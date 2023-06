[ニールメッド株式会社]

医療機器メーカーのニールメッド株式会社 (所在地:東京都千代田区、代表取締役:唐木 佑介)は、嗅覚トレーニングキット Smell Restoreを限定先行発売いたします。





医学的に嗅覚(香り)は、生きる喜びを感じ、身の安全を確保する上でも重要な要素です。

ウイルス感染、慢性的な鼻炎や副鼻腔の病気、顔の外傷、鼻や副鼻腔の手術、加齢、特定の薬物療法などが原因で嗅覚の機能低下を招く事があります。



新型コロナ後遺症による嗅覚障害

新型コロナウイルス感染症の後遺症として、嗅覚障害・味覚障害が多く報告されています。匂いが分からないという症状だけでなく、異臭を感じる、別のものの匂いがする等症状は様々で、その症状は長く続く患者が多いと言われています。

ウィルス感冒や頭部外傷、原因不明の嗅覚障害は、嗅神経の回復を促進するような治療が中心となります。日常的に香りを使ったトレーニングをすることで、嗅覚が回復することを示す研究論文も数多くあります。



新型コロナ後遺症による嗅覚障害

新型コロナウイルス感染症の後遺症として、嗅覚障害・味覚障害が多く報告されています。匂いが分からないという症状だけでなく、異臭を感じる、別のものの匂いがする等症状は様々で、その症状は長く続く患者が多いと言われています。



ウィルス感冒や頭部外傷、原因不明の嗅覚障害は、嗅神経の回復を促進するような治療が中心となります。日常的に香りを使ったトレーニングをすることで、嗅覚が回復することを示す研究論文も数多くあります。

嗅覚トレーニングキット Smell Restoreは数々の論文や エビデンスに基づき開発された製品です。

ニールメッドは、嗅覚トレーニングを手軽に行っていただくために、100%天然由来成分のみを使用したキットを開発しました。お子さま~ご高齢の方まで、嗅覚トレーニングによる嗅覚機能の回復、改善が数多く報告されています。



“感染後嗅覚機能障害の約 40%の被験者で、21 週間の嗅覚トレーニングに より嗅覚機能の改善を認めた。” 出典:Effects of Olfactory Training in Patients with Postinfectious Olfactory Dysfunction by Bo Yoon Cho



“持続性感染後嗅覚機能障害の嗅覚トレーニングには、より高い濃度の臭気の使用が 改善には有益とし、発症後 12 カ月以内の嗅覚トレーニングの開始が特に有用である。” 出典:Olfactory Training is Helpful in Postinfectious Olfactory Loss: A Randomized, Controlled, Multicenter Study by Michael Damm



“年長者 (50 ~ 84 歳 ) の嗅覚トレーニングは、嗅覚機能が有意に改善され、 言語機能と幸福感の向上も確認された。またうつ病の症状の低下も示された。” 出典:Olfactory training with older people by Wegener Birte-Antina



その他、多くの論文があります。下記よりご確認いただけます。

https://www.neilmed.com/usa/smell-restore/



天然由来成分のみ使用した安心のトレーニングキット

“odour prism”に基づいた4種に香りを使用。天然由来成分のみ使用したエッセンシャルオイルを使っているので、全ての年齢、妊娠中、授乳中の方でも安心してご使用いただけます。



手軽で簡単だから続けられるトレーニング

毎日トレーニングを繰り返すこ とで、 失われた嗅覚の回復と強化に繋がります。ご自宅や外出先でも簡単にできるトレーニング方法です。



~使用方法~

1. 嗅覚 ( 香り ) に集中できるよう、できるだけ暗い静かな環境でご使用ください。

2. キャップを外し、先端を片方の鼻の穴に軽く挿入し、ゆっくり 4 回吸込みます。

3. 反対の鼻でも同じように 4 回吸込みます。

4. 残りの 3 つの 香りも同様に繰り返します。 香りはどの順番でも構いません。

5. 1 日 3 回繰り返してください。



※効果を高めるために、香りがはっきり分からない場合でも、 どのような香りか想像しながらトレーニングを行ってください。



嗅覚障害は原因やレベルによって回復にかかる時間が異なります。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などで鼻副鼻腔に炎症が原因の場合には、1~2か月程度、ウィルス感染症や頭部の外傷による嗅覚障害は回復に1年以上かかることもあります。

長期治療の中心となるのが、嗅覚刺激療法(嗅覚トレーニング法)です。手頃で手軽なトレーニングキットは嗅覚トレーニングキット Smell Restoreを活用してみてはいかがですか。



現在下記ECモールにて、英語版パッケージを限定50個を先行発売中です。

https://longcovid.official.ec/items/73652857





嗅覚トレーニングキット Smell Restore

販売価格:3,300円(税込)

【内容物】

4種の吸引用エッセンシャルオイル

ユーカリ・バラ・レモン・クローブ 各 0.99 グラム

★ユーカリ:スッキリした清涼感のある香り

★クローブ:甘くスパイシーな香り



ニールメッド株式会社について

2000年創業、今年で23年目を迎える世界最大の鼻洗浄器製品メーカー。

創業者Dr ケタン・C・メータは、NeilMed Pharmaceuticals Inc. を米国、カリフォルニア州サンタローザにて、鼻に関連する様々な疾患に苦しむ患者様の為に、家庭でも簡単に出来る鼻洗浄システム(サイナスリンス)を製品開発し、事業をスタートしました。

現在では、米国・カナダをはじめ様々な国で鼻洗浄の文化が広がり、世界的な健康志向などもあり、多くの医療機関・医師から推奨をいただくようになりました。

世界最大の生理食塩水鼻洗浄システムの製造業者およびサプライヤーに成長を遂げ、主力商品のサイナスリンスは北米を中心に市場の60%近くのシェアを頂くまでに成長致しました。

日本では、2014年4月ニールメッド株式会社として設立。

(HP, https://www.neilmed.jp/)



住所:日本法人名:ニールメッド株式会社

所在地:〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-3 HP:https://www.neilmed.jp/

事業内容:医療機器製造販売業







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-20:46)