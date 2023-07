[B STONE株式会社]





この度B STONE株式会社(東京都渋谷区/代表取締役 黒石奈央子)が運営するレディースブランド「AMERI(アメリ)」は、アメリカ・ニューヨークに所在し世界屈指のコレクションを所蔵しているメトロポリタン美術館との初のコラボレーションコレクションを7月28日(金)よりAmeri VINTAGEオフィシャルウェブサイト、Ameri VINTAGE直営店(代官山店、新宿ルミネ2店、心斎橋店、名古屋店)、ZOZOTOWNにて発売いたします。



アメリカ・ニューヨークに所在、世界屈指のコレクションを所蔵している「メトロポリタン美術館」と初のコラボレーション。

アート作品をプリントしたTシャツや、絵画を全面にあしらったシアートップス、パンツ、ドレスのシリーズ、絵画を大胆に落とし込んだドレス&スカートなど、計7型の豪華ラインナップでお届けします。



それぞれの作品のイメージや風合いを活かしながら、大胆かつモードなデザインの洋服に落とし込むことで、AMERIならではの仕上がりになっています。

「AMERI」×「THE MET」の他にはない特別なコラボレーションをぜひお楽しみください。





AMERI×THE MET L'AGONIE DES FLEURS TEE

カラー : ブラック、ホワイト

サイズ :F

価格 : ¥12,100 tax in

Georges Seurat【L'Agonie des Fleurs】の作品を使用したTシャツです。バックネックには作品名と作者名をプリントしたタグを施しているのがポイントです。



AMERI×THE MET THE ARTLST'S MOTHER TEE

カラー : ブラック、ホワイト

サイズ : F

価格 : ¥12,100 tax in

Georges Seurat【Embroidery; The Artist's Mother】の作品を使用したTシャツです。バックネックには作品名と作者名をプリントしたタグを施しているのがポイントです。



AMERI×THE MET LAYERED DRESS

カラー : ブラック

サイズ : S、M

価格 : ¥27,500 tax in

Georges Seurat【Embroidery; The Artist's Mother】の作品を使用したレイヤードドレス。ノースリーブトップスとキャミソールドレスのセットアイテムです。ノースリーブトップスは大胆に絵をはめ込み、モードなデザインに落とし込みました。キャミソールドレスは光沢のあるサテン素材を使用し、マーメードシルエットで大人なデザインに仕上げています。



AMERI×THE MET ILINE SKIRT

カラー : ブラック

サイズ : S、M

価格 : ¥20,350 tax in

Georges Seurat【Embroidery; The Artist's Mother】の作品を使用したIラインスカート。腰部分のポケットデザインもさり気ないポイントです。大胆に絵をはめ込み、モードなデザインに落とし込みました。



AMERI×THE MET CUT TOPS

カラー : ミックス

サイズ : F

価格 : ¥14,300 tax in

Vincent van Gogh【Bouquet of Flowers in a Vase】の作品を使用したカットソートップス。作品の絵柄をカットソー全面に施しました。伸縮性のあるカットソー生地を使用しているため、体型を選ばずに着用いただけます。



AMERI×THE MET FLOWER PANTS

カラー : ミックス

サイズ : XS、S、M

価格 : ¥23,100 tax in

Vincent van Gogh【Bouquet of Flowers in a Vase】の作品を使用したパンツ。とろみと上品な光沢のあるサテン生地を使用しています。ストレートシルエットで股下長めに作られてる為、美脚効果抜群です。



AMERI×THE MET SHEER DRESS

カラー : ミックス

サイズ : S、M

価格 : ¥22,000 tax in

Vincent van Gogh【Bouquet of Flowers in a Vase】の作品を使用したシアードレス。ワンピースとしても、ロングトップスとしても使用いただける着まわしの効くアイテムです。





■発売日:7月28日(金)

■販売チャネル:WEB STORE(https://amerivintage.co.jp/)

Ameri VINTAGE全店舗(代官山店、ルミネ新宿店、心斎橋店、名古屋店)

ZOZOTOWN



■THE METについて

メトロポリタン美術館は世界のあらゆる地域における5千年以上にわたる文化遺産を展示しています。1870年の創立以来、メトロポリタン美術館は単に希少で美しい美術品の宝庫としてだけではなく、それ以上のものを追求してきました。今日、メトロポリタン美術館の美術品は展示やイベントを通して新しい息吹を与えられ、時代や文化を超えた新しいアイディアや未知なるつながりを見せてくれています。

ニューヨークに拠点を構えるメトロポリタン美術館はThe Met Fifth AvenueとThe Met Cloistersの2つの館に分かれています。



■Ameri VINTAGEについて

Ameri VINTAGEは、“NO RULES FOR FASHION”をコンセプトに、完成度の高い、古くて価値のある「vintage」アイテムに最新のAMERI ORIGINALの商品をプラスすることによって、昔の価値ある物と最新の流行を融合した今までにないスタイルを提案しています。

WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube:https://www.youtube.com/c/NORULESFOR



