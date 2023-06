[ロボフィス株式会社]

~30日間無料キャンペーンを9月14日(木)まで実施~



RPA導入をはじめとするDXコンサルティングを請け負うロボフィス株式会社 (所在地:東京都港区、代表取締役:森上 隆史)は、手書き文字を読み取ってデータ化するAI技術を使ったOCR※サービス「Roboffice AI-OCR with AI inside」の無料利用キャンペーンを、2023年9月14日(木)まで実施します。

※ 光学式文字認識。あらかじめ設定した活字や手書き文字などを画像データとして取り込み、編集可能なテキストデータに変換する技術のこと。





ChatGPTをはじめ、AIの実用化で社会のデジタル化が急速に進む中、あらためて自社のアナログ書類のデータ化をご検討される企業さまが急激に増えています。一方で、「システム化には時間やコストがかかりすぎて検討が進まない…」とお悩みのご担当者さまも少なくありません。

AI(人工知能)を利用して手書き文字をデジタル化するAI-OCRは、企業のデジタル化には欠かせないツールです。そんなAI-OCRの導入をお考えの企業さまに対して、機能や操作方法をご体感いただくべく、30日間の無料キャンペーンをご用意しました。この機会にぜひ本サービスをお試しください。

※本キャンペーンはお申込み条件がございます。詳細はキャンペーン概要をご確認ください。





■手書き帳票データ化サービス「Roboffice AI-OCR with AI inside」とは

「Roboffice AI-OCR with AI inside」は手書き書類や帳票の文字を読み取ってデータ化するAI技術を使ったOCRサービスです。読み取り精度は高く、どなたにでも使いやすい画面操作が特長です。RPAと組み合わせることで作業時間の削減が期待できます。

※本サービスは、東日本電信電話株式会社より「AIよみと~る」のOEM提供を受けています。

※本サービスは、AI inside 株式会社の文字認識AIを活用しています。



「Roboffice AI-OCR with AI inside」での読取例





■キャンペーン概要

商材名:Roboffice AI-OCR with AI inside

申込受付期間:~2023年9月14日(木)

利用開始期間:~2023年9月22日(金)

申込上限:毎月先着40ユーザ(3カ月合計120ユーザ)

備考:読取り項目数6,000項目まで

※タイトルに「AI-OCR無料利用キャンペーン」、本文にお打ち合わせの希望日時をご記載ください

お申込み条件

1)キャンペーン開始時、およびキャンペーン終了時のお打ち合わせ(リモートにて1時間程度を予定)

2)キャンペーン終了後のアンケートへのご協力

3)読み取り予定の帳票サンプル1種類以上を事前にご提出

注意事項:

本キャンペーンは、「Roboffice AI-OCR with AI inside」の有料プランをご契約されていないお客さまに限ります。

また、AI-OCRの導入をご検討されているお客さまに限ります。AI-OCRの機能体験のみをご希望のお客さまは、お申し込みをご遠慮ください。





■ロボフィス株式会社 会社概要

商号 : ロボフィス株式会社

代表者 : 代表取締役 森上 隆史

所在地 : 〒105-0014 東京都港区芝1-6-10 芝SIAビル3F

設立 : 2018年6月

事業内容 : 業務改善コンサルティング

RPAライセンス等DXにかかわるツールの販売

RPA導入・構築支援

DXコンサルティング・導入支援

各種DX推進、前述に関する研修

資本金 : 1,000万円

URL : https://www.rpa-roboffice.jp





■ロボフィス株式会社について

日本の人口減少時代において希少な人的資源から、より多くの成果を生み出し、より豊かな社会の実現をお手伝いするために、ロボフィスはRPA技術の導入・活用をはじめとした、様々なDXテクノロジーを組み合わせたビジネスオートメーションソリューションをご提案。現在まで42の自治体、200以上の民間企業に対しRPA導入・浸透を中心としたDXコンサルティングやDX人材育成支援サービスを提供しています。

経営理念は「クライアントの業務や事業の業務改善・改革、事業の立ち上げ・拡大などに伴走し、 ともに考え、ともに実行し、定量的・定性的な成功を実現する」。

ロボフィスは、クライアント各社の一人ひとりのオフィスワーカーが生産性の高い充実した日々を過ごすための、欠かせないビジネスパートナーであることを目指しています。







