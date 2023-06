[株式会社Nexus]

株式会社Nexus(東京都渋谷区 代表取締役:小澤正啓)は、株式会社アトラスの大人気RPG「ペルソナ4」のコラボ日本酒『純米大吟醸 八十稲羽』を本日、2023年6月5日(月)より酒繋オンラインショップ(https://saketsunagi.base.shop/items/74659555)にて予約受付を開始いたしました。ご予約いただいた『純米大吟醸 八十稲羽』は7月10日(月)より順次発送予定です。

製造は、群馬県高崎市の酒造 岡村合名会社(群馬県高崎市 代表社員:岡村武彦)が行っております。



【商品について】





本商品は『ペルソナ4』の舞台である八十稲羽市をイメージして造られました。ラベルには同作名物キャラクターの“クマ”や酒銘が贅沢に箔押しされており、「コニシ酒店」の判子も押されています。

また、本商品は酒造好適米【美山錦】を使用し、八十稲羽の豊かな自然を感じられるような華やかでフルーティーな香りに仕上がっています。

やや甘口でキレがあり、米の旨味をしっかりと感じることができます。冷やして飲むとスッキリとしたキレを感じ、常温で飲むとまろやかさと旨みが引き立ちます。





当時、八十神高等学校の生徒として事件を追ったゲームファンの皆様も、今年の夏は『純米大吟醸 八十稲羽』を飲んで久しぶりに里帰り気分に浸ってみてはいかがでしょうか。



■商品名:純米大吟醸 八十稲羽(やそいなば)

■価格:4,500円(税込)

■内容量:720ml

■アルコール度数:15.5度

■予約開始日:2023年6月5日(月)より予約受付開始

■発売日:2023年7月10日(月) ※発売日以降はご注文から3週間以内に発送予定

■販売場所:酒繋オンラインショップ(https://saketsunagi.base.shop/items/74659555)

■製造者:岡村合名会社

■企画・販売:株式会社Nexus

■権利表記:(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved. (C)Nexus Co., Ltd.

■注意事項

※本商品は、日本国内向けの商品です。国外販売・発送は行っておりません。

※予約頂いたご注文につきましては、発売日以降に順次発送となります。発売日当日のお届けを確約する物ではございません。

※発売日以降のご注文につきましては、原則3週間以内の発送となります。予めご了承ください。



【酒蔵紹介】

岡村合名会社



昭和6年(1931年)に設立。昭和九年の陸軍大演習には初めて献上酒の栄誉を賜り、以後、陸軍高崎十五連隊のご御用酒になりました。

昭和30年代には、関東信越国税局の金賞を連続受賞するまでになり、昭和40年代に入ると、さらに出荷数量も拡大し、千五百石以上の出荷をしておりました。

しかし、時代の移り変わりと共に高崎市の著しい都市化が進み、創業地での製造を断念せざる得なくなりました。が、その後 日本で標高最高位と云われる長野県佐久穂町の黒澤酒造(株)と提携を行い、清洌な八ヶ岳連峰の湧水と緑豊かな澄みきった大気で醸し出したスッキリタイプの製品を伝統の技術で製産して高崎本社へ輸送し、販売しております。



【酒繋プロジェクトとは】



「酒繋プロジェクト」とは日本発のアニメ・ゲーム等と伝統的な商品を掛け合わせ、普段触れる機会の少ない日本の魅力を発見する機会を作りたいという思いから立ち上げたプロジェクトです。

当社では、一緒にコラボ商品を開発するパートナー企業様を随時募集しております。

アニメやゲーム、著名人など日本を代表するカルチャーや人々とコラボした新商品を一緒に開発しませんか?酒造様をはじめ、様々なジャンルの企業様を募集しておりますので、お気軽にお問合せください。







