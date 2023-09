[株式会社DalcomSoft Japan]



株式会社DalcomSoft Japanは、スターダストプローションに所属する若手男性アーティスト集団・EBiDANの公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR EBiDAN』を2023年秋にサービス開始を決定し、2023年9月14日(木)から事前登録の受付を開始しましたことをお知らせいたします。



■デビュー曲から最新曲がリズムゲームで遊べる!世界初のEBiDAN公式リズムゲームがいよいよ事前登録開始!



『SUPERSTAR EBiDAN』は、超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N' ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが所属するEBiDANの公式リズムゲームです。



大好きな楽曲で高得点を狙おう!



大好きなメンバーがカードに!SUPERSTAR EBiDANだけの新規撮りおろしカードも登場!



世界初のEBiDAN公式リズムゲーム『SUPERSTAR EBiDAN』では、各グループの人気曲から最新曲をリズムゲームでプレイし、メンバーのカードを集めたり、他のユーザーとスコアを競い合うなど、様々な遊び方でEBiDANの魅力的なコンテンツを楽しむことができます。

さらに、本アプリだけでしか鑑賞できない、数々の完全撮りおろし写真や映像、ボイスもお楽しみいただけます!

EBiDANの様々なコンテンツを、手のひらでいつでもどこでも楽しめる『SUPERSTAR EBiDAN』のサービス開始をご期待ください。



SUPERSTAR EBiDAN公式オリジナルユニフォームをプレゼント!?

事前登録キャンペーンでは、設定された事前登録者数を達成する毎に、ゲーム内アイテムやオリジナルグッズがもらえます。



【事前登録キャンペーンの詳細】

・事前登録者数3万人達成:ダイヤ150個

・事前登録者数5万人達成:ダイヤ300個

・事前登録者数7万人達成:ダイヤ450個+Sカードセレクター1枚

そして、事前登録者数10万人達成時は、上記の報酬+ダイヤ600個+Rカードセレクター1枚をプレゼント!

また、事前登録者の中から抽選で、限定ユニフォームを9名様(各色1名ずつ)にプレゼント!



事前登録キャンペーンに参加する為には、お使いの端末に合わせてApp Store、Google PlayにてSUPERSTAR EBiDANの事前登録、もしくはSUPERSTAR EBiDANの公式X(旧:Twitter)をフォローする事で、事前登録キャンペーンの参加が完了となります。



※アプリ内アイテムはアプリをダウンロードしたすべてのユーザーに配布します。

※ユニフォームの抽選はSUPERSTAR EBiDANの公式X(旧:Twitter)をフォローの方から行い当選者の方にはX(旧:Twitter)のダイレクトメッセージ(DM)にてご連絡させていただきます。連絡が行えない場合には、当選が無効となりますのでご注意ください。

※ユニフォームの色は選べません。



事前登録キャンペーンの他に、SUPERSTAR EBiDANの公式X(旧:Twitter)から発信される指定のポスト(tweet)をフォロー・いいね・リポストする事で、SUPERSTARオリジナルグッズをゲット出来るチャンス!

SUPERSTARマスク5名様、当ゲームをより一層プレイしやすくするハート指サックを45名様、画面タップを安定させる為に必須の滑り止めシートを2名様、いつでもどこでもテーブルにカバンを掛ける事が出来るオリジナルバッグハンガーを10名様、計62名様にプレゼント!

このチャンスにぜひ、オリジナルグッズをゲットしましょう!

※SUPERSTARグッズの抽選は<フォロー・いいね・リポスト>の3つをしてくださった方から行い当選者の方にはX(Twitter)のダイレクトメッセージ(DM)にてご連絡させていただきます。連絡が行えない場合には、当選が無効となりますのでご注意ください。

※景品は選べません。





【事前登録キャンペーン 及び SNSキャンペーンのイベント期間】

事前登録開始日~サービス開始日まで





SUPERSTARシリーズの最新作、『SUPERSTAR EBiDAN』のサービス開始はもうまもなくです。



EBiDAN THE LIVE UNIVERSE 2023で公開されたSUPERSTAR EBiDANのPVはこちら↓

https://youtu.be/XXOZrVwstuE



▼キャンペーン実施期間

2023年9月14日(木) から正式サービス開始日まで



◆『SUPERSTAR EBiDAN』概要

タイトル 『SUPERSTAR EBiDAN』

ジャンル リズムゲーム

対応OS iOS/Android

配信日 2023年秋頃

価格 基本無料(アプリ内課金あり)

公式サイト https://superstarebidan.jp

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id6450412255

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dalcomsoft.superstarebidan

公式Twitter https://twitter.com/SS_EBiDAN

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@superstar_jp

著作権表記 (C) SDR inc. / DalcomSoft Japan All rights reserved.



◆株式会社DalcomSoft Japanについて

株式会社DalcomSoft Japanは、「SUPERSTAR SMTOWN」、「SUPERSTAR JYPNATION」、「SUPERSTAR YG」「SUPERSTAR LAPONE」などグローバル人気アーティストの音楽をリズムゲームで楽しめるSUPERSTARシリーズを展開しているDalcomSoft社(韓国)の日本法人です。SUPERSTARはシリーズ累計8,800万ダウンロード(2023年8月現在)を達成しており、世界で最もダウンロード数が多いリズムゲームの一つです。

より多くのお客様に音楽とエンタテインメントの楽しさを広げてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-14:46)