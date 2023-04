[株式会社CharacterBank]

京都を拠点にVRゲームの企画・開発・運営を行う株式会社CharacterBank(以下、キャラクターバンク、所在地:京都府京都市、代表取締役 三上 航人)は、FreakOut Shinsei Fund、NetEase Games、ドリコム、澤田インベストメント、SMBCベンチャーキャピタル、その他数社を引受先とした資金調達を実施しました。今回の調達資金約3.5億円を用いて、グローバル市場でのNo.1ディベロッパーとなるべく、採用を強化し、事業拡大に邁進します















資金調達の目的と今後の展開





キャラクターバンクは2019年から今まで3作のVRゲーム開発を手掛けており、様々なプラットフォームへの展開を行ってきました。その中でも昨年7月にリリースした「RUINSMAGUS ~ルインズメイガス~」はアメリカや中国等で広く遊ばれており、Metaがグローバルで選ぶ「Best of Quest 2022」のアクション部門にも日本から唯一選ばれ、累計販売本数も5万本を超えました。 今回の資金調達によりキャラクターバンクはグローバル市場でのNo.1ディベロッパーを目指し、大型タイトル開発の新設、および新たな市場へチャレンジするための新規開発ラインを組成します。

採用強化





キャラクターバンクでは今回の調達でさらなる拡大を目指すため、以下の職種を中心に積極採用を行っています。 ・Unityクライアントエンジニア ・テクニカルアーティスト ・3Dキャラモデラー ・背景モデラー ・経理・総務https://herp.careers/v1/charabank

「RUINSMAGUS」について







「行こう。僕たちの明日へ。 あなたは、ルインズメイガスの一員として、魔法、アイテムそして知恵を駆使し、25以上のユニークなクエストに挑みます。遺跡の護衛をするガーディアンと戦い、隠されたパズルを解き、物語を紐解きます。クエストに成功したら街に戻り、新しいアイテムの購入や武器のアップグレードをして新たなクエストへと向かいましょう! 2022年の「Meta Quest Gaming Showcase」や「2022 Best of Quest "Best Action Games"」、「NYX AWARD」、「BitSummit MEDIA PARTNER AWARD」等数々の受賞をし、累計販売本数も5万本を突破しました。 ▼Meta Quest Storeページ https://metaque.st/3vxH0hd ▼Steam Storeページ https://store.steampowered.com/app/1701560/RUINSMAGUS/ 公式サイト:https://ruinsmagus.com/ 公式Twitter:https://twitter.com/ruinsmagus_pr 公式PV:https://youtu.be/DFXK5x0O4mk タイトル:『RUINSMAGUS ~ルインズメイガス~』 販売PF:Meta Quest Store / Steam / Pico / VIVEPORT ジャンル : VR魔法アクションRPG 開発元:株式会社CharacterBank、Mastiff LLC 発売時期:2022年7月8日 対応HMD:Meta Quest 2 / Meta Quest Pro / Oculus Rift (Rift)/ Valve Index/ HTC Vive/ Pico 4 / Pico Neo 3 対応言語:日本語(音声およびテキスト)/英語(テキスト)※英語音声は対応中 著作権表記:RUINSMAGUS (C)2022 CharacterBank Inc. Published by CharacterBank, and co-published under license by Mastiff. All rights reserved. 【株式会社CharacterBank】 URL:https://character-bank.com/ 代表:代表取締役 三上 航人 所在地:京都市左京区一乗寺西閉川原町18番地5 開発スタジオ:京都市下京区官社殿町199 事業内容:VRゲームの企画・開発・運営



