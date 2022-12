[一般社団法人 CancerX]

2023年は、がんに関する社会課題に向き合うプラットフォームとして、次なるゴールを目指し「思いをかけあわせて、次のアクションへ "Collective Action!"」をテーマに開催します。











がんと言われても動揺しない社会を目指す一般社団法人 CancerX(共同代表理事:上野 直人・半澤 絵里奈・三嶋 雄太)はWorld Cancer Week 2023のセッション内容を一部発表しました。「ワールドキャンサーデイ」である2月4日に合わせ、1月29日(日)から2月5日(日)までの1週間、がんの社会課題にまつわるトークセッションを開催します。トークセッションには国内外から多様な活躍をされている方々や、がん経験者・当事者が登壇予定。さらに参加者の方たちとともに議論するネットワーキングセッションを開催し、参加者全員が課題について話し合い、解決を目指します。





2022年は「Exchanging Ideas & Sharing Views」をテーマに開催し、Cancer Agenda(※1)を発表しました。2023年は、がんに関する社会課題に向き合うプラットフォームとして、次なるゴールを目指し「思いをかけあわせて、次のアクションへ "Collective Action!"」をテーマに開催します。



※1 Cancer Agenda...これまでの議論を踏まえた、がんと言われても動揺しない社会を作るための「今、達成すべきこと(アジェンダ)」のリスト(https://note.com/cancerx/n/n899ae2d9c528)



〇イベント概要

日時:2023年1月29 日(日)~2月5日(日)

会場:オンラインプラットフォームでの配信を予定

主催:一般社団法人 CancerX

参加者:産官学民医など幅広い分野からの参加を想定



○主な登壇者(2022年12月現在の予定・ご登壇者は予告なく変更になる可能性があります。)

小巻 亜矢(株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長)、鈴木 蘭美( モデルナ・ジャパン株式会社 代表取締役社長)、高尾 美穂(女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道副院長)、日色 保(日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO)、中村 健一(国立がん研究センター中央病院 国際開発部門 部門長)、Dr. Richard Pazdur M.D. the director of the FDA's Oncology Center of Excellence (OCE)、などの各分野のリーダーが登壇します。(50音順敬称略)





9月末に開催された日本がん学会にて、CancerXはDE&I(ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョン)に関するパネルトークを行いました。そのパネルトークにご登壇頂いた日色 保氏(日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO)と中村 健一氏(国立がん研究センター中央病院 国際開発部門 部門長)は、DE&Iのセッションに引き続きご登壇いただきます。

NHKあさイチにもご出演中の高尾 美穂氏(女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道副院長)は患者力のセッションにご登壇いただきます。

Dr. Richard Pazdur M.D. the director of the FDA's Oncology Center of Excellence (OCE) はGlobalのセッションにご登壇が決まっています。Pazdur先生は、米国FDAの腫瘍部門のディレクターとして数々のがん治療薬の規制と承認に関して多大な貢献をしてきたトップリーダーです。その貢献により2015年には、フォーチュン誌において「世界で最も偉大なリーダー50人」の一人に選出されています。米国FDAにおけるがん治療薬承認は、世界のがん治療薬承認に大きな影響を与えています。CancerX Globalのセッションでは Pazdur先生を交えて、がん治療薬の臨床試験における公平性について議論を深める大変貴重な機会となる予定です。





○実施セッション

CancerX 社会 / CancerX ファンドレイジング / CancerX R&D / CancerX AYA / CancerX Global / CancerX Phama/ CancerX 課題発見 / CancerX 患者力 / CancerX 患者治療選択 / CancerX DE&I / CancerX 食と栄養 他



※他にも企業、団体、学会とのコラボレーションセッションも予定しています。



○参加費

超早割チケット 1,000円 販売期間11/5~12/18

早割チケット 3,000円 販売期間12/19~1/15

一般チケット 5,000円 販売期間1/16~2/5

チケット申し込み: https://wcw2023cancerx.peatix.com



〇ご協賛を検討くださる方へ

World Cancer Week 2023協賛プランを用意しております。

下記事務局宛にご連絡をお願いします。

info@cancerx.jp



〇取材を検討くださるプレスの方へ

プレス専用コードを用意しております。

チケット購入前に下記広報問い合わせ先までご連絡をお願いします。

press@cancerx.jp



〇一般社団法人 CancerX について

CancerX は、産学官民及び医療者等の連携を通じて、がんに関わる包括的な社会課題の解決を達成し、がんと言われても動揺しない社会を実現することを目的として、今後も活動をして参ります。

https://cancerx.jp/about



〇本プレスリリースに関する問い合わせ先

一般社団法人 CancerX

広報担当:岡崎・森内・吉川

press@cancerx.jp



