社員の自律的協業やイノベーション創出を促すタレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」を開発・提供するビートラスト株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:原邦雄)は、2023年1月31日(火)より、「日本リスキリングコンソーシアム」にスタートアップパートナーとして参画いたしました。













参画の背景



昨今、データとテクノロジーを主軸とした産業構造のDX(デジタルトランスフォーメーション)、および労働市場や働き方そのものへの意識の変化(ジョブ型雇用、ウェルビーイング等)から、「リスキリング(※)」が注目されています。

※リスキリング:新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること。(出典: 経産省/リクルートワークス研究所)



当社ビートラストは、「誰もが最高の自分を実現できる世界を作る」ことをビジョンに掲げ、従業員ひとりひとりのスキルや経験を可視化する仕組みと、課題解決や事業創造につながる自律的なコラボレーションを促進する社内プラットフォームを提供しています。

本コンソーシアムの掲げるリスキングの取り組みは、まさに個人に蓄積される経験資産を最大化することを通じて社会変革をもたらそうとする意欲的な取り組みであり、その思想に対する賛同の意を込めて、参画を決意いたしました。



当社が参画する「スタートアップパートナー」は、本コンソーシアムを通じて各種トレーニングプログラム(リスキリングパートナー様ご提供)を修了されたビジネスパーソンの方々に向けて、当社の採用情報をご提供し、その後のキャリアチェンジの選択肢を広げるご支援をさせていただくものです。



新しい時代に必要とされる技術・知識を習得された意欲的なビジネスパーソンの皆様が、ご自身の可能性にチャレンジし、より良い未来のために躍進される一助となれればと考えております。





日本リスキリングコンソーシアムとは



国や地方自治体、民間企業などが一体となって、地域や性別、年齢に問わず日本全国のあらゆる人のスキルをアップデートする「リスキリング」に取り組む新たな試みです。様々な企業によるトレーニングプログラムの提供や、就職支援、副業・フリーランス・アルバイトなどの幅広い就業機会の提供、スタートアップ企業による就職希望者への採用機会の提供など、パートナーシップの輪を広げることで、全国の人々が学び続ける機会を創り出していきます。



詳細は日本リスキリングコンソーシアム ウェブサイトよりご覧ください。

URL:https://japan-reskilling-consortium.jp





ビートラスト株式会社について



ビートラスト株式会社は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げ、2020年に設立された、個人の経験やスキルを可視化して協業を促進するための「タレントコラボレーション・プラットフォーム」を提供するスタートアップ企業です。グローバルな知見・経験を持つメンバーによって提供される「Beatrust People」、「Beatrust Ask」といったプロダクトを軸に、世界中の組織の皆様がより最高の自分を表現しながらコラボレーションできる環境の構築を目指して、クラウドソフトウェアサービスの開発をおこなっています。









※2022年10月18日に一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会が主催する「Digital HR Competition 2022」におけるHRテクノロジーソリューション部門でグランプリを獲得しました。







タレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」とは



Beatrustは組織内における従業員同士の自律的な協業を促進し「タレントコラボレーション」を実現するプラットフォームです。現在 Beatrust People、Beatrust Ask という2つの機能を中心に展開されています。





Beatrust People の特長

(1) 従業員の業務内容やスキル・経験の可視化

(2) チーム構成・組織体制の把握

(3) 横断的かつスピーディで強力な検索機能

(4) コラボレーションを生み出すためのコンタクト情報などの表示



Beatrust Ask の特長

(1) 質問や相談・共有の投稿(匿名投稿も可能)、投稿内容の検索

(2) 投稿内容の解析による、自動的なキーワード生成、タグとして投稿に付与

(3) 投稿のタグを保持している人だけに通知を飛ばすマッチング機能

(4) 知りたいことが、詳しい社員の元に届き、自分の詳しい情報を、必要とする社員に提供可能





ー ビートラストの採用情報はこちら(https://beatrust.com/careers)



【会社概要】





社 名:ビートラスト株式会社(Beatrust Inc.)

所在地:東京都千代田区鍛冶町二丁目7番15号 AD神田駅東口ビル3F

代表者:原邦雄

URL:https://beatrust.com





【本件に関するお問い合わせ先】

ビートラスト株式会社

担当:久米・海野

E-mail:pr@beatrust.com



