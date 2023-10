[HORIJUKU株式会社]

HORIJUKU株式会社(東京都港区、代表取締役:堀鉄平、以下「HORIJUKU」)は、セントラルホールディングス株式会社、株式会社エアトリ、その他投資家等を引受先とした第三者割当により、総額約12億円の資金調達を実施いたしました。







今回調達した資金は、UMITOの用地取得および建築費、別荘のサブスクリプションサービスUMITO LIFEの用地取得および建築費用、システム開発費、マーケティング費用や採用・組織体制の強化および更なるサービス品質向上のために投資してまいります。



資金用途の目的





HORIJUKUは「世の中にないワクワクする不動産を生み出す」をミッションに、不動産開発プラットフォームとして事業を行っております。



UMITOは海最前列の高級リゾートホテルを自分の別荘として使いたい分だけ購入でき、使わないときはホテルとして貸し出し収益を得ることができます。相互利用でほかのUMITOも宿泊することができる仕組みで、新しいライフスタイルを実現してきました。



UMITO LIFEは海の目の前の別荘のサブスクリプションサービスとして、気軽に別荘でのライフスタイルを過ごせるサービスを構築中です。



この度、事業の成長をさらに加速させるため資金調達を完了いたしました。UMITO、UMITO LIFEなど、ワクワクする不動産を生み出し、新しいライフスタイルの実現を加速してまいります。



◇販売中のUMITO



UMITO PLAGE The Atta Okinawa

https://umito.jp/okinawa/mastersmaisonnettesuite/



UMITO THE GRAND AUBERGE 熱海別邸

https://umito.jp/atami/penthouse/



UMITO鎌倉由比ヶ浜

https://umito.jp/kamakura-yuigahama/yuigahama/



UMITO THE GRAND AUBERGE鎌倉腰越

https://umito.jp/kamakura-koshigoe/koshigoe/



UMITO鎌倉材木座

https://umito.jp/kamakura-zaimokuza/zaimokuza/





ミシュランの星を取得のレストランを複数運営するセントラルホールディングス株式会社と提携を計画







セントラルホールディングス株式会社はミシュランで累計12個の星を取得した岸本直人シェフが運営するレストランnaoto.K、ミシュラン2つ星を獲得しているASAHINA Gastronome(朝比奈 悟シェフ)を経営しており、高級レストラン運営やサービス提供のノウハウを有しております。



naoto.K: https://naotok.tokyo/

ASAHINA Gastronome: https://asahinagastronome.com/



セントラルホールディングス株式会社と今後提携することにより、UMITOのレストランがより洗練された料理やサービスを提供し、UMITOの付加価値を高めてゆく計画をしております。



ITの力で旅行をもっと楽しくする株式会社エアトリとUMITO WORLD SELECTIONS事業で提携を計画







株式会社エアトリは、ITの力でエアトリ経済圏を構築し、ITの力でエアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業などを行っている東証プライム上場企業です(証券コード:6191)。今後、エアトリ社と提携することにより、UMITO WORLD SELECTIONSのローンチを計画しております。



この提携により、UMITOオーナーが海外の高級リゾートホテルを相互利用先として使えるようになり、UMITOの魅力をより一層高めていく計画をしております。



資金調達概要





資金調達額 12億円



〈引受先投資家(順不同)〉

・セントラルホールディングス株式会社

・株式会社エアトリ

・投資家 等



HORIJUKUで働く人材募集中





HORIJUKUではワクワクする不動産を一緒に作り上げるメンバーを募集しています。



海の目の前のリゾートホテルUMITO、海の目の前の別荘のサブスクリプションサービスUMITO LIFE、一人デベロッパー養成の堀塾など、ワクワクする不動産を作り上げ新しい世界を一緒に生み出していきたいメンバーを積極的に採用しております。



不動産用地の取得営業、会員権販売営業、経営戦略、マーケティング、財務・経理、人事など多岐にわたるメンバーを募集中です。



採用情報はこちらから

https://corp.horijuku.co.jp/company/recruit/



HORIJUKUについて





HORIJUKU株式会社は「海と共に暮らす非日常」をコンセプトにしたスモールラグジュアリーホテルを沖縄、熱海、伊豆に展開しております。



全国各地のビーチリゾートに用地を取得しており、現在新規に開発中です。



また、不動産投資で土地から自分で建物を建築する一人デベロッパー養成プラットフォーム「堀塾」を運営しています。



これまでに東京都心に100棟以上の新築RCマンションの建築を塾生が進めています。



◼会社概要

会社名:HORIJUKU株式会社

代表者:堀鉄平

本社所在地:東京都港区六本木4丁目6-3 HORIJUKU PLACE THE TOKYO

電話番号:03-6277-6771

URL:https://corp.horijuku.co.jp



UMITOシリーズ販売に関するお問い合わせ先





HORIJUKU株式会社

担当部署:カスタマーサクセス事業部

info-cs@horijuku.jp

お問い合わせの際には、下記についてご記載いただくようお願いいたします。

・氏名 ・連絡先(電話番号、メールアドレス) ・企業名 ・お問い合わせ内容



