)



■キュアメイドカフェアンバサダーイラスト

・あずとらこ 様(堰代ミコ、獅子王クリス)

・餃子ぬこ 様(島村シャルロット、柚原いづみ、瑚白ユリ)



■ちびキャライラスト

・高渡あゆみ 様(ななしいんく全メンバー29名)





「ななしいんく」について







あなたと創るストーリー

-Mark a new chapter in the story with you-

公式サイト:https://www.774.ai/



ななしいんく公式Twitter

https://twitter.com/774inc_official



ななしいんく公式YouTube

https://www.youtube.com/@774inc_official



お問い合わせ

https://www.774.ai/info-contact



