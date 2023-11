[株式会社 ドクターフィル コスメティクス]

株式会社ドクターフィル コスメティクス(本社:東京都中央区 株式会社コーセー100%出資、代表取締役:山田 育宏)が展開する美療発想のスキンケアブランド『IC.U(アイシー・ユー)』は、年齢を感じさせないシャープな印象の上向きハリ肌へと導く濃厚エイジングケア(※1)クリーム「IC.U V パフォーマンス(税込7,150円)」を2023年11月16日(木)より公式通販サイト、全国のイオン・化粧品専門店で発売します。また、同時に公式通販限定のトライアルサイズ(税込3,960円)を、お一人様1回初回限定の特別価格1,980円(税込、送料無料)で販売するキャンペーンを実施します。



年齢とともに多様化、深刻化していく肌悩み。特に、マスク装着が自己判断になった今、これまではマスクで隠せていたフェイスラインのもたつきなどを見られることに抵抗を感じる人は少なくないのではないでしょうか。『IC.U』は、そんな年齢肌に現れる“ゆるみシグナル(※2)”に着目。皮膚の専門家監修のもと、美療発想という独自のアプローチにより、2種のエイジングケア(※1)対応成分と、ハリ・ツヤをサポートする3種のオイルを配合した濃厚エイジングケア(※1)クリームが誕生しました。年齢とともにゆるみがちになる肌にシャープな印象を与え、ハリ・ツヤと弾力感のある若々しい肌印象へと導きます。



年齢とともにVからUへ。フェイスラインのゆるみで老け見えに





下のイラストのAとB、2つのイラストで、どちらが若々しく見えるか、というアンケート(*)を実施したところ、約94%がAの方が若々しいと答えました。AのフェイスラインがシャープなV字型になっているのに対し、BはU字型に見えるので、顔の下半分が大きい印象があります。ドクターフィル コスメティクス ブランドコンサルタントの平山真奈先生によると、顔の下半分が大きく見えるのは、肌のハリや弾力感が失われ、皮膚が下垂することが原因。このような肌悩みは年齢とともに現れやすく、顔の最下部であるフェイスラインがV字型からU字型へとゆるむことで、若々しい印象が損なわれてしまうのです。



『ゆるみシグナル』(※2)に全方位からアプローチする『Vサポート処方』採用





「IC.U V パフォーマンス」は、2種のエイジングケア(※1)対応成分“アスタキサンチン”と“アルジルリン(R)ぺプタイド”(※3)を配合。美療発想というブランド独自のアプローチで、年齢とともにゆるみがちになる肌にシャープな印象を与え、ハリと弾力感のある肌へと導きます。また、ハリ感をもたらす“ハリツヤオイル”(※4)、水を抱え込む性質のある“モイスチャーキープオイル”(※5)、リッチなオイルのベタつきを抑え、なめらかさを与える“スムースリキッドオイル”(※6)などで構成される“濃厚ハリツヤヴェール”が隙間なく肌に密着して包み込み、長時間うるおいを密封。ハリ・ツヤのある上向きな肌印象を与えます。さらに、皮膚の専門家が厳選した6種の美容保湿成分を贅沢に配合。肌をうるおいで満たし、若々しさあふれる肌をサポートします。



●皮膚の専門家が厳選した6種の美容保湿成分 ※写真はすべてイメージ



マッサージテクニックの併用で、頬とフェイスラインがさらにすっきり!





マッサージテクニックを併用すれば、気になるフェイスラインの“ゆるみシグナル(※2)”もすっきりシャープな印象に(※7)。こっくり濃厚でありながら、べたつきのないテクスチャーがピタッと肌に密着し、お手入れ後の肌にハリ感とツヤを与えます。



※1:年齢に応じたお手入れのこと ※2:ハリがなくキメが乱れている状態のこと

※3:Argireline(R)and アルジルリン(R)are trademarks of Lipotec S.A. or its affiliates

※4:ヒドロキシステアリン酸コレステリル(エモリエント) ※5:水添ポリイソブテン(エモリエント)

※6:ジメチコン(エモリエント) ※7:マッサージ効果による

◆保湿成分=アルジルリン(R)ペプタイド[アセチルヘキサペプチド- 8]、アスタキサンチン、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、セラミド[セラミドNP]、レスベラトロール、水溶性コラーゲン、グリセリン

*n=3,598人:2023年8月 ドクターフィル コスメティクス調べ(メゾンコーセー会員アンケート調査より)



2023/11/16新発売「IC.U V パフォーマンス」商品概要







フイルナチュラント IC.U V パフォーマンス

【容量】50g

【価格】税込7,150円

【発売日】2023年11月16日(木)

【お取り扱い】店舗:全国のイオン直営コーセー化粧品売場、化粧品専門店。

店舗検索はこちら→https://maison.kose.co.jp/site/drphil/e/e-phil-icu-concept/#storeMap

通信販売:ドクターフィル コスメティクス公式通販サイト(メゾンコーセー、楽天、Amazon)



フイルナチュラント IC.U V パフォーマンス トライアルサイズ

【容量】25g

【価格】税込3,960円

【発売日】2023年11月16日(木)

【お取り扱い】ドクターフィル コスメティクス公式通販サイト限定(メゾンコーセー、楽天、Amazon)

【キャンペーン情報】初回限定、お一人様1回限り、特別価格1,980円(税込、送料無料)

期間:2023年11月16日(木)~2024年2月15日(木)13:00※終了日は変更する場合があります。

キャンペーン専用サイト:

https://maison.kose.co.jp/site/drphil/p/drphil-20231016-icu-v-performance.aspx

※本キャンペーンはメゾンコーセーのみとなります。



●アレルギーテスト済み(すべてのかたにアレルギーが起きないというわけではありません)

●無香料・パラベンフリー・合成着色料フリー ※中身のオレンジ色は、アスタキサンチンの自然の色です。



◆ご使用法

●朝・夜、お手入れの最後にお使いください。

●指先に適量をとり、肌になじませます。引き上げるようになじませるとより効果的です。



◆ご使用上の注意

●ご使用後は、キャップをきちんとしめてください。

●日のあたる場所には置かないでください。



“美療発想”スキンケアブランド『IC.U』について







皮膚の専門家の知見とコーセーの研究開発力を結集したドクターズコスメブランド『IC.U』。美療発想という独創的なアプローチで、肌の未来に希望をもたらす“先端エイジングケア(※1)”シリーズです。年齢とともに多様化、深刻化する肌悩みを、生き生きとしたハリ肌へと導く、厳選したアイテムをラインアップしています。2015年のブランド誕生以来、部分用美容液、化粧水、マイクロニードルパッチに新製品のクリームが加わり、4品目の集中ケアで、年齢肌をあきらめたくない大人の肌悩みをサポートします。



